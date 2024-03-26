"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту - 26.03.2024 Украина.ру
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"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту
"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту - 26.03.2024 Украина.ру
"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту
"Шедевральной новостью" назвала очередную публикацию издания Bloomberg официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В статье утверждается, что якобы в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"
2024-03-26T21:04
2024-03-26T21:04
новости
россия
украина
киев
мария захарова
bloomberg
владимир путин
теракт
крокус сити
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Журналисты пишут, что "некоторые из ближайшего окружения российского президента с ним не согласны" по вопросу причастности Киева к трагедии. Ссылаясь на неизвестные источники, Bloomberg пишет, что версии об участии Украины "нет никаких доказательств"."Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она (прим. ред. - статья) вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова", – написала Захарова в своём телеграм-канале. Она указала на то, что многие из окружения Владимира Путина, в том числе, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников публично заявили о вероятной причастности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл". Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал об украинском следе в теракте, произошедшем 22 марта в Подмосковье.
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новости, россия, украина, киев, мария захарова, bloomberg, владимир путин, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, bloomberg, Владимир Путин, теракт, Крокус Сити

"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту

21:04 26.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
"Шедевральной новостью" назвала очередную публикацию издания Bloomberg официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В статье утверждается, что якобы в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Журналисты пишут, что "некоторые из ближайшего окружения российского президента с ним не согласны" по вопросу причастности Киева к трагедии. Ссылаясь на неизвестные источники, Bloomberg пишет, что версии об участии Украины "нет никаких доказательств".
"Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она (прим. ред. - статья) вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова", – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она указала на то, что многие из окружения Владимира Путина, в том числе, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников публично заявили о вероятной причастности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл".
Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал об украинском следе в теракте, произошедшем 22 марта в Подмосковье.
VII Московская конференция по международной безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
16:14
Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодноК теракту в "Крокус Сити Холле" украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение, а подготовили его радикалы исламисты, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников журналистам
 
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