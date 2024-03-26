https://ukraina.ru/20240326/1054132635.html

"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту

"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту - 26.03.2024 Украина.ру

"Матерью фейков" назвали в РФ публикацию СМИ о том, что в Кремле не верят в причастность Киева к теракту

"Шедевральной новостью" назвала очередную публикацию издания Bloomberg официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В статье утверждается, что якобы в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"

2024-03-26T21:04

2024-03-26T21:04

2024-03-26T21:04

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Журналисты пишут, что "некоторые из ближайшего окружения российского президента с ним не согласны" по вопросу причастности Киева к трагедии. Ссылаясь на неизвестные источники, Bloomberg пишет, что версии об участии Украины "нет никаких доказательств"."Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она (прим. ред. - статья) вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился "в окружении" Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова", – написала Захарова в своём телеграм-канале. Она указала на то, что многие из окружения Владимира Путина, в том числе, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников публично заявили о вероятной причастности США, Британии и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл". Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал об украинском следе в теракте, произошедшем 22 марта в Подмосковье.

https://ukraina.ru/20240326/1054123299.html

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новости, россия, украина, киев, мария захарова, bloomberg, владимир путин, теракт, крокус сити