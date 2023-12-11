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Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ

Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ - 11.12.2023 Украина.ру

Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим коллегой Владимиром Зеленским. Самолёт главы киевского режима пробыл на авиабазе в Бразилии два часа, сообщает издание O Globo со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах

2023-12-11T19:51

2023-12-11T19:51

2023-12-11T19:51

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Во время поездки в Аргентину самолёт украинского президента приземлился в Бразилии для дозаправки.Уточняется, что запрос был сделан в последний момент – в четверг, 7 декабря, когда бразильские дипломаты и сам президент были заняты участием в саммите МЕРКОСУР (общего рынка стран Южной Америки), проходившем в Рио-де-Жанейро. При этом, Владимир Зеленский не анонсировал предмет беседы с Лулой, однако журналисты полагают, что темой разговора стал бы украинский конфликт.Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов", таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году.

https://ukraina.ru/20231205/1051740762.html

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новости, украина, владимир зеленский, бразилия, сво