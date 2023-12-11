Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим коллегой Владимиром Зеленским. Самолёт главы киевского режима пробыл на авиабазе в Бразилии два часа, сообщает издание O Globo со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах
Во время поездки в Аргентину самолёт украинского президента приземлился в Бразилии для дозаправки.
"Зеленский попросил встретиться с Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время его остановки в Бразилиа на пути в Аргентину для участия в инаугурации (прим. ред. - президента) Хавьера Милея. Лула, однако, не согласился", – сказано в публикации.
Уточняется, что запрос был сделан в последний момент – в четверг, 7 декабря, когда бразильские дипломаты и сам президент были заняты участием в саммите МЕРКОСУР (общего рынка стран Южной Америки), проходившем в Рио-де-Жанейро.
При этом, Владимир Зеленский не анонсировал предмет беседы с Лулой, однако журналисты полагают, что темой разговора стал бы украинский конфликт.
Ранее посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия разделяет идею создания "более многополярного мира, а также реформы международных институтов", таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. По его словам, Бразилия также доверяет российскому председательству в БРИКС в 2024 году.
5 декабря, 02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении ПутинаПрезидент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно утверждает, что в случае визита президента России Владимира Путина на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро, запланированный на конец 2024 года, главу Кремля арестуют. Его слова приводит "Радио Свобода"* со ссылкой на агентство dpa