https://ukraina.ru/20240326/1054129038.html

Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов Порошенко

Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов Порошенко - 26.03.2024 Украина.ру

Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов Порошенко

Сейчас развитие на Украине альтернативной информации вызывает живейшую тревогу у властей. Разрушается картина мира, которая создается официальными СМИ, из-за чего киевская пропаганда начинает пробуксовывать. Особенно это тревожно в свете кончающегося президентского срока Зеленского, когда в полный рост встанет вопрос о его легитимности

2024-03-26T18:31

2024-03-26T18:31

2024-03-26T18:31

интервью

украина

цензура

телеграм-каналы

владимир зеленский

петр порошенко

общество

сми

россия

пропаганда

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Чтобы смягчить этот негативный эффект, правящий режим производит существенные цензурные ограничения, считает руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру Константин КеворкянОб этом он рассказал в интервью своим коллегам с сайта. - Константин, в Верховную Раду был внесен законопроект, который предусматривает если не блокировку, то ужесточение контроля за деятельностью Телеграма. Более того, Украина уже заблокировала крупный российский канал "Рыбарь", который активно освещает ход СВО. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что киевский режим уже сделал, чтобы не дать донести до собственного населения нашу позицию, а что ему еще предстоит сделать?- Один из нынешних украинских законодателей и бывший журналист Николай Княжицкий анонсировал появление закона, который якобы резко сократит возможности Телеграм-сообщества на Украине.Сейчас развитие на Украине альтернативной информации вызывает живейшую тревогу у властей. Разрушается картина мира, которая создается официальными СМИ, из-за чего киевская пропаганда начинает пробуксовывать. Особенно это тревожно в свете кончающегося президентского срока Зеленского, когда в полный рост встанет вопрос о его легитимности. Чтобы смягчить этот негативный эффект, правящий режим производит существенные цензурные ограничения. Приведу конкретные примеры.Украинское Телеграм-сообщество разделяется на несколько категорий.Первое. Существуют издания, которые поддерживают националистическую политику власти с какими-то вариациями. Есть каналы-миллионники вроде "Трухи" или "УНИАН", есть множество региональных ответвлений. Все они создают неприятный и людоедский образ постмайданной Украины, который при этом пользуется популярностью у своих читателей.Второе. Существуют издания, которые представляют адекватных украинцев: "Резидент", "Зе-Рада", "Типичная Одесса", "Политика Страны". Они занимают более взвешенную и сбалансированную позицию, и этим они особенно опасны для правящего режима, поскольку разрушают его информационную монополию.Третье. Есть каналы, которые действуют за пределами Украины в свободных и благоприятных условиях. Они представляют и политическую эмиграцию, и официальные ресурсы вроде Харьковской ВГА, и мы (Украина.ру как подразделение МИА "Россия сегодня").По всем этим трем категориям киевский режим будет проводить равную информационную политику."Труха" не испытает сильного давления, если не будет прямо выступать против власти Зеленского. Зато оппозиционные каналы внутри Украины и каналы, работающие за рубежом, будут подвергаться цензуре и попыткам блокировки. Что касается внутренней оппозиции, то я не исключаю даже попыток ареста и других методов давления на их администраторов.- Какие технические возможности есть для блокировки каналов?- Мы помним, что опрометчивая попытка запретить Телеграм в России закончилась ничем. Телеграм устроен таким образом, что заблокировать его чрезвычайно сложно. Если человек хочет зайти на этот информационный ресурс, он это сделает. Именно в связи с этим было отменено решение суда в Испании, который пытался запретить Телеграм на территории этой страны. Так что затея киевских властей обречена на провал.Если говорить о безопасности людей на территории Украины, которые имеют смелость давать свое видение мира, то этим администраторам надо быть чрезвычайно осторожными, так как режим начнет оказывать на них сильнейшее давление, которое может стоить им карьеры, а то и жизни.- Если я правильно понял ваш ответ, то эти ограничительные меры готовятся для закручивания гаек внутри страны, а не для "борьбы с агрессором"?- Скорее всего, киевский режим усилит меры информационного противодействия.Начнутся кампании по развенчанию оппозиционных телеграм-каналов. Украинский центр дезинформации любит публиковать некие схемы, где оппозиционные ресурсы завязаны в узлы, которые чуть ли не прямиком ведут в Кремль. Эта работа, как и попытки блокирования отдельных ресурсов, будет продолжаться. И в рамках подготовки к введению прямой диктатуры Зеленского будут предприняты меры против немногих оппозиционеров и администраторов ТГ-канала, до которых только можно дотянуться.- Будут ли они трогать Порошенко или Мосийчука, а так же людей Порошенко, которые часто вещают зрадные вещи о положении на фронте?- Основная проблема режима Зеленского именно в этих не совсем лояльных националистов и их реакции. Этот вопрос можно решить, договорившись с их хозяином. Кого-то из мелких сошек они наказать могут, а в целом Порошенко будет выставлен ультиматум. Либо он унимает своих информационных псов и его положение остается нетронутым (бизнес и группа депутатов в Раде), либо все сомневающиеся националисты пойдут под каток вместе со "злостными" оппозиционерами.- Какие у Украины.ру есть технические возможности защититься от блокировок?- Если Украина.ру находит способы доносить до читателя даже объемные тексты нашего давно запрещенного на Украине сайта через вспомогательный канал "Аналитика Украина.ру", я не сомневаюсь, что наши читатели найдут способы обойти блокировку. Но мы бы рекомендовали большему количеству людей обращаться к альтернативным источникам информации. Это вопрос их личной безопасности, а также безопасности их родных и близких. Выше этого не может быть никакой господин Княжицкий с его довольно глупым законом.- А будут ли пересмотрены принципы, по которым работают Z-каналы? Потому что складывается впечатление, что и российские, и украинские источники друг у друга передирают информацию.- Несмотря на то, что Телеграм – это довольно конкурентная среда, в которой каналов уже больше, чем читателей, и российские, и украинские ресурсы неформально сотрудничают друг с другом. Это связано с тем, что и в России, и на Украине события вокруг СВО – тема номер один. Где-то источники лучше информированы у нас, где-то у противника. Кроме того, это хороший способ проверить информацию и проиллюстрировать ее (российские источники не всегда могут добавить к новости свои фото и видео).Конечно, Украина пыталась перекрыть поток информации с начала СВО. Были введены жесточайшие запреты, вплоть до арестов за публикацию фото и видео пораженных объектов. Но сейчас эти запреты фактически перестают действовать, потому что людям гораздо важнее донести информацию до аудитории, чем скрыть ее.Именно поэтому идет огромный поток видео с эпизодами насильственной мобилизации, который дискредитирует киевский режим в глазах мирового сообщества, но с которым Украина ничего поделать не может.- А может быть так, что этот поток публикаций о насильственной мобилизации и высоких потерях ВСУ – сознательная дезинформация нашей стороны?- Информационные ресурсы во всех войнах использовались для дезинформации противника. Поэтому нельзя слепо верить всему, что говорят украинские и западные ресурсы. Для изобличения информационных диверсий есть органы разведки и контрразведки. А всему информационному сообществу России необходимо соблюдать информационную гигиену: не гнаться за пустым хайпом и перепроверять новости из украинских источников.А то если верить киевской пропаганде, они уже три раза утопили Черноморский флот, восемь раз уничтожили российскую армию и вошли в Кремль.Наконец, соблюдать информационную гигиену нужно самим читателям. Проверяйте информацию на нескольких источниках и не пытайтесь на основе тех или иных новостей сразу же делать однозначные выводы. Досчитайте до десяти, а потом спокойно выдохните.- В случае резкой активизации боевых действий поток информации в Телеграме увеличится? Или стороны попытаются ввести жесткую военную цензуру?- Поток однозначно вырастет, потому что предоставление новостей – это залог выживания СМИ. Вопрос в том, насколько эта информация будет соответствовать действительности.Мы должны понимать, что раскрытие планов командования ВС РФ может привести к жертвам среди наших соотечественников. Мы должны быть предельно аккуратными. Говорить о событиях надо постфактум, чтобы мы, в погоне за сенсацией (а такое уже было) не раскрывали позиции наших войск, а он потом наносил по ним упреждающий удар.Более того, мы не должны посеять разброд и шатание в тылу.Эта война оказалась тяжелой. Она требует от нас сосредоточенности и ответственности. Если мы будем таковыми, мы обязательно победим.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, цензура, телеграм-каналы, владимир зеленский, петр порошенко, общество, сми, россия, пропаганда, всу, политика, оппозиция