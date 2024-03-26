Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне - 26.03.2024 Украина.ру
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Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне
Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне - 26.03.2024 Украина.ру
Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности
2024-03-26T05:07
2024-03-26T05:07
интервью
франция
россия
европа
эммануэль макрон
олеся орленко
николя саркози
ес
европарламент
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Европа вряд ли выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт, считает историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Олеся, насколько Франция сама защищена от терактов?- В воскресенье было принято решение возобновить операцию Vigipirate. Это межведомственный план мероприятий на государственном уровне, который предусматривает особые меры безопасности в связи с террористической угрозой. Впервые эти меры были внедрены после серии терактов в 1978 году.Тогда были разработаны первые министерские программы, а под названием Vigipirate программа существует с середины 90-х годов. В рамках этой программы полиция и армия наделяются определёнными полномочиями, например, патруль солдат может проверять документы у кого угодно без объяснения причин, проводить обыски.Эта система долго существовала после терактов в "Шарли Эбдо" в январе 2015 года и терактов в клубе "Батаклан" в ноябре того же года. Эти события вспоминали в связи с терактами в "Крокус Сити". Эту политику в отношении безопасности критикуют сами французы за то, что нужно не реагировать на проблему, а предупреждать ее.Например, при первом президентстве Саркози был упразднен институт участковых полицейских, а после теракта в "Батаклане" одному из подозреваемых удалось сбежать через бельгийскую границу, потому что отсутствовал механизм обмена информацией между ведомствами. Судя по тому, как быстро были задержаны подозреваемые в теракте в "Крокусе", российские правоохранительные органы работают эффективнее.- При этом мы продолжаем наблюдать, как Макрон акцентирует внимание на мнимой российской угрозе. Франция действительно хочет включиться в украинский конфликт или пытается усилить позиции в Евросоюзе, оттеснив Германию?- Риторику французских политиков надо рассматривать в контексте выборов в Европарламент, которые во Франции будут проходить 9 июня. Это предвыборные заявления. Нарастание воинственной риторики говорит о том, что в Европе осознали, что планы, которые строились на конфликт на Украине не осуществились, и Евросоюз понесет ответственность за последствия противостояния с Россией.Но Макрону дали понять, что если французские военные поедут на Украину, то одни и за свой счет. Не думаю, что Европа выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт. Макрон же очень часто меняет свое мнение и напоминает взбесившееся радио. Он не ведет себя как серьезный политик.- Все-таки насколько велика вероятность отправки официальной группировки французских войск на Украину и каковы последствия такого шага?- На самом деле, они там присутствуют. Там же находится французская военная техника, которую надо обслуживать. Обучение ВСУ проходят в Румынии и Польше, но на местах присутствуют французские инструктора. Сложно представить, что они не участвуют в боевых действиях. Вопрос, насколько все это можно делать официально. Официальный путь лишь увеличит количество этих людей.Кроме того, французская армия на протяжении последних лет испытывает проблему с набором новобранцев. Там нет всеобщей воинской повинности. Престиж воинской службы упал, но всеобщий призыв на военную службу мог бы решить эту проблему.- А что сейчас происходит внутри самой Франции? Такое чувство, что все проблемы решены и Макрон с чистой совестью может переключиться на Россию.- Любое затишье во Франции нужно воспринимать как временное. Кстати, это одна из причин, почему возобновили операцию Vigipirate. Полиция, жандармерия и другие правоохранительные органы могут разгонять демонстрации под предлогом борьбу с терроризмом.Говорить о том, что волнения во Франции закончились, не приходится, потому что проблема с фермерами никуда не ушла. Никуда не делись проблемы с зарплатами, повышением цен. Франция идёт именно по этому пути – закручивать гайки, вводить как можно больше ограничений.Проблема обеспечения безопасности Олимпийских игр обсуждается уже год. Ожидается приезд большого количества туристов, а охранных предприятий во Франции не хватает. И уровень качества услуг этих предприятий снизился. Туда набирают кого угодно, обучают за несколько месяцев держать оружие. Без всякого психологического контроля туда поступают на работу некомпетентные сотрудники.
https://ukraina.ru/20230407/1045141915.html
https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html
https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html
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Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, франция, россия, европа, эммануэль макрон, олеся орленко, николя саркози, ес, европарламент
Интервью, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Олеся Орленко, Николя Саркози, ЕС, Европарламент

Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне

05:07 26.03.2024
 
© vk.com / Олеся ОрленкоОлеся Орленко интервью
Олеся Орленко интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© vk.com / Олеся Орленко
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности
Европа вряд ли выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт, считает историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
- Олеся, насколько Франция сама защищена от терактов?
- В воскресенье было принято решение возобновить операцию Vigipirate. Это межведомственный план мероприятий на государственном уровне, который предусматривает особые меры безопасности в связи с террористической угрозой. Впервые эти меры были внедрены после серии терактов в 1978 году.
Тогда были разработаны первые министерские программы, а под названием Vigipirate программа существует с середины 90-х годов. В рамках этой программы полиция и армия наделяются определёнными полномочиями, например, патруль солдат может проверять документы у кого угодно без объяснения причин, проводить обыски.
Эта система долго существовала после терактов в "Шарли Эбдо" в январе 2015 года и терактов в клубе "Батаклан" в ноябре того же года. Эти события вспоминали в связи с терактами в "Крокус Сити". Эту политику в отношении безопасности критикуют сами французы за то, что нужно не реагировать на проблему, а предупреждать ее.
Олеся Орленко - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля 2023, 20:17
Олеся Орленко: кто онаРедактор российского филиала французской газеты "Юманите"
Например, при первом президентстве Саркози был упразднен институт участковых полицейских, а после теракта в "Батаклане" одному из подозреваемых удалось сбежать через бельгийскую границу, потому что отсутствовал механизм обмена информацией между ведомствами. Судя по тому, как быстро были задержаны подозреваемые в теракте в "Крокусе", российские правоохранительные органы работают эффективнее.
- При этом мы продолжаем наблюдать, как Макрон акцентирует внимание на мнимой российской угрозе. Франция действительно хочет включиться в украинский конфликт или пытается усилить позиции в Евросоюзе, оттеснив Германию?
- Риторику французских политиков надо рассматривать в контексте выборов в Европарламент, которые во Франции будут проходить 9 июня. Это предвыборные заявления. Нарастание воинственной риторики говорит о том, что в Европе осознали, что планы, которые строились на конфликт на Украине не осуществились, и Евросоюз понесет ответственность за последствия противостояния с Россией.
Но Макрону дали понять, что если французские военные поедут на Украину, то одни и за свой счет. Не думаю, что Европа выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт. Макрон же очень часто меняет свое мнение и напоминает взбесившееся радио. Он не ведет себя как серьезный политик.
Армен Гаспарян интервью
Вчера, 18:28
Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу ХрущеваУкраина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не нужно переживать насчет экономики и социальной сферы. И если США и Россия сумеют договориться по этому вопросу, то его ждет крах, считает радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
- Все-таки насколько велика вероятность отправки официальной группировки французских войск на Украину и каковы последствия такого шага?
- На самом деле, они там присутствуют. Там же находится французская военная техника, которую надо обслуживать. Обучение ВСУ проходят в Румынии и Польше, но на местах присутствуют французские инструктора. Сложно представить, что они не участвуют в боевых действиях. Вопрос, насколько все это можно делать официально. Официальный путь лишь увеличит количество этих людей.
Кроме того, французская армия на протяжении последних лет испытывает проблему с набором новобранцев. Там нет всеобщей воинской повинности. Престиж воинской службы упал, но всеобщий призыв на военную службу мог бы решить эту проблему.
- А что сейчас происходит внутри самой Франции? Такое чувство, что все проблемы решены и Макрон с чистой совестью может переключиться на Россию.
- Любое затишье во Франции нужно воспринимать как временное. Кстати, это одна из причин, почему возобновили операцию Vigipirate. Полиция, жандармерия и другие правоохранительные органы могут разгонять демонстрации под предлогом борьбу с терроризмом.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Вчера, 13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
Говорить о том, что волнения во Франции закончились, не приходится, потому что проблема с фермерами никуда не ушла. Никуда не делись проблемы с зарплатами, повышением цен. Франция идёт именно по этому пути – закручивать гайки, вводить как можно больше ограничений.
Проблема обеспечения безопасности Олимпийских игр обсуждается уже год. Ожидается приезд большого количества туристов, а охранных предприятий во Франции не хватает. И уровень качества услуг этих предприятий снизился. Туда набирают кого угодно, обучают за несколько месяцев держать оружие. Без всякого психологического контроля туда поступают на работу некомпетентные сотрудники.
 
ИнтервьюФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронОлеся ОрленкоНиколя СаркозиЕСЕвропарламент
 
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