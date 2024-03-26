https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html

Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне

Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне - 26.03.2024 Украина.ру

Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности

2024-03-26T05:07

2024-03-26T05:07

2024-03-26T05:07

интервью

франция

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европа

эммануэль макрон

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Европа вряд ли выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт, считает историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Олеся, насколько Франция сама защищена от терактов?- В воскресенье было принято решение возобновить операцию Vigipirate. Это межведомственный план мероприятий на государственном уровне, который предусматривает особые меры безопасности в связи с террористической угрозой. Впервые эти меры были внедрены после серии терактов в 1978 году.Тогда были разработаны первые министерские программы, а под названием Vigipirate программа существует с середины 90-х годов. В рамках этой программы полиция и армия наделяются определёнными полномочиями, например, патруль солдат может проверять документы у кого угодно без объяснения причин, проводить обыски.Эта система долго существовала после терактов в "Шарли Эбдо" в январе 2015 года и терактов в клубе "Батаклан" в ноябре того же года. Эти события вспоминали в связи с терактами в "Крокус Сити". Эту политику в отношении безопасности критикуют сами французы за то, что нужно не реагировать на проблему, а предупреждать ее.Например, при первом президентстве Саркози был упразднен институт участковых полицейских, а после теракта в "Батаклане" одному из подозреваемых удалось сбежать через бельгийскую границу, потому что отсутствовал механизм обмена информацией между ведомствами. Судя по тому, как быстро были задержаны подозреваемые в теракте в "Крокусе", российские правоохранительные органы работают эффективнее.- При этом мы продолжаем наблюдать, как Макрон акцентирует внимание на мнимой российской угрозе. Франция действительно хочет включиться в украинский конфликт или пытается усилить позиции в Евросоюзе, оттеснив Германию?- Риторику французских политиков надо рассматривать в контексте выборов в Европарламент, которые во Франции будут проходить 9 июня. Это предвыборные заявления. Нарастание воинственной риторики говорит о том, что в Европе осознали, что планы, которые строились на конфликт на Украине не осуществились, и Евросоюз понесет ответственность за последствия противостояния с Россией.Но Макрону дали понять, что если французские военные поедут на Украину, то одни и за свой счет. Не думаю, что Европа выстоит в прямом противостоянии с Россией, но она еще может внести свою лепту в этот конфликт. Макрон же очень часто меняет свое мнение и напоминает взбесившееся радио. Он не ведет себя как серьезный политик.- Все-таки насколько велика вероятность отправки официальной группировки французских войск на Украину и каковы последствия такого шага?- На самом деле, они там присутствуют. Там же находится французская военная техника, которую надо обслуживать. Обучение ВСУ проходят в Румынии и Польше, но на местах присутствуют французские инструктора. Сложно представить, что они не участвуют в боевых действиях. Вопрос, насколько все это можно делать официально. Официальный путь лишь увеличит количество этих людей.Кроме того, французская армия на протяжении последних лет испытывает проблему с набором новобранцев. Там нет всеобщей воинской повинности. Престиж воинской службы упал, но всеобщий призыв на военную службу мог бы решить эту проблему.- А что сейчас происходит внутри самой Франции? Такое чувство, что все проблемы решены и Макрон с чистой совестью может переключиться на Россию.- Любое затишье во Франции нужно воспринимать как временное. Кстати, это одна из причин, почему возобновили операцию Vigipirate. Полиция, жандармерия и другие правоохранительные органы могут разгонять демонстрации под предлогом борьбу с терроризмом.Говорить о том, что волнения во Франции закончились, не приходится, потому что проблема с фермерами никуда не ушла. Никуда не делись проблемы с зарплатами, повышением цен. Франция идёт именно по этому пути – закручивать гайки, вводить как можно больше ограничений.Проблема обеспечения безопасности Олимпийских игр обсуждается уже год. Ожидается приезд большого количества туристов, а охранных предприятий во Франции не хватает. И уровень качества услуг этих предприятий снизился. Туда набирают кого угодно, обучают за несколько месяцев держать оружие. Без всякого психологического контроля туда поступают на работу некомпетентные сотрудники.

https://ukraina.ru/20230407/1045141915.html

https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html

https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, франция, россия, европа, эммануэль макрон, олеся орленко, николя саркози, ес, европарламент