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Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря - 25.03.2024 Украина.ру
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
Командир отделения 92 Отдельной штурмовой бригады украинской армии Леонид Маслов призвал ввести жёсткие меры в отношении уклонистов от службы в ВСУ. Он предложил отправить их в концлагеря и штрафбаты, о чём сообщил на своей странице в социальной сети
2024-03-25T23:43
2024-03-25T23:43
2024-03-25T23:43
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Маслов признаёт, что в стране присутствует коллективное ограничение прав людей, русскоязычные активисты, а также бесконтрольная коррупция, но это не так сильно растаивает командира ВСУ, как безнаказанность уклонистов. Командир обвинил украинскую власть в том, что они не создают условий для общественного осуждения и позора для уклоняющихся от службы. Он призывает преследовать тех, кто не хочет на фронт по закону, потому как "нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов, в том числе, путём создания для них атмосферы безнаказанности". Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
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новости, украина, киев, алексей маслов, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Киев, Алексей Маслов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
Командир отделения 92 Отдельной штурмовой бригады украинской армии Леонид Маслов призвал ввести жёсткие меры в отношении уклонистов от службы в ВСУ. Он предложил отправить их в концлагеря и штрафбаты, о чём сообщил на своей странице в социальной сети
Маслов признаёт, что в стране присутствует коллективное ограничение прав людей, русскоязычные активисты, а также бесконтрольная коррупция, но это не так сильно растаивает командира ВСУ, как безнаказанность уклонистов.
"Уклонист – это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Не стоит на учёте, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК", – написал он.
Командир обвинил украинскую власть в том, что они не создают условий для общественного осуждения и позора для уклоняющихся от службы.
Он призывает преследовать тех, кто не хочет на фронт по закону, потому как "нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов, в том числе, путём создания для них атмосферы безнаказанности".
"Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу. Но уклонисты в Верховной Раде не могут даже отменить повестки и захват людей на улицах, создав единую для всех перепись населения и санкции за отсутствие на учёте", – добавил командир.
Ранее сообщалось, что в Киеве хотят
мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев.