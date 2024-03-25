https://ukraina.ru/20240325/1054108471.html

Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря

Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря - 25.03.2024 Украина.ру

Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря

Командир отделения 92 Отдельной штурмовой бригады украинской армии Леонид Маслов призвал ввести жёсткие меры в отношении уклонистов от службы в ВСУ. Он предложил отправить их в концлагеря и штрафбаты, о чём сообщил на своей странице в социальной сети

2024-03-25T23:43

2024-03-25T23:43

2024-03-25T23:43

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Маслов признаёт, что в стране присутствует коллективное ограничение прав людей, русскоязычные активисты, а также бесконтрольная коррупция, но это не так сильно растаивает командира ВСУ, как безнаказанность уклонистов. Командир обвинил украинскую власть в том, что они не создают условий для общественного осуждения и позора для уклоняющихся от службы. Он призывает преследовать тех, кто не хочет на фронт по закону, потому как "нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов, в том числе, путём создания для них атмосферы безнаказанности". Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев.

https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html

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новости, украина, киев, алексей маслов, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво