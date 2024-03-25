Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054108471.html
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря - 25.03.2024 Украина.ру
Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
Командир отделения 92 Отдельной штурмовой бригады украинской армии Леонид Маслов призвал ввести жёсткие меры в отношении уклонистов от службы в ВСУ. Он предложил отправить их в концлагеря и штрафбаты, о чём сообщил на своей странице в социальной сети
2024-03-25T23:43
2024-03-25T23:43
новости
украина
киев
алексей маслов
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg
Маслов признаёт, что в стране присутствует коллективное ограничение прав людей, русскоязычные активисты, а также бесконтрольная коррупция, но это не так сильно растаивает командира ВСУ, как безнаказанность уклонистов. Командир обвинил украинскую власть в том, что они не создают условий для общественного осуждения и позора для уклоняющихся от службы. Он призывает преследовать тех, кто не хочет на фронт по закону, потому как "нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов, в том числе, путём создания для них атмосферы безнаказанности". Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_661e768bbbd8d28e170d196169483435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, алексей маслов, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Киев, Алексей Маслов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря

23:43 25.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Командир отделения 92 Отдельной штурмовой бригады украинской армии Леонид Маслов призвал ввести жёсткие меры в отношении уклонистов от службы в ВСУ. Он предложил отправить их в концлагеря и штрафбаты, о чём сообщил на своей странице в социальной сети
Маслов признаёт, что в стране присутствует коллективное ограничение прав людей, русскоязычные активисты, а также бесконтрольная коррупция, но это не так сильно растаивает командира ВСУ, как безнаказанность уклонистов.

"Уклонист – это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Не стоит на учёте, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК", – написал он.

Командир обвинил украинскую власть в том, что они не создают условий для общественного осуждения и позора для уклоняющихся от службы.
Он призывает преследовать тех, кто не хочет на фронт по закону, потому как "нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов, в том числе, путём создания для них атмосферы безнаказанности".

"Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу. Но уклонисты в Верховной Раде не могут даже отменить повестки и захват людей на улицах, создав единую для всех перепись населения и санкции за отсутствие на учёте", – добавил командир.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 11:47
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую странуКто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев
 
НовостиУкраинаКиевАлексей МасловВооруженные силы УкраиныВерховная РадамобилизацияВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:09СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина
23:43Никакого нацизма: на Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря
23:15ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель
23:02Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее
22:40В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал
22:15Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
21:56Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
21:40Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий
21:16Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин
21:01В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев
20:38Посол РФ отказался являться в МИД Польши на вручение ноты протеста из-за ракеты
20:16Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью
19:48Восстановление пятой харьковской ТЭЦ займёт годы
19:30Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфере
19:27МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
19:13Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
18:53Глава Таджикистана обратился к жителям страны в связи с трагедией в Подмосковье
18:34Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок
18:28Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу Хрущева
18:13Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине
Лента новостейМолния