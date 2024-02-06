https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html

Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну

Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну - 06.02.2024 Украина.ру

Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну

Кто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев

2024-02-06T11:47

2024-02-06T11:47

2024-02-06T11:47

новости

украина

уклонисты

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Мужчины, которые не хотят воевать против России, должны переплыть реку Тису на границе с Румынией и попрощаться с Украиной, заявил депутат."Если вы не берёте на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство", - сказал Кривошеев."Мы должны этой стране. Возможно, своей жизнью. Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны", - заявил парламентарий. Он считает, что СВО не завершится через 1-2 года, и назвал спецоперацию "экзистенциальным конфликом"."Все мужчины на Украине должны понимать, что мы сражаемся за право существования. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну" - объяснил Кривошеев.Напомним, 25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам (в возрасте от 18 до 60 лет) запретили покидать пределы страны.

https://ukraina.ru/20231120/1051173215.html

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новости, украина, уклонисты