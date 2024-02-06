https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну - 06.02.2024 Украина.ру
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
Кто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев
2024-02-06T11:47
2024-02-06T11:47
2024-02-06T11:47
новости
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уклонисты
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Мужчины, которые не хотят воевать против России, должны переплыть реку Тису на границе с Румынией и попрощаться с Украиной, заявил депутат."Если вы не берёте на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство", - сказал Кривошеев."Мы должны этой стране. Возможно, своей жизнью. Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны", - заявил парламентарий. Он считает, что СВО не завершится через 1-2 года, и назвал спецоперацию "экзистенциальным конфликом"."Все мужчины на Украине должны понимать, что мы сражаемся за право существования. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну" - объяснил Кривошеев.Напомним, 25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам (в возрасте от 18 до 60 лет) запретили покидать пределы страны.
https://ukraina.ru/20231120/1051173215.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
Кто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев
Мужчины, которые не хотят воевать против России, должны переплыть реку Тису на границе с Румынией и попрощаться с Украиной, заявил депутат.
"Если вы не берёте на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство", - сказал Кривошеев.
"Мы должны этой стране. Возможно, своей жизнью. Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны", - заявил парламентарий. Он считает, что СВО не завершится через 1-2 года, и назвал спецоперацию "экзистенциальным конфликом".
"Все мужчины на Украине должны понимать, что мы сражаемся за право существования. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну" - объяснил Кривошеев.
Напомним, 25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам (в возрасте от 18 до 60 лет) запретили покидать пределы страны.