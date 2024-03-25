Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее - 25.03.2024 Украина.ру
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Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее
Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее - 25.03.2024 Украина.ру
Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее
Площадь горения в "Крокус Сити Холле" оказалась настолько большой, что системе не удалось справиться с пожаром оперативнее. Об этом 25 марта заявил глава МЧС РФ Александр Куренков президенту страны Владимиру Путину на совещании по мерам, принимаемым после теракта
2024-03-25T23:02
2024-03-25T23:02
новости
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мчс
ск рф
теракт
крокус сити
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По его словам, всё здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, которая сработала в момент террористического акта в штатном режиме, однако площадь пожара оказалась слишком большой. По данным СК РФ, пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл 22 марта в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг. В понедельник, 25 марта, в ГУ МЧС сообщили, что горение полностью ликвидировано. От пожара в "Крокусе" погибло 45 человек.
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новости, россия, мчс, ск рф, теракт, крокус сити
Новости, Россия, МЧС, СК РФ, теракт, Крокус Сити

Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее

23:02 25.03.2024
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл
© Пресс-служба МЧС РФ
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Площадь горения в "Крокус Сити Холле" оказалась настолько большой, что системе не удалось справиться с пожаром оперативнее. Об этом 25 марта заявил глава МЧС РФ Александр Куренков президенту страны Владимиру Путину на совещании по мерам, принимаемым после теракта
По его словам, всё здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, которая сработала в момент террористического акта в штатном режиме, однако площадь пожара оказалась слишком большой.
"Системе не удалось потушить пожар (прим. ред. - в Крокусе) из-за развития горения на значительной горимой площади", – сказал Куренков.
По данным СК РФ, пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл 22 марта в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг. В понедельник, 25 марта, в ГУ МЧС сообщили, что горение полностью ликвидировано. От пожара в "Крокусе" погибло 45 человек.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее
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