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Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее

Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее - 25.03.2024 Украина.ру

Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее

Площадь горения в "Крокус Сити Холле" оказалась настолько большой, что системе не удалось справиться с пожаром оперативнее. Об этом 25 марта заявил глава МЧС РФ Александр Куренков президенту страны Владимиру Путину на совещании по мерам, принимаемым после теракта

2024-03-25T23:02

2024-03-25T23:02

2024-03-25T23:02

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По его словам, всё здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, которая сработала в момент террористического акта в штатном режиме, однако площадь пожара оказалась слишком большой. По данным СК РФ, пожар в "Крокус Сити Холле" произошёл 22 марта в результате действий террористов, которые разлили принесённый с собой бензин на кресла и стены концертного зала, после чего совершили поджёг. В понедельник, 25 марта, в ГУ МЧС сообщили, что горение полностью ликвидировано. От пожара в "Крокусе" погибло 45 человек.

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