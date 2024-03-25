МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта - 25.03.2024 Украина.ру
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МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта - 25.03.2024 Украина.ру
МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
Последствия пожара в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта ликвидированы. Об этом вечером, 25 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС
2024-03-25T19:27
2024-03-25T19:27
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"18.40 ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении. Пожар в "Крокус сити холле", где планировался концерт группы "Пикник", начался вечером, 22 марта. Вооружённые люди ворвались в здание, где открыли огонь по людям. После – террористы устроили пожар. По последним данным&nbsp;Следкома РФ, погибли 137 человек, трое из них – дети.
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МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта

19:27 25.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Последствия пожара в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта ликвидированы. Об этом вечером, 25 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС

"18.40 ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении.

Пожар в "Крокус сити холле", где планировался концерт группы "Пикник", начался вечером, 22 марта. Вооружённые люди ворвались в здание, где открыли огонь по людям. После – террористы устроили пожар. По последним данным Следкома РФ, погибли 137 человек, трое из них – дети.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:47
Теракт в "Крокусе" ─ демонстративная акция ЗападаМне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы ещё не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, ещё продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
 
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