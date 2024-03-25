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МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта - 25.03.2024 Украина.ру
МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
Последствия пожара в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта ликвидированы. Об этом вечером, 25 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС
2024-03-25T19:27
2024-03-25T19:27
2024-03-25T19:27
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"18.40 ликвидация последствий пожара", - сказано в сообщении. Пожар в "Крокус сити холле", где планировался концерт группы "Пикник", начался вечером, 22 марта. Вооружённые люди ворвались в здание, где открыли огонь по людям. После – террористы устроили пожар. По последним данным Следкома РФ, погибли 137 человек, трое из них – дети.
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новости, мчс, ск рф, теракт, москва, пожар
Новости, МЧС, СК РФ, теракт, Москва, пожар
МЧС ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта
Последствия пожара в подмосковном "Крокус сити холле" после теракта ликвидированы. Об этом вечером, 25 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС