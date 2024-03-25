Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Активисты движения "Мы вместе", в рамках общего сбора помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", собрали почти миллиард рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по мерам, принимаемым после трагедии
2024-03-25T22:15
2024-03-25T22:15
новости
россия
теракт
жертвы
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Такую сумму удалось собрать всего за двое суток. Все средства передадут семьям погибших и пострадавших при теракте. "Двадцать третьего марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей", – заявила она. Только за минувшие выходные почти 12 тысяч доноров сдали 4642 литра цельной крови и 1130 литров плазмы в донорских пунктах России. По всей стране в акциях памяти жертв теракта приняли участие более 1,6 миллиона человек, добавила Голикова. Вице-премьер РФ также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она отметила, что сегодня 52 человека уже выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.
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Новости, Россия, теракт, жертвы

Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"

22:15 25.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДень общенационального траура в РФ
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Активисты движения "Мы вместе", в рамках общего сбора помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", собрали почти миллиард рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по мерам, принимаемым после трагедии
Такую сумму удалось собрать всего за двое суток. Все средства передадут семьям погибших и пострадавших при теракте.

"Двадцать третьего марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей", – заявила она.

Только за минувшие выходные почти 12 тысяч доноров сдали 4642 литра цельной крови и 1130 литров плазмы в донорских пунктах России. По всей стране в акциях памяти жертв теракта приняли участие более 1,6 миллиона человек, добавила Голикова.
Вице-премьер РФ также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она отметила, что сегодня 52 человека уже выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.
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