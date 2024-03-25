https://ukraina.ru/20240325/1054107829.html
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Активисты движения "Мы вместе", в рамках общего сбора помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", собрали почти миллиард рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по мерам, принимаемым после трагедии
2024-03-25T22:15
2024-03-25T22:15
2024-03-25T22:15
новости
россия
теракт
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054073972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315a76376de50c45a42cbc9a70b07839.jpg
Такую сумму удалось собрать всего за двое суток. Все средства передадут семьям погибших и пострадавших при теракте. "Двадцать третьего марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей", – заявила она. Только за минувшие выходные почти 12 тысяч доноров сдали 4642 литра цельной крови и 1130 литров плазмы в донорских пунктах России. По всей стране в акциях памяти жертв теракта приняли участие более 1,6 миллиона человек, добавила Голикова. Вице-премьер РФ также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она отметила, что сегодня 52 человека уже выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.
https://ukraina.ru/20240324/1054076768.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054073972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3fb74585f3bd2fd6cd3813ef445b860.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, теракт, жертвы
Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Активисты движения "Мы вместе", в рамках общего сбора помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", собрали почти миллиард рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по мерам, принимаемым после трагедии
Такую сумму удалось собрать всего за двое суток. Все средства передадут семьям погибших и пострадавших при теракте.
"Двадцать третьего марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей", – заявила она.
Только за минувшие выходные почти 12 тысяч доноров сдали 4642 литра цельной крови и 1130 литров плазмы в донорских пунктах России. По всей стране в акциях памяти жертв теракта приняли участие более 1,6 миллиона человек, добавила Голикова.
Вице-премьер РФ также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она отметила, что сегодня 52 человека уже выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял,
что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.