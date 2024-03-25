https://ukraina.ru/20240325/1054107829.html

Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Активисты движения "Мы вместе", в рамках общего сбора помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", собрали почти миллиард рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания по мерам, принимаемым после трагедии

2024-03-25T22:15

2024-03-25T22:15

2024-03-25T22:15

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россия

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жертвы

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Такую сумму удалось собрать всего за двое суток. Все средства передадут семьям погибших и пострадавших при теракте. "Двадцать третьего марта движение "Мы вместе" открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавших при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 миллиард рублей", – заявила она. Только за минувшие выходные почти 12 тысяч доноров сдали 4642 литра цельной крови и 1130 литров плазмы в донорских пунктах России. По всей стране в акциях памяти жертв теракта приняли участие более 1,6 миллиона человек, добавила Голикова. Вице-премьер РФ также пообещала президенту держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. Она отметила, что сегодня 52 человека уже выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе пятеро детей.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто спланировал чудовищный теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе. Граждане же, напротив, показали настоящую сплочённость и солидарность перед лицом трагедии.

https://ukraina.ru/20240324/1054076768.html

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новости, россия, теракт, жертвы