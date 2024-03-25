В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев
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В новом законе об усилении мобилизации на Украине предусмотрена отправка молодых украинцев, едва достигших совершеннолетия. Если этот документ будет принят в существующей редакции без правок, такой порядок будет официально утвержден, предупредил украинский нардеп Дмитрий Разумков
Мобилизация 18-летних украинцев беспокоит депутата, о чём он сообщил журналистке Live. По его словам, отправка на фронт зависит от военно-учётной специальности, получение которой планируется омолодить.
"Там есть норма (прим. ред. – в законопроекте), которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет. (...) Там прописано, что если человек пройдёт базовую военную подготовку с 18-ти, он получает военно-учётную специальность, становится на военный учёт и это приведёт к тому, что ТЦК (военкоматы) смогут его мобилизовать с 19 лет", – указал он.
Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявлял, что молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", а потому им следует взять ответственность за свою страну и поехать на фронт.
20 ноября 2023, 17:47Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВРЗапад требует от киевского режима максимально активизировать мобилизацию, чтобы продемонстрировать невозможность победы России в украинском конфликте, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ