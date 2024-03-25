В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев - 25.03.2024 Украина.ру
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В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев
В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев - 25.03.2024 Украина.ру
В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев
В новом законе об усилении мобилизации на Украине предусмотрена отправка молодых украинцев, едва достигших совершеннолетия. Если этот документ будет принят в существующей редакции без правок, такой порядок будет официально утвержден, предупредил украинский нардеп Дмитрий Разумков
2024-03-25T21:01
2024-03-25T21:01
новости
киев
украина
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
мобилизация
сво
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Мобилизация 18-летних украинцев беспокоит депутата, о чём он сообщил журналистке Live. По его словам, отправка на фронт зависит от военно-учётной специальности, получение которой планируется омолодить. Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявлял, что молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", а потому им следует взять ответственность за свою страну и поехать на фронт.
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новости, киев, украина, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, мобилизация, сво
Новости, Киев, Украина, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО

В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев

21:01 25.03.2024
 
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Рада отменила понятие ограниченно годный – всех отправят на ВЛК заново
Читать в
В новом законе об усилении мобилизации на Украине предусмотрена отправка молодых украинцев, едва достигших совершеннолетия. Если этот документ будет принят в существующей редакции без правок, такой порядок будет официально утвержден, предупредил украинский нардеп Дмитрий Разумков
Мобилизация 18-летних украинцев беспокоит депутата, о чём он сообщил журналистке Live. По его словам, отправка на фронт зависит от военно-учётной специальности, получение которой планируется омолодить.

"Там есть норма (прим. ред. – в законопроекте), которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет. (...) Там прописано, что если человек пройдёт базовую военную подготовку с 18-ти, он получает военно-учётную специальность, становится на военный учёт и это приведёт к тому, что ТЦК (военкоматы) смогут его мобилизовать с 19 лет", – указал он.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявлял, что молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", а потому им следует взять ответственность за свою страну и поехать на фронт.
Зеленский
20 ноября 2023, 17:47
Аналог "Гитлерюгенд". От Зеленского требуют снизить призывной возраст и набирать в ВСУ женщин - СВРЗапад требует от киевского режима максимально активизировать мобилизацию, чтобы продемонстрировать невозможность победы России в украинском конфликте, сообщили 20 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
 
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