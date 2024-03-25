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В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев

В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев - 25.03.2024 Украина.ру

В Киеве хотят мобилизовать в ВСУ 18-летних украинцев

В новом законе об усилении мобилизации на Украине предусмотрена отправка молодых украинцев, едва достигших совершеннолетия. Если этот документ будет принят в существующей редакции без правок, такой порядок будет официально утвержден, предупредил украинский нардеп Дмитрий Разумков

2024-03-25T21:01

2024-03-25T21:01

2024-03-25T21:01

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Мобилизация 18-летних украинцев беспокоит депутата, о чём он сообщил журналистке Live. По его словам, отправка на фронт зависит от военно-учётной специальности, получение которой планируется омолодить. Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявлял, что молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", а потому им следует взять ответственность за свою страну и поехать на фронт.

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новости, киев, украина, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, мобилизация, сво