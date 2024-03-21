Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь
Молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", пожаловался заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он призвал молодежь "взять ответственность за свою страну" и пойти в ВСУ
"Воевать должны молодые. (...) 27 лет – это абсолютно неадекватный минимальный возраст призыва, и это нужно менять. Привлекать молодёжь, которая после войны будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя руководство государством", – написал он в сети.
По его словам, молодые украинцы должны быть вовлечены в боевые действия, а если условия мобилизации в стране не изменятся – Украина проиграет, потому как сильно уступает в численности российской армии.
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Жорин считает, что нахождение в окопах под непрерывным огнём ВС РФ повлияет на формирование личности молодых людей, а целое поколение перестанет считать боевые действия "чем-то посторонним", если примет активное участие в событиях в рядах ВСУ.
Ранее в этот же день украинское издание "Политика страны" публиковало сообщение Одесского военкомата, согласно которому молодые люди 2007 года рождения должны прибыть в военкомат для получения приписного.
В конце прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет.
12:35Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе Небольшой областной центр на Западной Украине Тернополь последние дни часто мелькает в украинских СМИ в связи с насильственной мобилизацией. В среду, 20 марта, украинские сотрудники ТЦК (военкомы) не поленились забраться на крышу многоэтажного строящегося здания, чтобы раздать повестки строителям. Очевидно, достраивать здание уже никто не будет