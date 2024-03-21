https://ukraina.ru/20240321/1054031315.html

Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь

Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь - 21.03.2024 Украина.ру

Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь

Молодые украинцы, которые находятся в тылу, воспринимают боевые действия как "нечто постороннее", пожаловался заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он призвал молодежь "взять ответственность за свою страну" и пойти в ВСУ

2024-03-21T21:02

2024-03-21T21:02

2024-03-21T21:02

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По его словам, молодые украинцы должны быть вовлечены в боевые действия, а если условия мобилизации в стране не изменятся – Украина проиграет, потому как сильно уступает в численности российской армии. Жорин считает, что нахождение в окопах под непрерывным огнём ВС РФ повлияет на формирование личности молодых людей, а целое поколение перестанет считать боевые действия "чем-то посторонним", если примет активное участие в событиях в рядах ВСУ. Ранее в этот же день украинское издание "Политика страны" публиковало сообщение Одесского военкомата, согласно которому молодые люди 2007 года рождения должны прибыть в военкомат для получения приписного. В конце прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет.

https://ukraina.ru/20240321/1054027086.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво