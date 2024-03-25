"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
© 112 телеграм-канал скриншот видео
© 112 телеграм-канал скриншот видео
Следственный комитет РФ попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналисты РИА Новости
Следственный комитет запрос арест новых фигурантов дела о теракте в ""Крокус Сити Холле". Все трое новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" носят фамилию Исломовы, вероятно, это члены одной семьи, сообщили РИА Новости.
Телеграм-канал "112" опубликовал фрагмент видео, на котором, предположительно, трое новых фигурантов дела - Исроил Исломов – отец семейства и два его сына, Диловар и Аминчон.
Накануне из вызвали на допрос в СК РФ, а после задержали по подозрению в причастности к теракту.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.
В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
16:37Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ