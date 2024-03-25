"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
Следственный комитет РФ попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналисты РИА Новости
2024-03-25T17:54
2024-03-25T17:54
новости
россия
красногорск
владимир путин
следственный комитет
ск рф
мчс
теракт
терроризм
террорист
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Следственный комитет запрос арест новых фигурантов дела о теракте в ""Крокус Сити Холле". Все трое новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" носят фамилию Исломовы, вероятно, это члены одной семьи, сообщили РИА Новости.Телеграм-канал "112" опубликовал фрагмент видео, на котором, предположительно, трое новых фигурантов дела - Исроил Исломов – отец семейства и два его сына, Диловар и Аминчон.Накануне из вызвали на допрос в СК РФ, а после задержали по подозрению в причастности к теракту.В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу. В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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новости, россия, красногорск, владимир путин, следственный комитет, ск рф, мчс, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл
Новости, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Следственный комитет, СК РФ, МЧС, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити Холл

"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

17:54 25.03.2024
 
© 112 телеграм-канал скриншот видео
© 112 телеграм-канал скриншот видео
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Следственный комитет РФ попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналисты РИА Новости
Следственный комитет запрос арест новых фигурантов дела о теракте в ""Крокус Сити Холле". Все трое новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" носят фамилию Исломовы, вероятно, это члены одной семьи, сообщили РИА Новости.
Телеграм-канал "112" опубликовал фрагмент видео, на котором, предположительно, трое новых фигурантов дела - Исроил Исломов – отец семейства и два его сына, Диловар и Аминчон.
Накануне из вызвали на допрос в СК РФ, а после задержали по подозрению в причастности к теракту.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу.
В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
16:37
Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ
 
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