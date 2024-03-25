https://ukraina.ru/20240325/1054102197.html

"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Следственный комитет РФ попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили журналисты РИА Новости

2024-03-25T17:54

2024-03-25T17:54

2024-03-25T17:54

новости

россия

красногорск

владимир путин

следственный комитет

ск рф

мчс

теракт

терроризм

террорист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054100236_0:0:445:251_1920x0_80_0_0_6b94fa5cac6b7b069f03ec012a55bd67.jpg

Следственный комитет запрос арест новых фигурантов дела о теракте в ""Крокус Сити Холле". Все трое новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" носят фамилию Исломовы, вероятно, это члены одной семьи, сообщили РИА Новости.Телеграм-канал "112" опубликовал фрагмент видео, на котором, предположительно, трое новых фигурантов дела - Исроил Исломов – отец семейства и два его сына, Диловар и Аминчон.Накануне из вызвали на допрос в СК РФ, а после задержали по подозрению в причастности к теракту.В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу. В Следственном комитете РФ сообщили о гибели 137 человек, в том числе трое детей. В МЧС заявили, что в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html

россия

красногорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красногорск, владимир путин, следственный комитет, ск рф, мчс, теракт, терроризм, террорист, крокус сити холл