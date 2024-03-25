Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054099163.html
Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
Обстрелы жилых домов, объектов инфраструктуры и транспорта украинской армией в Курской области оценили в 500 миллионов рублей. Такие данные 25 марта привёл губернатор Курской области Роман Старовойт
2024-03-25T17:10
2024-03-25T17:10
новости
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
белгородская область
сво
ущерб
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_0:159:935:685_1920x0_80_0_0_d5b6eef4076832351ea896fc416d22ff.jpg
По его словам, целями для обстрелами ВСУ становятся объекты промышленности и торговли, жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура региона. Всего с начала спецоперации в Курской области отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. В планах восстановление ещё шести многоквартирных и 45 частных домов. С февраля 2022 года ВСУ также повредили 277 объектов энергоснабжения в регионе. Пострадали и 46 объектов газоснабжения. Последствия обстрелов и ремонт проводится сразу, как только это позволяет военная обстановка, добавил губернатор. Организации выполняют работы своими силами, но большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат.Более 48 миллионов рублей получили 39 семей в рамках компенсации за утраченное жильё. При этом Старовойт отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, потому расходы на восстановление спрогнозировать невозможно. ВСУ с начала СВО ежедневно подвергают обстрелам российские регионы. По данным властей Курской области, только на начало 2024 года, край подвергался обстрелам больше 1900 раз. Помимо этого, националисты из террористических объединений, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и курируются украинскими спецслужбами, предпринимают безуспешные попытки прорваться на территории Курской и Белгородской областей.
https://ukraina.ru/20240319/1053960598.html
курская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/36/1034283609_22:0:935:685_1920x0_80_0_0_331a3410322df04970521a0781994c10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, белгородская область, сво, ущерб, обстрелы
Новости, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, СВО, ущерб, обстрелы

Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ

17:10 25.03.2024
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramобломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Обстрелы жилых домов, объектов инфраструктуры и транспорта украинской армией в Курской области оценили в 500 миллионов рублей. Такие данные 25 марта привёл губернатор Курской области Роман Старовойт
По его словам, целями для обстрелами ВСУ становятся объекты промышленности и торговли, жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура региона.

"Общий ущерб повреждённых домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — сказал Старовойт РИА Новости.

Всего с начала спецоперации в Курской области отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. В планах восстановление ещё шести многоквартирных и 45 частных домов.
С февраля 2022 года ВСУ также повредили 277 объектов энергоснабжения в регионе. Пострадали и 46 объектов газоснабжения. Последствия обстрелов и ремонт проводится сразу, как только это позволяет военная обстановка, добавил губернатор. Организации выполняют работы своими силами, но большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат.
Более 48 миллионов рублей получили 39 семей в рамках компенсации за утраченное жильё. При этом Старовойт отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, потому расходы на восстановление спрогнозировать невозможно.
"В прошлом году для нашего региона выделено федеральное финансирование в размере 189 миллионов рублей. Деньги получили пострадавшие от отстрелов предприятия, в том числе малый и средний бизнес. Мы с другими приграничными регионами эту проблему обозначили на высшем уровне. Президент нас поддержал. Средства грантов помогли сохранить предприятия, дать им возможность продолжить работу", — добавил губернатор.
ВСУ с начала СВО ежедневно подвергают обстрелам российские регионы. По данным властей Курской области, только на начало 2024 года, край подвергался обстрелам больше 1900 раз. Помимо этого, националисты из террористических объединений, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и курируются украинскими спецслужбами, предпринимают безуспешные попытки прорваться на территории Курской и Белгородской областей.
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 04:00
"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и БелгородаУкраинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
 
НовостиКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныБелгородская областьСВОущербобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине
18:12В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
18:06"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка
17:54"Это члены одной семьи": Следком просит арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
17:49Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами
17:36Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
17:22Жертвой обстрела ВСУ в Каховке стал 4-летний ребёнок
17:17Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
17:10Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
17:01"Россия и Путин предательства не прощают". Киселев о том, что ждет последователей власовцев
16:57Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицают
16:44Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы
16:40В небе над Ростовской областью сбиты две ракеты С-200
16:40Пограничники запретили украинцам приближаться к границе и купаться в Днестре
16:37Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырь
16:26Расслабляться нельзя, спокойной жизни нам не дадут – Лукашенко
16:10Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе
15:13Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации
14:5339-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракету
14:52Как эвакуировали зрителей при теракте в "Крокусе" разберутся следователи
Лента новостейМолния