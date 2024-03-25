Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ

"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода

Украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв