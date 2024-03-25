Почти полмиллиарда рублей составил ущерб Курской области, нанесённый ВСУ
Обстрелы жилых домов, объектов инфраструктуры и транспорта украинской армией в Курской области оценили в 500 миллионов рублей. Такие данные 25 марта привёл губернатор Курской области Роман Старовойт
По его словам, целями для обстрелами ВСУ становятся объекты промышленности и торговли, жилищная, социальная, коммунальная инфраструктура региона.
"Общий ущерб повреждённых домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей", — сказал Старовойт РИА Новости.
Всего с начала спецоперации в Курской области отремонтировали 39 многоквартирных и 881 частный дом. В планах восстановление ещё шести многоквартирных и 45 частных домов.
С февраля 2022 года ВСУ также повредили 277 объектов энергоснабжения в регионе. Пострадали и 46 объектов газоснабжения. Последствия обстрелов и ремонт проводится сразу, как только это позволяет военная обстановка, добавил губернатор. Организации выполняют работы своими силами, но большая часть затрат компенсируется в рамках страховых выплат.
Более 48 миллионов рублей получили 39 семей в рамках компенсации за утраченное жильё. При этом Старовойт отметил, что обстрелы приграничных районов не прекращаются, потому расходы на восстановление спрогнозировать невозможно.
"В прошлом году для нашего региона выделено федеральное финансирование в размере 189 миллионов рублей. Деньги получили пострадавшие от отстрелов предприятия, в том числе малый и средний бизнес. Мы с другими приграничными регионами эту проблему обозначили на высшем уровне. Президент нас поддержал. Средства грантов помогли сохранить предприятия, дать им возможность продолжить работу", — добавил губернатор.
ВСУ с начала СВО ежедневно подвергают обстрелам российские регионы. По данным властей Курской области, только на начало 2024 года, край подвергался обстрелам больше 1900 раз. Помимо этого, националисты из террористических объединений, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и курируются украинскими спецслужбами, предпринимают безуспешные попытки прорваться на территории Курской и Белгородской областей.
19 марта, 04:00"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и БелгородаУкраинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв