"Освободительный поход" коллаборантов в Курскую область обернулся для них сотнями убитых
© Наталья Юрченко
© Наталья Юрченко
Националисты из террористического "Русского добровольческого корпуса" ("РДК")*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" объявили, что начали "освобождать" российские регионы
Указанные группировки представляют из себя коллаборационистские формирования, состоящие из беглых российских граждан, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и курируются украинскими спецслужбами.
"Военный альянс Легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" начал весенний освободительный поход", - такое заявление сделали нацисты из террористического движения "Свобода России".
Параллельно издание "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, что все три террористических формирования "действуют как самостоятельные подразделения, вероятно, сейчас происходит их совместная операция".
Часть украинских пабликов написали, что террористам не просто удалось прорваться на территории Курской и Белгородской областей, но даже отвоевать один из хуторов.
Российские военкоры эту информацию не подтверждают. В частности, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку перейти границу с Белгородской областью. Однако успеха не получилось.
"В Белгородской области с утра враг предпринял попытку прорыва. Рано утром была разведка боем. Нацист отправил на юго-восточную границу Грайворонского округа три БТРа. Наши парни технику уничтожили", - написал журналист в своем Телеграм-канале.
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц подчеркнул, что заявления террористических формирований - не что иное, как попытка киевского режима выбить себе перед Западом политические очки.
Журналист отметил, что подготовка атаки на Белгородскую область была вскрыта российской группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад. Последние два дня ВС РФ наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы неприятеля в приграничной зоне.
"Но это не остановило "мамкиного пирожка" [главу ГУР Кирилла] Буданова** от информационной диверсии. До выборов в России ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический. Обратите внимание, как с началом атаки в сеть начали вкидывать видео о продвижении [украинцев], которое, вполне вероятно, было снято заранее. Особенно доставляет танк с флагом Евросоюза. У вас там что, совсем кукуха отъехала? Не ведитесь на эти видео", - написал Коц.
Параллельно военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале сообщил, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу на территорию Курской области, но были "встречены нашими защитниками бескомпромиссным огнем и откатились".
"Буквально четверть часа назад аэроразведкой было установлено, что неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью. Прямо сейчас наша артиллерия наносит удары по скоплениям живой силы и бронегруппам врага", - написал Пегов.
"Курск. Солнечное утро 12 марта. Всё спокойно. Работаем. Много машин, радуют глаз, украсившие город, новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Вчера в новом микрорайоне открыли поликлинику для взрослых и детей. В магазинах ажиотаж только за саженцами и семенами .Готовимся к выборам. Знаем ,что надёжно защищены. Люблю свой город и горжусь курянами", - прокомментировал ситуацию в Курске один из читателей Дзен-канала Украина.ру.
Накануне военкор Евгений Поддубный рассказал об очередной неудачной попытке ВСУ перейти границу России в Белгородской области.
"Враги пытались маскироваться в зимних лесополках. Но выходило не очень. В результате разведчики нашей группировки прикрытия государственной границы своевременно обнаружили силы неприятеля. Офицеры группы огневого поражения выждали момент начала формирования боевого порядка и размотали противника. - 5 танков, 3 САУ, 1 РСЗО, несколько пикапов и БМП, 70 "двухсотых" или тяжелых "трехсотых". Работали летчики. ФАБы с УМПК отлично попадали, в деле были и ракетчики. Ракета ОТРК "Искандер" поражает французские САУ. Ну и разведка и корректировка рулит. Замысел противника сорван. "Элитное" подразделение ГУР облажалось", - написал Поддубный.
В Минобороны РФ заявили, что "нарушений государственной границы в Белгородской и Курской областях не допущено, украинские диверсанты с большими потерями отброшены в результате самоотверженных действий ФСБ и ВС РФ".
В ФСБ отметили, что за последние двое суток было предотвращено несколько попыток нарушения госграницы украинскими формированиями. В комментарии ведомства также отмечается, что при попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены 100 человек, шесть танков, САУ CAESAR, 20 бронемашин противника.
Также в ФСБ подчеркнули, что украинская информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.
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*Организация, признанная террористической и/или экстремистской на территории РФ. Ее деятельность запрещена на территории России.
**Внесен в РФ в перечень террористов.