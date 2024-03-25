Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна
© AP / Andrew Kravchenko
© AP / Andrew Kravchenko
Украинское зерно в который раз становится причиной экономического противостояния Киева и Варшавы. В среду 20 марта поляки полностью заблокировали границу, проводя общенациональную забастовку против наплыва украинской агропродукции.
Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал встречу украинской и польской делегаций 28 марта, на которой может быть согласовано удовлетворение требований польских фермеров.
"Если будет нужно, то также остановим транзит на какое-то время, но я хочу, чтобы это было с согласия с украинской властью", - заявил Туск. Требование поляков ограничить ввоз украинской агропродукции на днях поддержала и Франция.
Логистический капкан для Украины
Из-за блокады польской границы украинские зернотрейдеры направляют всё больше зерна в узкое "бутылочное горлышко" дунайских портов. На этой неделе образовались заторы из зерновозов, которые следуют в порты Одесской области, о чём сообщил заместитель директора департамента по коммерческой работе "Укрзализныци" Валерий Ткачев. В порты следуют 7288 зерновозов, что на 1088 единиц больше, чем на прошлой неделе. На 30% возросла очередь зерновозов возле порта Измаил.
Среднесуточный показатель разгрузки в портах достиг уровня 1426 вагонов. Разгрузке мешают, утверждает Ткачев, регулярные воздушные тревоги, во время которых персонал уходит в бомбоубежища.
Замминистра развития общин и инфраструктуры Украины Юрий Васьков 14 марта заявил, что морской коридор в направлении румынских портов уже действует круглосуточно. Тем не менее, в портах, по словам Ткачева из "Укрзализныци", на путях сейчас брошено 14 составов с зерном. Бросили их по вине покупателей, отказавшихся от товара из-за нарушения сроков или несоответствия заявленным нормам.
Находясь в "кольце друзей", у каждого из которых есть свои аграрии, Украина оказалась в логистическом капкане. Загнала ее туда ставка на колониальный тип экономики, предполагающий вывоз дешевого сырья, что требует больших объемов транспортировки. Западные эксперты рекомендуют украинским аграриям переключаться с кукурузы и пшеницы на выращивание сои, цены на которую выше, а занимает она меньше объемов при транспортировке.
22 марта, 16:07Станут ли США за счёт Украины контролёром рынка зерна и чем обернётся отказ ЕС от зерна из России — ХолодВведение запретительных пошлин на ввоз российского и белорусского зерна, которое поступает в Европу в небольших количествах, не перекроет дополнительного украинского предложения. Это скорее политические меры.
Выходом из этой логистической колониальной ловушки могла бы стать переработка аграрной продукции на Украине, так как такой товар стоит дороже, предполагает дополнительные рабочие места и требует меньших мощностей для транспортировки. Однако десять лет назад Украина фактически согласилась на колониальную модель, отдав переработку продукции западным покупателям дешевого сырья.
Еще даже до начала СВО Украина каждый год в авральном темпе пыталась вывезти аграрную продукцию, но получалось вывезти далеко не всё. Не хватало то зерновозов, то локомотивов, то горючего. Слишком уж большие партии нужно было вывозить.
Как у России получилось под санкциями
Украинский экономист Алексей Кущ с завистью смотрит на тенденции в современной РФ и даже ставит ее в пример, хотя на Украине сейчас это пахнет крамолой и обвинениями в госизмене.
"Я уже собрал целую информационную коллекцию проектов по переработке аграрного сырья, которые запускаются в РФ. Писал и по гороху, и по сое, зерну, рапсу. Теперь вопрос, почему в РФ начинают перерабатывать кукурузу на пребиотики, а у нас не могут?", - задает вопрос украинский экономист.
Он приводит в пример компанию "Ньюбио" в Волгоградской области, которая реализует проекты по глубокой переработке кукурузы, в том числе, по производству пребиотиков (компонентов пищи, которые ферментируются кишечником и стимулируют его жизнедеятельность).
Кроме этого, завод должен производить такие товары, как мальтодекстрин, патока, кукурузный крахмал, сухой глютен и кукурузный зародыш — сырье для производителей детского и спортивного питания, фармпрепаратов, кормов для животных.
Очевидно, что экспортировать такую продукцию выгоднее, и на это требуется значительно меньше транспорта, чем при экспорте кукурузы.
Завод "Ньюбио" может перерабатывать до 50% выращиваемой в Волгоградской области кукурузы и давать продукцию с высоким уровнем добавочной стоимости. Ради этого производства, отмечает Кущ, власти Волгоградской области построили инфраструктуру, включая дороги, электроподстанцию и общежития для работников.
Продукция предприятия идет на экспорт в 40 стран, а это 60% всей продукции (40% идет на внутренний рынок в рамках импортозамещения). Основные покупатели – страны Азитско-Тихоокеанского региона, где наблюдается высокий спрос на заменители сахара.
"И не надо вести кукурузу в Польшу. Почему Дания не может помочь Украине с технологиями? Почему мы не осваиваем более сложные рынки? Россия это делает в условиях санкций, почему мы не можем?", - спрашивает украинский экономист.
19 марта, 18:31Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск Транзит зерна из Украины уже не является проблемой для Польши, сообщил 19 марта премьер-министр республики Дональд Туск. В ходе встречи с представителями СМИ в Варшаве он объявил, что объёмы транзита украинского зерна в республику стали меньше
Отчасти ответ на вопрос заключается в том, что западные партнеры предпочитают сами заниматься переработкой, скупая лишь дешевое сырье, хотя оно и требует больших мощностей для транспортировки, перегружая железные дороги и порты.
В качестве рецепта для Украины в условиях блокады польской границы и проблем с вывозом из портов Кущ рекомендует ввести экспортные пошлины на сырье и отменить возмещение НДС при экспорте сырья. Такая экономическая модель, считает экономист, предполагает также льготные кредиты для предприятий по переработке продукции, государственные инвестиции в инфраструктуру, а также помощь посольств с выходом на мировые рынки с уже переработанной продукцией.
Однако такая экономическая модель, реализуемая в РФ, невозможна на Украине. Она предполагает определенную политическую независимость и лоббирование интересов собственного производителя. Если Киев даже попытается встать на этот путь, ему моментально перекроют краник западной помощи, а несколько тысяч прикормленных активистов и националистов сразу же выйдут на площади с требованием "демократии".