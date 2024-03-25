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Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна

Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна - 25.03.2024 Украина.ру

Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна

Украинское зерно в который раз становится причиной экономического противостояния Киева и Варшавы. В среду 20 марта поляки полностью заблокировали границу, проводя общенациональную забастовку против наплыва украинской агропродукции.

2024-03-25T14:30

2024-03-25T14:30

2024-03-25T14:30

эксклюзив

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дмитрий ковалевич

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Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал встречу украинской и польской делегаций 28 марта, на которой может быть согласовано удовлетворение требований польских фермеров."Если будет нужно, то также остановим транзит на какое-то время, но я хочу, чтобы это было с согласия с украинской властью", - заявил Туск. Требование поляков ограничить ввоз украинской агропродукции на днях поддержала и Франция.Логистический капкан для УкраиныИз-за блокады польской границы украинские зернотрейдеры направляют всё больше зерна в узкое "бутылочное горлышко" дунайских портов. На этой неделе образовались заторы из зерновозов, которые следуют в порты Одесской области, о чём сообщил заместитель директора департамента по коммерческой работе "Укрзализныци" Валерий Ткачев. В порты следуют 7288 зерновозов, что на 1088 единиц больше, чем на прошлой неделе. На 30% возросла очередь зерновозов возле порта Измаил.Среднесуточный показатель разгрузки в портах достиг уровня 1426 вагонов. Разгрузке мешают, утверждает Ткачев, регулярные воздушные тревоги, во время которых персонал уходит в бомбоубежища.Замминистра развития общин и инфраструктуры Украины Юрий Васьков 14 марта заявил, что морской коридор в направлении румынских портов уже действует круглосуточно. Тем не менее, в портах, по словам Ткачева из "Укрзализныци", на путях сейчас брошено 14 составов с зерном. Бросили их по вине покупателей, отказавшихся от товара из-за нарушения сроков или несоответствия заявленным нормам.Находясь в "кольце друзей", у каждого из которых есть свои аграрии, Украина оказалась в логистическом капкане. Загнала ее туда ставка на колониальный тип экономики, предполагающий вывоз дешевого сырья, что требует больших объемов транспортировки. Западные эксперты рекомендуют украинским аграриям переключаться с кукурузы и пшеницы на выращивание сои, цены на которую выше, а занимает она меньше объемов при транспортировке.Выходом из этой логистической колониальной ловушки могла бы стать переработка аграрной продукции на Украине, так как такой товар стоит дороже, предполагает дополнительные рабочие места и требует меньших мощностей для транспортировки. Однако десять лет назад Украина фактически согласилась на колониальную модель, отдав переработку продукции западным покупателям дешевого сырья.Еще даже до начала СВО Украина каждый год в авральном темпе пыталась вывезти аграрную продукцию, но получалось вывезти далеко не всё. Не хватало то зерновозов, то локомотивов, то горючего. Слишком уж большие партии нужно было вывозить.Как у России получилось под санкциямиУкраинский экономист Алексей Кущ с завистью смотрит на тенденции в современной РФ и даже ставит ее в пример, хотя на Украине сейчас это пахнет крамолой и обвинениями в госизмене.Он приводит в пример компанию "Ньюбио" в Волгоградской области, которая реализует проекты по глубокой переработке кукурузы, в том числе, по производству пребиотиков (компонентов пищи, которые ферментируются кишечником и стимулируют его жизнедеятельность).Кроме этого, завод должен производить такие товары, как мальтодекстрин, патока, кукурузный крахмал, сухой глютен и кукурузный зародыш — сырье для производителей детского и спортивного питания, фармпрепаратов, кормов для животных.Очевидно, что экспортировать такую продукцию выгоднее, и на это требуется значительно меньше транспорта, чем при экспорте кукурузы.Завод "Ньюбио" может перерабатывать до 50% выращиваемой в Волгоградской области кукурузы и давать продукцию с высоким уровнем добавочной стоимости. Ради этого производства, отмечает Кущ, власти Волгоградской области построили инфраструктуру, включая дороги, электроподстанцию и общежития для работников.Продукция предприятия идет на экспорт в 40 стран, а это 60% всей продукции (40% идет на внутренний рынок в рамках импортозамещения). Основные покупатели – страны Азитско-Тихоокеанского региона, где наблюдается высокий спрос на заменители сахара."И не надо вести кукурузу в Польшу. Почему Дания не может помочь Украине с технологиями? Почему мы не осваиваем более сложные рынки? Россия это делает в условиях санкций, почему мы не можем?", - спрашивает украинский экономист.Отчасти ответ на вопрос заключается в том, что западные партнеры предпочитают сами заниматься переработкой, скупая лишь дешевое сырье, хотя оно и требует больших мощностей для транспортировки, перегружая железные дороги и порты.В качестве рецепта для Украины в условиях блокады польской границы и проблем с вывозом из портов Кущ рекомендует ввести экспортные пошлины на сырье и отменить возмещение НДС при экспорте сырья. Такая экономическая модель, считает экономист, предполагает также льготные кредиты для предприятий по переработке продукции, государственные инвестиции в инфраструктуру, а также помощь посольств с выходом на мировые рынки с уже переработанной продукцией.Однако такая экономическая модель, реализуемая в РФ, невозможна на Украине. Она предполагает определенную политическую независимость и лоббирование интересов собственного производителя. Если Киев даже попытается встать на этот путь, ему моментально перекроют краник западной помощи, а несколько тысяч прикормленных активистов и националистов сразу же выйдут на площади с требованием "демократии".

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