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Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена - 25.03.2024 Украина.ру
Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с банковскими картами "Мир" в Армении, а также рассказал о главных опасениях США в контексте действий Украины и о прогнозах по национальной валюте
2024-03-25T12:57
2024-03-25T12:57
2024-03-25T12:57
видео
дмитрий голубовский
россия
сша
армения
джо байден
"азов"
украина
финансы
экономика
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00:43 - О запрете на банковские карты "Мир" в Армении; 05:26 - О доходах от российских замороженных активов; 11:16 - О вложениях в американские государственные облигации; 12:57 - Удары по энергетическим объектам России: чего опасаются США? 15:41 - Теряют ли США полный контроль над Украиной? 18:45 - Прогнозы по национальной валюте *В интервью упоминается запрещённый на территории РФ террористический батальон "Азов"
россия
сша
армения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с банковскими картами "Мир" в Армении, а также рассказал о главных опасениях США в контексте действий Украины и о прогнозах по национальной валюте
00:43
- О запрете на банковские карты "Мир" в Армении; 05:26
- О доходах от российских замороженных активов; 11:16
- О вложениях в американские государственные облигации; 12:57
- Удары по энергетическим объектам России: чего опасаются США? 15:41
- Теряют ли США полный контроль над Украиной? 18:45
- Прогнозы по национальной валюте
*В интервью упоминается запрещённый на территории РФ террористический батальон "Азов"