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Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена

Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена - 25.03.2024 Украина.ру

Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с банковскими картами "Мир" в Армении, а также рассказал о главных опасениях США в контексте действий Украины и о прогнозах по национальной валюте

2024-03-25T12:57

2024-03-25T12:57

2024-03-25T12:57

видео

дмитрий голубовский

россия

сша

армения

джо байден

"азов"

украина

финансы

экономика

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00:43 - О запрете на банковские карты "Мир" в Армении; 05:26 - О доходах от российских замороженных активов; 11:16 - О вложениях в американские государственные облигации; 12:57 - Удары по энергетическим объектам России: чего опасаются США? 15:41 - Теряют ли США полный контроль над Украиной? 18:45 - Прогнозы по национальной валюте *В интервью упоминается запрещённый на территории РФ террористический батальон "Азов"

россия

сша

армения

украина

азербайджан

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