Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена - 25.03.2024 Украина.ру
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Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена - 25.03.2024 Украина.ру
Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с банковскими картами "Мир" в Армении, а также рассказал о главных опасениях США в контексте действий Украины и о прогнозах по национальной валюте
2024-03-25T12:57
2024-03-25T12:57
видео
дмитрий голубовский
россия
сша
армения
джо байден
"азов"
украина
финансы
экономика
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00:43 - О запрете на банковские карты "Мир" в Армении; 05:26 - О доходах от российских замороженных активов; 11:16 - О вложениях в американские государственные облигации; 12:57 - Удары по энергетическим объектам России: чего опасаются США? 15:41 - Теряют ли США полный контроль над Украиной? 18:45 - Прогнозы по национальной валюте *В интервью упоминается запрещённый на территории РФ террористический батальон "Азов"
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видео, дмитрий голубовский, россия, сша, армения, джо байден, "азов", украина, финансы, экономика, валюта, курс, центробанк рф, энергетика, активы, замороженные активы, сво, спецоперация, война, политика, азербайджан, деньги, видео
Видео, Дмитрий Голубовский, Россия, США, Армения, Джо Байден, "Азов", Украина, финансы, экономика, валюта, курс, Центробанк РФ, энергетика, активы, замороженные активы, СВО, Спецоперация, война, политика, Азербайджан, деньги

Как удары по нефтезаводам России бьют по нефтяному сектору США: Голубовский о страхах Байдена

12:57 25.03.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с банковскими картами "Мир" в Армении, а также рассказал о главных опасениях США в контексте действий Украины и о прогнозах по национальной валюте
00:43 - О запрете на банковские карты "Мир" в Армении;
05:26 - О доходах от российских замороженных активов;
11:16 - О вложениях в американские государственные облигации;
12:57 - Удары по энергетическим объектам России: чего опасаются США?
15:41 - Теряют ли США полный контроль над Украиной?
18:45 - Прогнозы по национальной валюте

*В интервью упоминается запрещённый на территории РФ террористический батальон "Азов"
 
ВидеоДмитрий ГолубовскийРоссияСШААрменияДжо Байден"Азов"УкраинафинансыэкономикавалютакурсЦентробанк РФэнергетикаактивызамороженные активыСВОСпецоперациявойнаполитикаАзербайджанденьги
 
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