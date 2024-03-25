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"Кто-то должен за это заплатить": европейские диамантеры столкнулись с трудностями из-за санкций ЕС

"Кто-то должен за это заплатить": европейские диамантеры столкнулись с трудностями из-за санкций ЕС - 25.03.2024 Украина.ру

"Кто-то должен за это заплатить": европейские диамантеры столкнулись с трудностями из-за санкций ЕС

Еврокомиссия обязала диамантеров отправлять все завезенные алмазы на проверку страны происхождения, это приводит к задержкам и увеличению стоимости издений, сообщили журналисты The Sunday Times

2024-03-25T11:59

2024-03-25T11:59

2024-03-25T11:59

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В результате введенных Евросоюзом санкций против России, все необработанные алмазы должны быть направлены в бельгийский Антверпен для определения страны происхождения. Без проверки алмазы нельзя будет продавать в ЕС. Такая процедура приводит к задержкам производства и дополнительным расходам.Журналисты The Sunday Times пообщались с торговцем алмазами, представившимся Хари. Он обратил внимание журналистов на "абсурдность нового законодательства о санкциях в Европе и G7, которое вызывает хаос на международном ювелирном рынке".С 1 января 2024 года ЕС запретил закупать российские алмазы. Именно поэтому Еврокомиссия распорядилась, чтобы все завезенные алмазы прошли проверку в Антверпене.Хари показал четыре разных алмаза: из Канады, Анголы, Демократической Республики Конго и Ботсваны. При этом, подчеркнул эксперт, химический состав камней почти идентичный. При этом европейские чиновники требуют документы, подтверждающие происхождение каждой партии алмазов.Другой продавец алмазов заявил, что раньше мог доставить алмазы из Африки за пару дней, обработать и отправить клиенту. Теперь эта процедура занимает до двух недель.Великобритания и США решили позволить производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения.Другой британский диамантер отметил, что сейчас это не вызывает особых проблем, но потенциально это может вызвать большие проблемы. "То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более серьезным сбоям позже в этом году, которые могут привести к существенному росту цен", добавил он.Журналисты сообщили, что многие огранщики алмазов переезжают в Индию или Дубай из-за новых правил.Торговец алмазами Хари рассказал, что, если каждая отгрузка алмазов задерживается на две-три недели, это обходится отрасли примерно в полмиллиарда долларов в любой моментвремени. "Кто-то должен за это заплатить. И это, вероятно, будут потребители", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20231215/1052138824.html

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новости, россия, европа, ес, еврокомиссия, евросоюз, санкции, антироссийские санкции, бриллианты, проверка