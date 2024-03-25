"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки - 25.03.2024 Украина.ру
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"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки
"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки - 25.03.2024 Украина.ру
"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки
В ближайшее время в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2024-03-25T10:17
2024-03-25T10:17
новости
россия
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
восстановление
восстановление донбасса
жилье
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"Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.Большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы развернуты в ускоренном темпе, подчеркнул глава региона."На данный момент развернуто два передвижных ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта. – Ред.), уже проведен осмотр 87 человек", - рассказал он.Местным жителям также оказывают поддержку волонтерские и общественные организации. Некоторых жителей Авдеевки, которые хотят вернуться к работе, привлекут к благоустройству города.Глава ДНР Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 12 марта вместе посетили Авдеевку. Тогда Пушилин отметил, что жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни и попросили обеспечить их работой.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
https://ukraina.ru/20240321/1054010842.html
россия
авдеевка
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новости, россия, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, восстановление, восстановление донбасса, жилье
Новости, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, восстановление, восстановление Донбасса, жилье

"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки

10:17 25.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В ближайшее время в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.
Большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы развернуты в ускоренном темпе, подчеркнул глава региона.
"На данный момент развернуто два передвижных ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта. – Ред.), уже проведен осмотр 87 человек", - рассказал он.
Местным жителям также оказывают поддержку волонтерские и общественные организации. Некоторых жителей Авдеевки, которые хотят вернуться к работе, привлекут к благоустройству города.
Глава ДНР Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 12 марта вместе посетили Авдеевку. Тогда Пушилин отметил, что жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни и попросили обеспечить их работой.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 07:25
Секретономика России. Как восстанавливали железнодорожное сообщение с Новороссией18 марта на концерте в честь десятилетия присоединения Крыма президент Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.
 
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