https://ukraina.ru/20240325/1054084778.html

"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки

"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки - 25.03.2024 Украина.ру

"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки

В ближайшее время в Авдеевке начнут восстанавливать жилье, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2024-03-25T10:17

2024-03-25T10:17

2024-03-25T10:17

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восстановление донбасса

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"Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш", - рассказал Пушилин.Большое количество местных жителей выразили желание остаться в городе, поэтому работы развернуты в ускоренном темпе, подчеркнул глава региона."На данный момент развернуто два передвижных ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта. – Ред.), уже проведен осмотр 87 человек", - рассказал он.Местным жителям также оказывают поддержку волонтерские и общественные организации. Некоторых жителей Авдеевки, которые хотят вернуться к работе, привлекут к благоустройству города.Глава ДНР Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 12 марта вместе посетили Авдеевку. Тогда Пушилин отметил, что жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни и попросили обеспечить их работой.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.

https://ukraina.ru/20240321/1054010842.html

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новости, россия, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, восстановление, восстановление донбасса, жилье