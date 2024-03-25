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Чешская русофобия: истоки, реалии и перспективы

Чешская русофобия: истоки, реалии и перспективы - 25.03.2024 Украина.ру

Чешская русофобия: истоки, реалии и перспективы

Символом перехода Чехии на русофобские рельсы стал снос в апреле 2020 года памятника освободителю Праги, советскому маршалу Ивану Коневу. С тех пор спираль ненависти к России закручивается всё сильнее.

2024-03-25T06:34

2024-03-25T06:34

2024-03-25T06:34

чехия

россия

прага

митрополит павел

милош земан

иван конев

нато

ес

красная армия

эксклюзив

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С формальной точки зрения отношения Чехии и Руси имеют более чем тысячелетнюю историю – некую "чехиню" упоминает "Повесть временных лет" как одну из жён Владимира Святославича. Однако когда Москва утвердилась в качестве доминирующего русского центра и горизонты её внешней политики достигли Центральной Европы, то взаимодействие с ней свелось, прежде всего, к контактам со Священной Римской империей, в которую чешские земли вошли ещё в 1041 году.Поскольку, начиная с середины XV века, на престоле этой империи всё чаще оказывались представители династии Габсбургов, на несколько столетий контакты Российского государства с чешскими землями оказались неразрывно связаны со взаимоотношениями российских государей с этим монаршим домом.Новый этап отношений между русским и чешским народами начался после Великой французской революции, которая запустила процесс формирования наций современного типа по всей Европе, в том числе в Чехии. А разразившиеся в начале XIX века Наполеоновские войны привели на территорию чешских земель русские войска, и с ними – представление о могущественной и независимой славянской державе на Востоке, антиподе "германского мира", обступавшего чехов с севера, запада и юга. Обособление от последнего в рамках национального возрождения чехов привело к тому, что они стали уделять России больше внимания, чем когда-либо прежде.Чехия стала центром панславизма, в основе которого лежали идеи о необходимости политического объединения славян на основе этнической, культурной и языковой общности. В Праге прошли три Славянских съезда (1848, 1868, 1908), где многие делегаты, особенно от южных славян, высказывались за то, чтобы Российская империя стала протектором "славянского мира".Карел Крамарж, идеолог и лидер партии Младочехов, весной 1914 года создал не просто план по выходу чешских земель из Австро-Венгрии, а сразу "Конституцию Всеславянского государства". Речь шла о геополитической структуре с населением почти в четверть миллиарда человек, куда должны были войти все славянские земли Центральной и юго-восточной части Европы, а также Балкан.Карел Крамарж видел новую империю во главе с монархом из династии Романовых и губернаторами, также относившимися к этой династии, – это правило распространялось и на Чешское королевство. В июне 1914-го Крамарж переслал свой труд российскому министру иностранных дел Сергею Сазонову, однако после начала Первой мировой войны все подобные планы стали неактуальными.В 1915 году Карел Крамарж был арестован в Вене по обвинению в государственной измене и приговорен к смертной казни. Спасла его лишь смерть монарха – осенью 1916 года скончался Франц Иосиф, а новый император Карл I помиловал Крамаржа и его соратников.В ноябре 1918 года Карел Крамарж стал первым премьер-министром Чехословацкой республики (ЧСР), возглавлял делегацию Чехословакии при подписании Версальского договора. Но вскоре он ушёл в отставку – после того, как министр иностранных дел ЧСР Эдвард Бенеш отказался поддерживать Белое движение в России. Сам Крамарж был активным сторонником белогвардейцев, в частности, состоял в дружеских отношениях с Антоном Ивановичем Деникиным.При этом Крамарж, наряду с президентом ЧСР Томашем Масариком (кстати, близким знакомым Павла Милюкова и Александра Керенского), сыграл большую роль в поддержке молодым Чехословацким государством русской эмиграции. Но парадокс состоит в том, что именно эта поддержка стала своеобразным краеугольным камнем современной чешской русофобии.По объективным причинам подавляющее большинство русской эмиграции в Праге было настроено враждебно к Советской России, позже к Советскому Союзу, и это накладывало отпечаток на отношения ЧСР и СССР. Хотя в июне 1922 года был подписан договор между РСФСР и ЧСР об учреждении представительств обоих государств Москве и Праге, дипломатические отношения на уровне посольств между ЧСР и СССР были установлены лишь 9 июня 1934 года.Кроме этого, власти ЧСР всецело поддерживали украинских националистов, видя в них орудие против соседней Польши, – ведь между двумя государствами были территориальные споры. Именно в Праге в феврале 1929 года была создана Организация украинских националистов (ОУН*), однако различные украинские организации и до того вольготно чувствовали себя в Чехословакии – а ведь все они исповедовали и пропагандировали русофобию.Во Второй мировой войне ЧСР и СССР были союзниками, а установленный в Чехословакии в 1948 году коммунистический режим стал одним из самых верных союзников Москвы в Центральной и Восточной Европе. Стоит отметить, что передача в 1945-м Советскому Союзу бывшей чехословацкой автономии, Подкарпатской Руси, которая стала Закарпатской областью УССР, не вызвала среди чехов негативной реакции – ведь в этом бедном и отсталом крае почти не было чешских имений.Но оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора в августе 1968 года, положившая конец "Пражской весне" – попытке построить "социализм с человеческим лицом", – стала тяжелой травмой для чешского общества (в Словакии к тем событиям относились спокойнее). Если о самих реформах 1968 года в Чехии вспоминают только по круглым датам, то Операция "Дунай" и последовавший за ней период "нормализации" до сих пор влияют на чешскую политику и повседневную жизнь."Вплоть до 1968 года у нас не было никаких претензий ни к России, ни к Советскому Союзу. В отличие от Польши или Венгрии, здесь никогда не ставилась под сомнение роль Красной армии в освобождении страны от фашистов. Но после вторжения началось распространение антисоветских и антирусских настроений. В какой-то степени эти настроения сохраняются в Чехии и по сей день", – говорил в 2018-м сотрудник Института современной истории Чехии Олдржих Тума. Однако с тех пор ситуация с русофобией в Чехии значительно усугубилась.Стоит отметить, что после распада Чехословакии в 1993 году отношения России и Чехии в значительной мере начались с чистого листа. В ходе официального визита в Чехию в августе 1993 года президент РФ Борис Ельцин и президент Чехии Вацлав Гавел подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Чехия стала одним из основных выгодополучателей в Европе от сотрудничества с Россией в плане энергетики, кооперации производств, финансов, туризма. Постоянно увеличивались и российские инвестиции в эту страну – как со стороны бизнеса, так и частных лиц, в легендарных Карловых Варах немало объектов недвижимости были приобретены гражданами РФ.Поэтому даже в 2014 году, когда в ЕС случился первый приступ антироссийского санкционного безумия, Чехия не бежала впереди паровоза, памятуя об интересах своих граждан. Немало содействовал этому Андрей Бабиш, который в 2014-2017 годах был первым вице-премьером и министром финансов Чехии, а с декабря 2017 года возглавил правительство страны.Но подобная компромиссная позиция властей Чехии явно не устраивала круги в Вашингтоне и Брюсселе, настроенные на дальнейшую эскалацию отношений с Россией. Ориентированная на эти силы чешская оппозиция в 2020 году начала русофобскую кампанию с Праги, причём опробованным на Украине способом – уничтожением исторической памяти.В апреле 2020 года один из лидеров партии ТОР 09, мэр муниципалитета Прага-6 Ондржей Коларж добился сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, под чьим командованием Красная армия освободила Прагу от нацистов. Ранее Коларж потворствовал вандалам, осквернявшим памятник, и добился установки перед ним информационной таблички, обвинявшей Конева в подавлении мятежа в Венгрии в 1956 году и "патронаже разведывательной деятельности перед вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора в 1968 году". А в начале мая 2020 года в пражском районе Ржепорые была установлена мемориальная доска коллаборационистам Русской освободительной армии (РОА), на которой власовцы названы "освободителями Праги".После этого была организована классическая провокация. 7 мая 2020 года в ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава Госдепа США заявил об обеспокоенности Вашингтона "враждебным влиянием" со стороны России и Китая на Чехию. А 11 мая ряд чешских СМИ сообщили, что и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков будто бы ввёз в страну сильнодействующий яд рицин, которым планировали отравить Ондржея Коларжа и старосту Ржепорые Павела Новотны. Оба чиновника при этом получили полицейскую охрану.И хотя первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек 17 мая заявил, что у чешских правоохранителей и спецслужб нет доказательств того, что некий россиянин с диппаспортом провез на территорию республики яд с целью отравить местных политиков, однако эскалация чешско-российских отношений нарастала. 5 июня 2020 года Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата, 15 июня Россия в ответ выслала двух чешских дипломатов. Ситуацию пытался исправить президент Чехии Милош Земан, но тщетно.Чешские СМИ, подавляющее большинство которых поддерживали проамериканскую оппозицию, продолжили нагнетать в стране антироссийскую истерию. В преддверии парламентских выборов, назначенных на октябрь 2021 года, к ней решил присоединиться и Андрей Бабиш. 17 апреля 2021-го он объявил о том, что спецслужбы указали на будто бы причастность ГРУ России к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Прага потребовала, чтобы 18 сотрудников посольства России покинули Чехию, в результате ответных действий РФ взаимные высылки составили по нескольку десятков человек с каждой стороны, ныне в посольствах в Москве и Праге работают лишь по семь аккредитованных дипломатов.Президент Чехии Милош Земан 25 апреля 2021 года сообщил, что власти страны рассматривают две основные версии произошедшего во Врбетице. Первая – неосторожное обращение с боеприпасами, и вторая – причастность "агентов иностранных спецслужб". По словам Земана, подозрение насчет причастности иностранцев к инциденту возникло лишь в последние недели, а свидетельств и доказательств присутствия россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага называет причастными к взрывам, в отчетах контрразведки до этого просто не было. В мае Земан также заявил, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов.После этого президента Чехии публично обвиняли в государственной измене, следили за его сотрудниками и устраивали обыски в канцелярии главы государства. Прага закусила удила, требовала от стран НАТО и ЕС высылки российских дипломатов "в знак солидарности". При этом 13 мая 2021 года глава чешской дипломатии Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времен "бархатной революции" в 1989 году. Но пражские деятели продолжили углублять дно.Хотя Бабиш с приближением парламентских выборов делал всё более радикальные антироссийские шаги – требовал от РФ "компенсации" за взрывы во Врбетице, выбросил "Росатом" из тендера по постройке новых блоков на чешской АЭС "Дукованы" и т.п. – но это ему не помогло. На выборах победили ещё более жёсткие русофобы из Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза и упомянутой ТОР 09, и премьером Чехии в декабре 2021 года стал Пётр Фиала.После начала СВО правительство Чехии заняло жёсткую позицию по отношению к России, а также провозгласило политику максимальной поддержки Украины. Были начаты поставки Киеву не только гуманитарной помощи, но и вооружений. 15-16 марта 2022 года Пётр Фиала вместе с премьером Польши Матеушем Моравецким и вице-премьером этой страны Ярославом Качиньским с визитом поддержки посетил Киев. А в ноябре того же года парламент Чехии по инициативе премьера поддержал резолюцию о том, что "нынешний российский режим является террористическим".Однако даже Пётр Фиала для западной партии войны оказался недостаточно агрессивным и антироссийским. В январе 2023 года при открытой поддержке НАТО и чешского военно-промышленного комплекса президентом Чехии был избран отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел. Он без особых проблем победил во втором туре Андрея Бабиша.Уже в июне 2023 года в интервью для "Радио Свободная Европа"** Петр Павел высказался за усиление слежки за всеми гражданами России, проживающими на Западе, сославшись на обращение с американцами японского происхождения во время Второй мировой войны (они были интернированы без суда). Вячеслав Володин, спикер Государственной думы, тогда предупредил, что русские, живущие в западных странах, могут быть отправлены в концентрационные лагеря.Примечательно, что, хотя формально в Чехии полномочия президента ограничены, и ключевые решения принимает правительство, именно Петр Павел вот уже второй год делает все важные заявления от имени своей страны. Он добился принятия новой оборонной стратегии, в которой самой серьезной угрозой для Чехии названа Россия, и военного бюджета на 2024 года, который впервые достиг 2% от ВВП ($6,8 млрд), что соответствует минимальным показателям НАТО.Петр Павел в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2024 года сделал резонансное заявление о том, что Прага нашла возможность оперативной закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ в третьих странах при финансовом обеспечении со стороны партнеров. И хотя ранее, к примеру, Париж был против закупок вооружений для Киева за европейские деньги вне пределов Евросоюза, ныне и Франция, и большинство стран ЕС и НАТО финансово участвуют в "снарядной коалиции", инициированной президентом Чехии. Аналитики же уверены, что на самом деле за этой инициативой, как и за избранием Павела, прямо стоят США.Собственно, русофобия в Центральной и Восточной Европе в последние десятилетия процветает именно благодаря Вашингтону, который продемонстрировал, что готов платить за этот "товар" пусть невысокую, но стабильную цену. В условиях экономического спада в ЕС, вызванного отказом от недорогих российских энергоносителей, подобные доходы важны не только для лимитрофов типа стран Прибалтики, но и для Польши с Чехией. Тем более, что в последних двух странах есть достаточно современный ВПК, который рассчитывает на новые заказы в ходе подготовки НАТО к войне против России.Правда, накачивание чешского общества русофобией дало неожиданные результаты. В конце 2023 года Центр изучения общественного мнения Чехии (CVVM) решил выяснить, каким странам чехи симпатизируют больше всего. В конце списка прогнозируемо находится Россия, свою симпатию ей выразили 15% участников опроса, тогда как антипатию – 68%. Следом оказался Китай: 12% симпатии и 54% антипатии. А вот третье место с конца получила… Украина: 21% чехов симпатизируют этой стране, а 46% относятся с антипатией. Понятно, что главная причина такого отношения чехов к Украине – украинские беженцы, которых Чехия приняла более 500 тысяч.Лидер симпатий чехов – соседняя Словакия (82%), при этом Прага фактически заморозила отношения с Братиславой в связи с разными позициями по вопросам конфликта на Украине и сотрудничества с Россией. Потенциально это даёт шансы на приход к власти в Чехии более благоразумных политических сил, но таких пока не наблюдается. Потому парламентские выборы в этой стране в 2025-м году, скорее всего, опять станут соревнованием разных сортов русофобов, как это было в соседней Польше в октябре минувшего года.*Организация, деятельность которой запрещена в РФ**Признано в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

чехия, россия, прага, митрополит павел, милош земан, иван конев, нато, ес, красная армия, эксклюзив