https://ukraina.ru/20240325/1054079576.html

До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ

До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ - 25.03.2024 Украина.ру

До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ

Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках. Местные глиняные карьеры являются существенным препятствием на пути армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-03-25T05:00

2024-03-25T05:00

2024-03-25T05:00

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Окрестности Часов Яра изрыты карьерами, где добывали глину. Сами по себе они являются существенным препятствием на пути продвижения ВС РФ. Более того, ВСУ строили укрепрайоны в Красном и Богдановке еще до штурма Артемовска. Это была вторая линия обороны, рассказал эксперт.В самом Часов Яре есть огнеупорный комбинат. Это тоже оборонительная позиция, но вряд ли он сам по себе серьезен. Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках, добавил журналист.Он отметил, что ВСУ во всех "горячих точках" стараются сосредотачивать как можно больше артиллерии и беспилотников. Операторы БПЛА в украинской армии сведены в отдельные части. И под Угледаром, и под Часов Яром этот новый род войск имеет большое значение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html

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новости, россия, олег измайлов, купянск, артемовск, всу, часов яр, днр, бпла, угледар, сво