До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ - 25.03.2024 Украина.ру
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До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ
До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ - 25.03.2024 Украина.ру
До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ
Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках. Местные глиняные карьеры являются существенным препятствием на пути армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-03-25T05:00
2024-03-25T05:00
новости
россия
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купянск
артемовск
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Окрестности Часов Яра изрыты карьерами, где добывали глину. Сами по себе они являются существенным препятствием на пути продвижения ВС РФ. Более того, ВСУ строили укрепрайоны в Красном и Богдановке еще до штурма Артемовска. Это была вторая линия обороны, рассказал эксперт.В самом Часов Яре есть огнеупорный комбинат. Это тоже оборонительная позиция, но вряд ли он сам по себе серьезен. Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках, добавил журналист.Он отметил, что ВСУ во всех "горячих точках" стараются сосредотачивать как можно больше артиллерии и беспилотников. Операторы БПЛА в украинской армии сведены в отдельные части. И под Угледаром, и под Часов Яром этот новый род войск имеет большое значение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html
россия
купянск
артемовск
часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, олег измайлов, купянск, артемовск, всу, часов яр, днр, бпла, угледар, сво
Новости, Россия, Олег Измайлов, Купянск, Артемовск, ВСУ, Часов Яр, ДНР, БПЛА, Угледар, СВО

До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ

05:00 25.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках. Местные глиняные карьеры являются существенным препятствием на пути армии РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Окрестности Часов Яра изрыты карьерами, где добывали глину. Сами по себе они являются существенным препятствием на пути продвижения ВС РФ. Более того, ВСУ строили укрепрайоны в Красном и Богдановке еще до штурма Артемовска. Это была вторая линия обороны, рассказал эксперт.
В самом Часов Яре есть огнеупорный комбинат. Это тоже оборонительная позиция, но вряд ли он сам по себе серьезен. Для освобождения Часов Яра военным надо взять укрепрайоны в Красном, Богдановке и других более мелких поселках, добавил журналист.
"Казалось бы, до Часов Яра осталась чепуха (максимум 2 километра). Но это та же ситуация, которая складывается под Купянском. От Синьковки до Купянска всего 4 километра, но мы там встали", - подчеркнул Измайлов.
Он отметил, что ВСУ во всех "горячих точках" стараются сосредотачивать как можно больше артиллерии и беспилотников. Операторы БПЛА в украинской армии сведены в отдельные части. И под Угледаром, и под Часов Яром этот новый род войск имеет большое значение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
23 марта, 12:07
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружиемВ пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
 
НовостиРоссияОлег ИзмайловКупянскАртемовскВСУЧасов ЯрДНРБПЛАУгледарСВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:00До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ
04:55Востоковед Ольга Бонч-Осмоловская: Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России
04:50"Мина на мине миной погоняет": эксперт рассказал, почему ВС РФ "застряли" на летних рубежах в Запорожье
04:40Выбора у них нет: эксперт о том, успеют ли сбежать в степи ВСУ или будут прятаться за городскую застройку
04:30Эксперт раскрыл, каким способом после взятия Невельского армия РФ "пережует" остатки ВСУ в Красногоровке
04:20"Врагу есть чем отвечать": эксперт объяснил, как ВС РФ огневым катком выжигают опорники ВСУ за Авдеевкой
04:10Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым валом давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово
04:00Эксперт рассказал, когда армия РФ займется санитарной зоной в Сумах и Харькове и "прогрызает" оборону ВСУ
03:50С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ
03:40Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбины
03:30Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ
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