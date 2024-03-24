https://ukraina.ru/20240324/1054077144.html
Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post
Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post - 24.03.2024 Украина.ру
Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post
Киев не сможет остановить продвижение российских войск без помощи США. Таким мнением поделился колумнист Марк Тиссен в авторской статье для Washington Post
2024-03-24T16:16
2024-03-24T16:16
2024-03-24T16:16
афганистан
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"Итог таков: без помощи США силы (президента России Владимира) Путина начнут марш по направлению к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном", - говорится в материале.По словам обозревателя, остановка помощи Киеву станет для Штатов таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана в 2021 году, который повлек за собой серьезное падение репутации президента США Джо Байдена и стал "переломным моментом" для его администрации.В публикации подчеркивается, что украинские войска нуждаются в восполнении запасов снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Это создаст условия для победы России в 2025 году, считает он.Президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. "Талибан"* со своей стороны развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления властями США о намерении вывести свои силы. В результате 15 августа 2021 года президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя взяли Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября того же года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ukraina.ru/20240322/1054022323.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
афганистан, новости, сша, украина, джо байден, россия, всу
Афганистан, Новости, США, Украина, Джо Байден, Россия, ВСУ
Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post
Киев не сможет остановить продвижение российских войск без помощи США. Таким мнением поделился колумнист Марк Тиссен в авторской статье для Washington Post
"Итог таков: без помощи США силы (президента России Владимира) Путина
начнут марш по направлению к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном", - говорится в материале.
По словам обозревателя, остановка помощи Киеву станет для Штатов таким же внешнеполитическим фиаско, как и неудачный вывод войск из Афганистана в 2021 году, который повлек за собой серьезное падение репутации президента США Джо Байдена и стал "переломным моментом" для его администрации.
В публикации подчеркивается, что украинские войска нуждаются в восполнении запасов снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Обладая превосходством в воздухе, Россия сможет атаковать... оборонную промышленность (Украины)", - пишет Тиссен.
Это создаст условия для победы России в 2025 году, считает он.
Президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.
"Талибан"* со своей стороны развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления властями США о намерении вывести свои силы. В результате 15 августа 2021 года президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя взяли Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября того же года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.