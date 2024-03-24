Украина станет следующим Афганистаном - Washington Post

Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" в Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км

У России есть хороший опыт по созданию санитарных кордонов. Армия РФ может пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук