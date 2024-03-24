https://ukraina.ru/20240324/1054075788.html
"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных
"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных - 24.03.2024 Украина.ру
"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных
Успехи наших военных на фронте не перестают радовать россиян. Многие наши бойцы заслуженно получают награды за успешные военные операции. Но их героизм вряд ли был бы возможен без крепкого тыла
2024-03-24T14:52
2024-03-24T14:52
2024-03-24T14:52
авдеевка
соледар
фронт
победа
владимир путин
операция
россия
видео
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c7373abdd7d564087ead1d7513f030b.jpg
Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач узнал, чем занимаются снабженцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей боевые задачи неподалёку от Соледара в ДНР.
авдеевка
соледар
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075648_298:0:1258:720_1920x0_80_0_0_7f1f01a150b6d5ea8c00602dbea35c89.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, соледар, фронт, победа, владимир путин, операция, россия, видео, украина, конфликт, всу, видео
Авдеевка, Соледар, фронт, победа, Владимир Путин, операция, Россия, Видео, Украина, конфликт, ВСУ
"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных
Успехи наших военных на фронте не перестают радовать россиян. Многие наши бойцы заслуженно получают награды за успешные военные операции. Но их героизм вряд ли был бы возможен без крепкого тыла
Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач узнал, чем занимаются снабженцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей боевые задачи неподалёку от Соледара в ДНР.