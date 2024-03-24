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"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных

"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных - 24.03.2024 Украина.ру

"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных

Успехи наших военных на фронте не перестают радовать россиян. Многие наши бойцы заслуженно получают награды за успешные военные операции. Но их героизм вряд ли был бы возможен без крепкого тыла

2024-03-24T14:52

2024-03-24T14:52

2024-03-24T14:52

авдеевка

соледар

фронт

победа

владимир путин

операция

россия

видео

украина

конфликт

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Корреспондент издания Украина.ру Василий Ткач узнал, чем занимаются снабженцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей боевые задачи неподалёку от Соледара в ДНР.

авдеевка

соледар

россия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, соледар, фронт, победа, владимир путин, операция, россия, видео, украина, конфликт, всу, видео