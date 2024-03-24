"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт - 24.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240324/1054075471.html
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт - 24.03.2024 Украина.ру
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
Владелец подмосковного "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов назвал теракт в концертном комплексе необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей, передает 23 марта РБК
2024-03-24T14:36
2024-03-24T14:36
крокус сити
террорист
новости
москва
украина
фсб
охрана
ранение
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075345_111:0:3752:2048_1920x0_80_0_0_2b39d5c5b4336f6d14123dda6ef54d3c.jpg
"Произошла страшнейшая трагедия. Уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. Потому что в зал зашли — причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра — с автоматами наперевес и начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам... Параллельно пожар и расстрел. Страшнейшая трагедия. С точки зрения общечеловеческих ценностей необъяснимая",— сказал Агаларов.Он уточнил, что одного охранника (контролера) убили, второго ранили.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру указал, что по действиям нападавших террористов "видно, куда они шли и для чего".Подполковник подчеркнул, что терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Террористы "по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб". Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования.Полный текст интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240324/1054075148.html
крокус сити
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075345_566:0:3297:2048_1920x0_80_0_0_33a1b4dd81b29bd41f425955c91703a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крокус сити, террорист, новости, москва, украина, фсб, охрана, ранение, терроризм
Крокус Сити, террорист, Новости, Москва, Украина, ФСБ, охрана, ранение, терроризм

"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт

14:36 24.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Владелец подмосковного "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов назвал теракт в концертном комплексе необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей, передает 23 марта РБК
"Произошла страшнейшая трагедия. Уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. Потому что в зал зашли — причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра — с автоматами наперевес и начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам... Параллельно пожар и расстрел. Страшнейшая трагедия. С точки зрения общечеловеческих ценностей необъяснимая",— сказал Агаларов.
Он уточнил, что одного охранника (контролера) убили, второго ранили.
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру указал, что по действиям нападавших террористов "видно, куда они шли и для чего".
"Они же не пошли в туалет и не стали оттуда палить. Они прекрасно изучили здание "Крокус Сити Холла". Они знали, что охрана не будет стрелять в ответ, потому что там некому это делать. Была проделана огромная подготовительная работа. Я не могу сказать, что эти террористы спецназовцы. Но это люди с навыками оперативных действий. Наверняка, они прибыли в Москву разными маршрутами на разных видах транспорта. Насколько я понял, один из боевиков вообще прилетел из Турции в начале марта. Потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт", - пояснил он.
Подполковник подчеркнул, что терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Террористы "по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб". Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования.
Полный текст интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на сайте Украина.ру.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
14:02
"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 марта выложил в своем телеграм-канале песню группы "Пикник", перед концертом которой в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, и пообещал, что все пострадавшие будут отомщены
 
Крокус СититеррористНовостиМоскваУкраинаФСБохранаранениетерроризм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов
14:52"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных
14:36"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
14:02"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"
13:41"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидное
13:33"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
13:23День траура, заявление Польши о ракете, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 марта
13:00Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину
12:42Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ
12:36Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
12:00Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе"
11:51Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте
11:45На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами
11:37Западная Украина за минувшую неделю. Цинизм власти в ответ на удары по военным и энергетическим объектам
11:01ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
10:43Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"
10:33В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
10:30Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
10:25Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
10:20"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие
Лента новостейМолния