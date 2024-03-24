https://ukraina.ru/20240324/1054075471.html
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт - 24.03.2024 Украина.ру
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
Владелец подмосковного "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов назвал теракт в концертном комплексе необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей, передает 23 марта РБК
2024-03-24T14:36
2024-03-24T14:36
2024-03-24T14:36
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"Произошла страшнейшая трагедия. Уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. Потому что в зал зашли — причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра — с автоматами наперевес и начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам... Параллельно пожар и расстрел. Страшнейшая трагедия. С точки зрения общечеловеческих ценностей необъяснимая",— сказал Агаларов.Он уточнил, что одного охранника (контролера) убили, второго ранили.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру указал, что по действиям нападавших террористов "видно, куда они шли и для чего".Подполковник подчеркнул, что терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Террористы "по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб". Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования.Полный текст интервью Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240324/1054075148.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крокус сити, террорист, новости, москва, украина, фсб, охрана, ранение, терроризм
Крокус Сити, террорист, Новости, Москва, Украина, ФСБ, охрана, ранение, терроризм
"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
Владелец подмосковного "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов назвал теракт в концертном комплексе необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей, передает 23 марта РБК
"Произошла страшнейшая трагедия. Уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило. Потому что в зал зашли — причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра — с автоматами наперевес и начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам... Параллельно пожар и расстрел. Страшнейшая трагедия. С точки зрения общечеловеческих ценностей необъяснимая",— сказал Агаларов.
Он уточнил, что одного охранника (контролера) убили, второго ранили.
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру указал, что по действиям нападавших террористов "видно, куда они шли и для чего".
"Они же не пошли в туалет и не стали оттуда палить. Они прекрасно изучили здание "Крокус Сити Холла". Они знали, что охрана не будет стрелять в ответ, потому что там некому это делать. Была проделана огромная подготовительная работа. Я не могу сказать, что эти террористы спецназовцы. Но это люди с навыками оперативных действий. Наверняка, они прибыли в Москву разными маршрутами на разных видах транспорта. Насколько я понял, один из боевиков вообще прилетел из Турции в начале марта. Потом они сконцентрировались в одном месте, а оттуда уже осуществили террористический акт", - пояснил он.
Подполковник подчеркнул, что терроризм — это сложный вид деятельности, который с трудом поддается контролю. Террористы "по сути подготовлены не хуже сотрудников спецслужб". Они могут менять внешность, документы и маршруты своего следования.