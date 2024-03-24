https://ukraina.ru/20240324/1054074886.html

"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидное

"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидное - 24.03.2024 Украина.ру

"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидное

На Украине уже начинают публично сомневаться в том, что Майдан принес какие-то "демократические завоевания". И так считают не только представители оппозиции.

2024-03-24T13:41

2024-03-24T13:41

2024-03-24T13:41

украина

россия

сша

игорь мосийчук

линдси грэм

кость бондаренко

верховная рада

слуга народа

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Депутат Верховной Рады Сергей Демченко заявил, что "иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны". И добавил: "И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем".В общем, это помогает бороться с Россией. При этом нардеп отметил, что диктатура для страны и для людей – "это точно в минус всегда", сообщает телеграм-канал "Политика страны".Впрочем, ряд украинских политиков и общественных деятелей не сомневаются в том, что до диктатуры Украина уже дошла."Я могу назвать режим, который сейчас правит в нашей стране, как клептократическая диктатура", - заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук. Он добавил – то, что это диктатура, признали сами "Слуги народа"."А то, что клептократия при власти – это факт", - заявил политик в эфире ютуб-канала "Да это так". Он рассказал, что выстраиваемые линии укреплений ВСУ не выдерживают ударов ВС РФ, "потому что воруют, бетона нет". И отметил, что нынешних депутатов Рады вообще "надо посадить на строгие ошейники и цепь… потому что они виноваты в уничтожении парламентско-президентской республики".Конституцию Офис президента тоже давно "списал", зато нынешняя украинская власть настолько зависима от западных партнеров, что ее представители просто "с открытым ртом ожидают команду, которую им дадут", считает Мосийчук. Как пример он привел пожелание американского сенатора Линдси Грэма* украинским законодателям поскорее принять закон об ужесточении мобилизации и снизить призывной возраст для украинцев.Политик подчеркнул, что внутренняя ситуация на Украине ухудшилась и еще более ухудшится, если закон об ужесточении мобилизации будет принят в той редакции, которую согласовали ОП и Генштаб. Закон, по словам Мосийчука, предусматривает, что "бедные будут защищать богатых", а это "приведет рано или поздно к социальному взрыву"."Это уже вызывает социальное недовольство. Депутаты под "броней", чиновники под "броней", богатые под "броней", а ты, Мыкола – иди воюй", - обрисовал ситуацию Мосийчук.Что в будущем? Кажется, у Мосийчука мало оптимизма. Он выразил опасение, как бы "господа демократы (речь о Демпартии в США – Ред.), понимая, что их ожидает с аудитом и его последствиями, не сожгли нашу страну, заметая следы – мы же уже видели Афганистан, понимаете, где посчитать ничего невозможно".Демократия на Украине осталась лишь в воспоминаниях, на деле в стране установлена диктатура, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко. Он сказал об этом, комментируя высказывание одного из депутатов Верховной Рады из фракции партии "Слуга народа", заявившего, что диктатура – это инструмент, который может помочь победить врага."Дело в том, что диктатура – она на самом деле уже существует. Демократия осталась, как только какое-то воспоминание, где-то там записанное на страницах Конституции. Но Конституция не действует, Конституция полностью попрана, о Конституцию еще до войны начали вытирать ноги. Конституция – не действующий на сегодняшний день документ", - заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Бондаренко пояснил: "Реально сейчас в стране нет ни политической конкуренции, нет выборов, есть единый управляющий центр, который работает не коллегиально, а именно в персонифицированном виде и, соответственно, принимает решения, которые обязательны для всех даже вопреки закону, даже вопреки законодательной базе"."То есть, реально на сегодняшний день существует диктатура как таковая и ее попросту теперь необходимо оправдывать, тем же "Слугам народа" необходимо выходить на экраны и оправдывать наличие диктатуры", - сказал эксперт. Он добавил, что Зеленский не получал при этом никаких чрезвычайных полномочий, несмотря на военное положение, никто ему их не давал.Он также прокомментировал высказывания американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* о том, что украинцы должны воевать, что бы там американцы ни делали. Ранее сенатор предлагал передавать помощь Киеву в кредит или в счет полезных ископаемых Украины.На этот раз Грэм заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи или отсутствия помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей поскорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.По словам Бондаренко, сенатор озвучивает определенные тезисы, которые в ближайшее время вполне могут стать мэйнстримными и обязательными, и будут повторены и воплощены представителями уже и украинской власти.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240322/1054040961.html

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, игорь мосийчук, линдси грэм, кость бондаренко, верховная рада, слуга народа, вооруженные силы украины, эксклюзив