https://ukraina.ru/20240324/1054074677.html

"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"

"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса" - 24.03.2024 Украина.ру

"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"

Журналистка Ксения Собчак 23 марта в телеграм-канале привела слова актера и шоумена Сергея Светлакова, который вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник", и спасся во время теракта

2024-03-24T13:33

2024-03-24T13:33

2024-03-24T13:34

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По его словам, террористы зашли в концертный зал "Крокус Сити Холл" со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер."Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей <...>, стрельба была буквально в нескольких метрах", — сказал Светлаков.Он отметил, что сотрудница зала закрыла на ключ все ложи, откуда выбежали посетители, чтобы преградить путь нападавшим.После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.По его словам, девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе.Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков.Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник "Крокуса", который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт."Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад", — добавил актер.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html

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