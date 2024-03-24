"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса" - 24.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240324/1054074677.html
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса" - 24.03.2024 Украина.ру
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
Журналистка Ксения Собчак 23 марта в телеграм-канале привела слова актера и шоумена Сергея Светлакова, который вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник", и спасся во время теракта
2024-03-24T13:33
2024-03-24T13:34
сергей светлаков
новости
ксения собчак
россия
украина
владимир путин
следственный комитет
мчс
мвд
террорист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054074548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a480e7fa000b1a7ea41af0e188a4a2e.jpg
По его словам, террористы зашли в концертный зал "Крокус Сити Холл" со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер."Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей &lt;...&gt;, стрельба была буквально в нескольких метрах", — сказал Светлаков.Он отметил, что сотрудница зала закрыла на ключ все ложи, откуда выбежали посетители, чтобы преградить путь нападавшим.После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.По его словам, девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе.Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков.Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник "Крокуса", который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт."Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад", — добавил актер.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054074548_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abb8b837c02d1f6ff5dc15e5da502665.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей светлаков, новости, ксения собчак, россия, украина, владимир путин, следственный комитет, мчс, мвд, террорист, крокус сити холл, концерт
Сергей Светлаков, Новости, Ксения Собчак, Россия, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет, МЧС, МВД, террорист, Крокус Сити Холл, концерт

"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"

13:33 24.03.2024 (обновлено: 13:34 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с создателями картины "Елки последние"
Творческая встреча с создателями картины Елки последние - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналистка Ксения Собчак 23 марта в телеграм-канале привела слова актера и шоумена Сергея Светлакова, который вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник", и спасся во время теракта
По его словам, террористы зашли в концертный зал "Крокус Сити Холл" со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер.
"Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей <...>, стрельба была буквально в нескольких метрах", — сказал Светлаков.
Он отметил, что сотрудница зала закрыла на ключ все ложи, откуда выбежали посетители, чтобы преградить путь нападавшим.
После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.
"Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход", — рассказал актер.
По его словам, девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе.
Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков.
Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник "Крокуса", который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.
Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт.
"Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад", — добавил актер.
В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.
По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Тимур Сыртланов интервью
12:42
Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУПочему так быстро "взяли" террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?
 
Сергей СветлаковНовостиКсения СобчакРоссияУкраинаВладимир ПутинСледственный комитетМЧСМВДтеррористКрокус Сити Холлконцерт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Как огневой вал России прямо сейчас сжигает боевиков ВСУ в битве за воду – Измайлов
14:52"Баня", хлеб и прачечные: кто обеспечивает тыл российских военных
14:36"Страшнейшая трагедия": владелец "Крокуса" прокомментировал теракт
14:02"Легальная цель": Медведев пригрозил причастным к теракту в "Крокусе"
13:41"Клептократическая диктатура". Украинские эксперты и политики с удивлением обнаружили в стране очевидное
13:33"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
13:23День траура, заявление Польши о ракете, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 марта
13:00Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину
12:42Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУ
12:36Школьник спас более 100 человек во время теракта в Подмосковье
12:00Сергей Храпач: Партия мира на Украине хотела переговоров с Россией, но получила войну в "Крокусе"
11:51Любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика — Захарова о теракте
11:45На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами
11:37Западная Украина за минувшую неделю. Цинизм власти в ответ на удары по военным и энергетическим объектам
11:01ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
10:43Виталий Волков: После теракта исламистов в Москве Украина и Запад попытаются устроить России новую "Бучу"
10:33В России начался общенациональный траур по погибшим при теракте в "Крокусе"
10:30Аналитик рассказал, как бороться с украинским террором
10:25Славянск/Краматорск, Николаев и Одесса: Баранец раскрыл, что ждет ВС РФ в этом году
10:20"Мультики для лохов": Баранец раскрыл, существует ли боевое лазерное оружие
Лента новостейМолния