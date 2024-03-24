https://ukraina.ru/20240324/1054074677.html
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса" - 24.03.2024 Украина.ру
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
Журналистка Ксения Собчак 23 марта в телеграм-канале привела слова актера и шоумена Сергея Светлакова, который вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник", и спасся во время теракта
2024-03-24T13:33
2024-03-24T13:33
2024-03-24T13:34
сергей светлаков
новости
ксения собчак
россия
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мчс
мвд
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По его словам, террористы зашли в концертный зал "Крокус Сити Холл" со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер."Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей <...>, стрельба была буквально в нескольких метрах", — сказал Светлаков.Он отметил, что сотрудница зала закрыла на ключ все ложи, откуда выбежали посетители, чтобы преградить путь нападавшим.После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.По его словам, девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе.Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков.Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник "Крокуса", который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт."Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад", — добавил актер.В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человекаПрезидент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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сергей светлаков, новости, ксения собчак, россия, украина, владимир путин, следственный комитет, мчс, мвд, террорист, крокус сити холл, концерт
Сергей Светлаков, Новости, Ксения Собчак, Россия, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет, МЧС, МВД, террорист, Крокус Сити Холл, концерт
"Это был ад": Светлаков рассказал, как выбрался из атакованного террористами "Крокуса"
13:33 24.03.2024 (обновлено: 13:34 24.03.2024)
Журналистка Ксения Собчак 23 марта в телеграм-канале привела слова актера и шоумена Сергея Светлакова, который вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник", и спасся во время теракта
По его словам, террористы зашли в концертный зал "Крокус Сити Холл" со стороны амфитеатра, над местом, где находился актер.
"Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей <...>, стрельба была буквально в нескольких метрах", — сказал Светлаков.
Он отметил, что сотрудница зала закрыла на ключ все ложи, откуда выбежали посетители, чтобы преградить путь нападавшим.
После этого Светлаков вместе с другими посетителями начал баррикадировать выходы в коридор стульями и диванами.
"Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход", — рассказал актер.
По его словам, девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе.
Люди двигались в тишине без особенной паники, женщины сняли каблуки, продолжил Светлаков.
Выйдя из коридора, люди попали в задымленное фойе. Им помог другой сотрудник "Крокуса", который жестами показал, чтобы те не бежали через центр.
Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт.
"Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад", — добавил актер.
В минувшую пятницу в подмосковный концертный зал ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по посетителям. После этого в здании произошел взрыв и начался пожар. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.
По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он указал, что четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.