https://ukraina.ru/20240324/1054025896.html

Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует

Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует - 24.03.2024 Украина.ру

Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует

Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал об интересах Франции на Украине

2024-03-24T10:15

2024-03-24T10:15

2024-03-24T10:15

новости

украина

франция

одесса

дмитрий голубовский

нато

вооруженные силы украины

румыния

интересы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054025618_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d62cf3e102a8c74c9e476a9b897da720.jpg

"У Франции есть реальная возможность провести интервенцию на Украину в рамках ее раздела в будущем. Вот это возможно. И они свой интерес очень явно обозначили. Это Одесса", - рассказал Голубовский.Публицист напомнил, что одним из градоначальников Одессы является Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье – беглец от французской революции. В Румынии (граничит с Одесской областью) стоит контингент НАТО, в его составе также французы.По словам аналитика, во времена Антанты, когда была Гражданская война, французы проявляли интерес к Черноморскому побережью. Британцы при этом осуществляли интервенцию в Архангельске.Для этого Франция как раз-таки сможет воспользоваться контингентом, который стоит неподалеку – в Румынии, и взять порт под контроль.По мнению эксперта, это может произойти, когда украинское правительство утратит фактическую легитимность. Формально срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает в мае этого года, новые выборы не назначены. "А фактическая утрата легитимности — это анархия, что для Украины естественное состояние, когда она находится не в составе России", - отметил публицист.При такой ситуации французское правительство предпочло бы взять под свой контроль Одессу. Польше не дадут там присутствовать, а для Великобритании это слишком далеко. России нужно не допустить этого, резюмировал он.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html

украина

франция

одесса

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, одесса, дмитрий голубовский, нато, вооруженные силы украины, румыния, интересы