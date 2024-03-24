Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует - 24.03.2024 Украина.ру
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Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует
Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует - 24.03.2024 Украина.ру
Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал об интересах Франции на Украине
2024-03-24T10:15
2024-03-24T10:15
новости
украина
франция
одесса
дмитрий голубовский
нато
вооруженные силы украины
румыния
интересы
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"У Франции есть реальная возможность провести интервенцию на Украину в рамках ее раздела в будущем. Вот это возможно. И они свой интерес очень явно обозначили. Это Одесса", - рассказал Голубовский.Публицист напомнил, что одним из градоначальников Одессы является Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье – беглец от французской революции. В Румынии (граничит с Одесской областью) стоит контингент НАТО, в его составе также французы.По словам аналитика, во времена Антанты, когда была Гражданская война, французы проявляли интерес к Черноморскому побережью. Британцы при этом осуществляли интервенцию в Архангельске.Для этого Франция как раз-таки сможет воспользоваться контингентом, который стоит неподалеку – в Румынии, и взять порт под контроль.По мнению эксперта, это может произойти, когда украинское правительство утратит фактическую легитимность. Формально срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает в мае этого года, новые выборы не назначены. "А фактическая утрата легитимности — это анархия, что для Украины естественное состояние, когда она находится не в составе России", - отметил публицист.При такой ситуации французское правительство предпочло бы взять под свой контроль Одессу. Польше не дадут там присутствовать, а для Великобритании это слишком далеко. России нужно не допустить этого, резюмировал он.Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
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новости, украина, франция, одесса, дмитрий голубовский, нато, вооруженные силы украины, румыния, интересы
Новости, Украина, Франция, Одесса, Дмитрий Голубовский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Румыния, интересы

Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует

10:15 24.03.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Читать в
Аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал об интересах Франции на Украине
"У Франции есть реальная возможность провести интервенцию на Украину в рамках ее раздела в будущем. Вот это возможно. И они свой интерес очень явно обозначили. Это Одесса", - рассказал Голубовский.
Публицист напомнил, что одним из градоначальников Одессы является Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье – беглец от французской революции. В Румынии (граничит с Одесской областью) стоит контингент НАТО, в его составе также французы.
По словам аналитика, во времена Антанты, когда была Гражданская война, французы проявляли интерес к Черноморскому побережью. Британцы при этом осуществляли интервенцию в Архангельске.
"А французы – это Крым. Если вы посмотрите документы, как они планировали делить бывшую Российскую империю на сферы влияния, то Украина входила во французскую сферу влияния. Колониальное мышление остается неизменным. Поэтому я думаю, что их интерес – это Одесса", - отметил Голубовский.
Для этого Франция как раз-таки сможет воспользоваться контингентом, который стоит неподалеку – в Румынии, и взять порт под контроль.
По мнению эксперта, это может произойти, когда украинское правительство утратит фактическую легитимность. Формально срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истекает в мае этого года, новые выборы не назначены. "А фактическая утрата легитимности — это анархия, что для Украины естественное состояние, когда она находится не в составе России", - отметил публицист.
При такой ситуации французское правительство предпочло бы взять под свой контроль Одессу. Польше не дадут там присутствовать, а для Великобритании это слишком далеко. России нужно не допустить этого, резюмировал он.
Полностью интервью Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше Франции читайте на нашем сайте.
Дмитрий Голубовский интервью
19 марта, 04:57
Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше ФранцииНа минувших выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набрал более 87% голосов при рекордной явке избирателей
 
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