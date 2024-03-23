Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024 Украина.ру
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Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024 Украина.ру
Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который защитил людей и обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-03-23T18:45
2024-03-23T18:57
новости
россия
красногорск
московская область
владимир путин
следственный комитет
александр бастрыкин
награда
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", говорится в сообщении.В Следственном комитете отметили, что своими активными и решительными действиями мужчина спас жизни находившихся рядом людей. Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде.Ранее Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Он заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ.В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько сообщил, что в данной ситуации использовали людей из исламистских групп, их сразу идентифицировали. "Но кто бы его не совершил, надо помнить главное, его цель - запугать население. Посеять среди людей панику, чтобы они никуда не ходили, ни в кинотеатр, ни в торговый центр, ни на презентацию книги. Давайте не дадим себя запугать", - отметил Безпалько.Полный текст интервью Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, красногорск, московская область, владимир путин, следственный комитет, александр бастрыкин, награда
Новости, Россия, Красногорск, Московская область, Владимир Путин, Следственный комитет, Александр Бастрыкин, награда

Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"

18:45 23.03.2024 (обновлено: 18:57 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который защитил людей и обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", говорится в сообщении.
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его", - рассказали в пресс-службе.
В Следственном комитете отметили, что своими активными и решительными действиями мужчина спас жизни находившихся рядом людей.
Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде.
Ранее Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Он заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ.
"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу" - сказал Президент.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько сообщил, что в данной ситуации использовали людей из исламистских групп, их сразу идентифицировали.
"Но кто бы его не совершил, надо помнить главное, его цель - запугать население. Посеять среди людей панику, чтобы они никуда не ходили, ни в кинотеатр, ни в торговый центр, ни на презентацию книги. Давайте не дадим себя запугать", - отметил Безпалько.
Полный текст интервью Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой читайте на сайте Украина.ру
Александр Перенджиев интервью
05:26
Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случайВ свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.
 
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18:45Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
18:27Теракт в "Крокусе": ГУР, британский след и попытки раскачать Россию. Итоги 23 марта на Украине
18:03В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
17:20В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
17:09Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
16:50"Неужели Козловский поёт громче меня?"
16:41Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин
16:32Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает
16:09Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
15:48Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов
15:48Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
15:30Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только смертная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
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