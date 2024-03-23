Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокус Сити Холле"
18:45 23.03.2024 (обновлено: 18:57 23.03.2024)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который защитил людей и обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл", говорится в сообщении.
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его", - рассказали в пресс-службе.
В Следственном комитете отметили, что своими активными и решительными действиями мужчина спас жизни находившихся рядом людей.
Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям СКР представить его к ведомственной награде.
Ранее Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Он заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ.
"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу" - сказал Президент.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько сообщил, что в данной ситуации использовали людей из исламистских групп, их сразу идентифицировали.
"Но кто бы его не совершил, надо помнить главное, его цель - запугать население. Посеять среди людей панику, чтобы они никуда не ходили, ни в кинотеатр, ни в торговый центр, ни на презентацию книги. Давайте не дадим себя запугать", - отметил Безпалько.
Полный текст интервью Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой читайте на сайте Украина.ру
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