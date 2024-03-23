Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой - 23.03.2024 Украина.ру
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Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой - 23.03.2024 Украина.ру
Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
По информации Следственного комитета России число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что они имели связи с украинской стороной
2024-03-23T14:08
2024-03-23T14:08
интервью
украина
россия
сша
кирилл буданов
следственный комитет
фсб
f-16
мигранты
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О том, какие меры надо предпринять, чтобы не повторилось подобное изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько- Богдан, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?- Однозначно трактовать его как предупреждение о теракте невозможно. В сложившейся ситуации американцы могут оказывать давление на Россию в том числе и террористическими актами, причем совершенно не имеет значение, кто будет их исполнителями. В данной ситуации использовали людей из исламистских групп, их сразу идентифицировали. Теракты, в которых исполнители выступают смертниками, зачастую совершают люди из исламистских групп.Но кто бы его не совершил, надо помнить главное, его цель - запугать население. Посеять среди людей панику, чтобы они никуда не ходили, ни в кинотеатр, ни в торговый центр, ни на презентацию книги. Давайте не дадим себя запугать. Теракт это оружие слабых. Нет у Украины ракет, ей так и не передали "Таурус", F-16. Она не может наносить удары на фронте, поэтому использует оружие слабых.Многие сразу вспомнили "Норд Ост", теракты 90-х годов, когда мы воевали на Кавказе и враг использовал именно эту тактику – запугивание с помощью терактов. Лучшим средством, чтобы избежать подобных терактов, будет победа над Украиной, над системой, армией, политическим классом.- Украинский след ярко обозначен в этом преступлении?- Конкретными исполнителями могут быть кто угодно. Цепь событий четко прослеживается после событий на Украине. Главной целью было нападение на Белгород. Это полноценная войсковая группа, которую предполагалось назвать партизанами, членами запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые должны были сорвать выборы и показать слабость российской армии. Это не получилось., группу уничтожили.После ударов по ДнепроГЭС, инфраструктуре Украины, задействовали этот сценарий. Он не настолько успешный в военном отношении, но очень громкий, медийный. Допускаю, что после этого теракта может быть введено военное положение, принятие каких-то чрезвычайных мер в государстве.- Часто в подобных ситуациях обращаются к израильскому опыту или к опыту нашей страны по борьбе с бандформированиями на Кавказе, то есть к точечному уничтожению лиц, ответственных за теракты. Должна ли быть осуществлена наконец такая мера в отношении руководителя ГУР Буданова*?- Полностью поддерживаю, но это нужно сочетать с ударами по инфраструктуре, которые были проведены 21марта. Они были эффективными и масштабными. Если у Украины не будет электроэнергии, она не сможет осуществлять логистику, передвижение вооружений и их производство.Да, надо уничтожать точечно всех, кто к этому причастен. Любого человека, даже того, кто сознательно подвез или заправил бензином. Он должен быть уничтожен или сурово наказан. Здесь я бы опирался на американский опыт. После того, как там были подорваны башни-близнецы, в США ввели в действие Патриотический акт ( федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 года, который даёт правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами – ред.). Нам нужно что-то подобное. Слишком многие у нас расслабились, и многие являются открытыми противниками нашей страны и нашего народа и противодействуют нам на легальном или на нелегальном поле. Пора с этим заканчивать.Теракт в "Крокус Сити", национальность убийц, показывает, что нам нужно в корне менять подходы к миграционной политике, в том числе и в отношении безопасности. Обязательно нужно задуматься о введении визового режима, об ужесточении режима въезда на территорию России. Поставить цель максимально снизить поток мигрантов из Средней Азии. Из этих регионов могут приехать зараженные идеей радикального ислама люди. Или те, кто может воспринять эти идеи в силу культурных и религиозных особенностей.У нас крайне либеральное законодательство. В республиках Средней Азии запрещено женщинам ходить в никабе. Внешние атрибуты принадлежности к течениям радикального ислама являются поводом для уголовного преследования. У нас к этому относятся либерально. Со сверхлиберальной миграционной политикой пора заканчивать. Нужно поднимать рождаемость, усиливать занятость своего населения, рассматривать другие станы и другие этносы в качестве источников для миграционных потоков, потому что никакие сверхприбыли строительного комплекса не стоят нашей безопасности. Кто заплатит пострадавшим? Государство. Строительные лоббисты платить компенсации этим людям не будут. Да и как можно вообще оценить человеческую жизнь тех, кто погиб в "Крокус Сити"…*Признан экстремистом и террористом
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, сша, кирилл буданов, следственный комитет, фсб, f-16, мигранты
Интервью, Украина, Россия, США, Кирилл Буданов, Следственный комитет, ФСБ, F-16, мигранты

Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой

14:08 23.03.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
По информации Следственного комитета России число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что они имели связи с украинской стороной
О том, какие меры надо предпринять, чтобы не повторилось подобное изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
- Богдан, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?
- Однозначно трактовать его как предупреждение о теракте невозможно. В сложившейся ситуации американцы могут оказывать давление на Россию в том числе и террористическими актами, причем совершенно не имеет значение, кто будет их исполнителями. В данной ситуации использовали людей из исламистских групп, их сразу идентифицировали. Теракты, в которых исполнители выступают смертниками, зачастую совершают люди из исламистских групп.
Но кто бы его не совершил, надо помнить главное, его цель - запугать население. Посеять среди людей панику, чтобы они никуда не ходили, ни в кинотеатр, ни в торговый центр, ни на презентацию книги. Давайте не дадим себя запугать. Теракт это оружие слабых. Нет у Украины ракет, ей так и не передали "Таурус", F-16. Она не может наносить удары на фронте, поэтому использует оружие слабых.
Многие сразу вспомнили "Норд Ост", теракты 90-х годов, когда мы воевали на Кавказе и враг использовал именно эту тактику – запугивание с помощью терактов. Лучшим средством, чтобы избежать подобных терактов, будет победа над Украиной, над системой, армией, политическим классом.
Информационный марафон, посвященный второму туру президентских выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
- Украинский след ярко обозначен в этом преступлении?
- Конкретными исполнителями могут быть кто угодно. Цепь событий четко прослеживается после событий на Украине. Главной целью было нападение на Белгород. Это полноценная войсковая группа, которую предполагалось назвать партизанами, членами запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые должны были сорвать выборы и показать слабость российской армии. Это не получилось., группу уничтожили.
После ударов по ДнепроГЭС, инфраструктуре Украины, задействовали этот сценарий. Он не настолько успешный в военном отношении, но очень громкий, медийный. Допускаю, что после этого теракта может быть введено военное положение, принятие каких-то чрезвычайных мер в государстве.
- Часто в подобных ситуациях обращаются к израильскому опыту или к опыту нашей страны по борьбе с бандформированиями на Кавказе, то есть к точечному уничтожению лиц, ответственных за теракты. Должна ли быть осуществлена наконец такая мера в отношении руководителя ГУР Буданова*?
- Полностью поддерживаю, но это нужно сочетать с ударами по инфраструктуре, которые были проведены 21марта. Они были эффективными и масштабными. Если у Украины не будет электроэнергии, она не сможет осуществлять логистику, передвижение вооружений и их производство.
Да, надо уничтожать точечно всех, кто к этому причастен. Любого человека, даже того, кто сознательно подвез или заправил бензином. Он должен быть уничтожен или сурово наказан. Здесь я бы опирался на американский опыт. После того, как там были подорваны башни-близнецы, в США ввели в действие Патриотический акт ( федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 года, который даёт правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами – ред.). Нам нужно что-то подобное. Слишком многие у нас расслабились, и многие являются открытыми противниками нашей страны и нашего народа и противодействуют нам на легальном или на нелегальном поле. Пора с этим заканчивать.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
12:09
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский следВечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
Теракт в "Крокус Сити", национальность убийц, показывает, что нам нужно в корне менять подходы к миграционной политике, в том числе и в отношении безопасности. Обязательно нужно задуматься о введении визового режима, об ужесточении режима въезда на территорию России. Поставить цель максимально снизить поток мигрантов из Средней Азии. Из этих регионов могут приехать зараженные идеей радикального ислама люди. Или те, кто может воспринять эти идеи в силу культурных и религиозных особенностей.
У нас крайне либеральное законодательство. В республиках Средней Азии запрещено женщинам ходить в никабе. Внешние атрибуты принадлежности к течениям радикального ислама являются поводом для уголовного преследования. У нас к этому относятся либерально. Со сверхлиберальной миграционной политикой пора заканчивать. Нужно поднимать рождаемость, усиливать занятость своего населения, рассматривать другие станы и другие этносы в качестве источников для миграционных потоков, потому что никакие сверхприбыли строительного комплекса не стоят нашей безопасности. Кто заплатит пострадавшим? Государство. Строительные лоббисты платить компенсации этим людям не будут. Да и как можно вообще оценить человеческую жизнь тех, кто погиб в "Крокус Сити"…
*Признан экстремистом и террористом
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАКирилл БудановСледственный комитетФСБF-16мигранты
 
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14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
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11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
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