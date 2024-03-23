https://ukraina.ru/20240323/1054066446.html
В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий - 23.03.2024 Украина.ру
В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в телеграм
2024-03-23T18:03
2024-03-23T18:03
2024-03-23T18:03
новости
россия
московская область
владимир путин
мчс
список
погибшие
теракт
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102996/80/1029968052_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3ac300cf738a8ad80bc78fa29a9f8f51.jpg.webp
На официальном интернет-портале МЧС России опубликован предварительный список погибших во время теракта в концертном зале в Московской области, в нем 13 фамилий. Данные предоставлены по состоянию на 17.00 по информации от Минздрава России.Список будет дополняться.Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 133 человек. Уточненные данные сообщили в пресс-службе СК России.23 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФВсе исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Крайний случай – это удары ВС РФ по энергетической структуре Украины, когда российские военые вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США. - Ред.) стал судорожно искать самый болезненный вариант чтобы ответить. И он его нашел, сообщил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html
россия
московская область
крокус сити
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102996/80/1029968052_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_683dee9e72cfe0227d3440c3ee48c3a1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, московская область, владимир путин, мчс, список, погибшие, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Московская область, Владимир Путин, МЧС, список, погибшие, теракт, Крокус Сити
В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в телеграм
На официальном интернет-портале МЧС России опубликован предварительный список погибших
во время теракта в концертном зале в Московской области, в нем 13 фамилий. Данные предоставлены по состоянию на 17.00 по информации от Минздрава России.
Список будет дополняться.
Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 133 человек. Уточненные данные сообщили в пресс-службе СК России.
23 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ
"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу" - сказал Президент.
Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин.
"У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Крайний случай – это удары ВС РФ по энергетической структуре Украины, когда российские военые вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США. - Ред.) стал судорожно искать самый болезненный вариант чтобы ответить. И он его нашел, сообщил Перенджиев.