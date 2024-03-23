https://ukraina.ru/20240323/1054066446.html

В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий

В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий - 23.03.2024 Украина.ру

В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий

МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 17.00, в нем 13 фамилий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в телеграм

2024-03-23T18:03

2024-03-23T18:03

2024-03-23T18:03

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россия

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теракт

крокус сити

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На официальном интернет-портале МЧС России опубликован предварительный список погибших во время теракта в концертном зале в Московской области, в нем 13 фамилий. Данные предоставлены по состоянию на 17.00 по информации от Минздрава России.Список будет дополняться.Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье возросло до 133 человек. Уточненные данные сообщили в пресс-службе СК России.23 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФВсе исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Крайний случай – это удары ВС РФ по энергетической структуре Украины, когда российские военые вывели из строя ДнепроГЭС. И враг (киевский режим и США. - Ред.) стал судорожно искать самый болезненный вариант чтобы ответить. И он его нашел, сообщил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html

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московская область

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новости, россия, московская область, владимир путин, мчс, список, погибшие, теракт, крокус сити