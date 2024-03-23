В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру
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В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру
В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье увеличилось до 133 человек. Уточненные данные сообщили 23 марта в пресс-службе СК России в телеграм
2024-03-23T17:20
2024-03-23T17:27
новости
россия
московская область
ск рф
следственный комитет
погибшие
теракт
крокус сити
александр бастрыкин
красногорск
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В ходе разбора завалов после пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, поисковые работы продолжаются, сообщили следователи.Следователи установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, отметили в пресс-службе.Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html
россия
московская область
крокус сити
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новости, россия, московская область, ск рф, следственный комитет, погибшие, теракт, крокус сити, александр бастрыкин, красногорск, скр
Новости, Россия, Московская область, СК РФ, Следственный комитет, погибшие, теракт, Крокус Сити, Александр Бастрыкин, Красногорск, СКР

В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ

17:20 23.03.2024 (обновлено: 17:27 23.03.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье увеличилось до 133 человек. Уточненные данные сообщили 23 марта в пресс-службе СК России в телеграм
В ходе разбора завалов после пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, поисковые работы продолжаются, сообщили следователи.
"Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следователи установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:
8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;
8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;
8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.
Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
12:09
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский следВечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет 150 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
 
НовостиРоссияМосковская областьСК РФСледственный комитетпогибшиетерактКрокус СитиАлександр БастрыкинКрасногорскСКР
 
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Заголовок открываемого материала
18:03В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
17:20В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
17:09Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
16:50"Неужели Козловский поёт громче меня?"
16:41Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин
16:32Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает
16:09Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
15:48Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов
15:48Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
15:30Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только смертная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
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