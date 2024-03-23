https://ukraina.ru/20240323/1054066160.html

В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ

В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру

В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ

Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье увеличилось до 133 человек. Уточненные данные сообщили 23 марта в пресс-службе СК России в телеграм

2024-03-23T17:20

2024-03-23T17:20

2024-03-23T17:27

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В ходе разбора завалов после пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, поисковые работы продолжаются, сообщили следователи.Следователи установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, отметили в пресс-службе.Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html

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новости, россия, московская область, ск рф, следственный комитет, погибшие, теракт, крокус сити, александр бастрыкин, красногорск, скр