В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
17:20 23.03.2024 (обновлено: 17:27 23.03.2024)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города
Количество погибших в результате масштабного теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье увеличилось до 133 человек. Уточненные данные сообщили 23 марта в пресс-службе СК России в телеграм
В ходе разбора завалов после пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, поисковые работы продолжаются, сообщили следователи.
"Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
Следователи установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, отметили в пресс-службе.
Следственный комитет РФ обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:
8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;
8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;
8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.
Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский следВечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет 150 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области