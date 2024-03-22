https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html

Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина

Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина - 22.03.2024 Украина.ру

Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина

При всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:02

2024-03-22T23:06

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евгений ющук

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теракт

террорист

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, кто может стоять за всей этой историей? И в связи с чем она произошла?— Кто за этим стоит, мы, видимо, скоро узнаем. Я отмечу, что сегодня прошла информация, что ФСБ задержало, по-моему, 7 человек неовласовцев* в Москве. Если считать, что это не просто совпадение, то может получиться, что часть ячейки решила таким образом [через теракт в Крокус Сити Холл] самостоятельно активизироваться.Я думаю, что в высокой степени вероятности все оттуда идет.Потому что из исламистов, которые раньше совершали теракты, сегодня делать это некому. А вот неовласовцы* вполне могут.— Какую взаимосвязь видите с Украиной?— При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта мы наблюдаем то, чего не было очень давно, на мой взгляд. Потому что практически одинаковая реакция идёт от нашего российского МИД, от ООН и Белого дома.Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии – на них виден однозначно жестокий теракт и других трактовок быть не может.Учитывая все разногласия между Россией и Западом, которые назрели уже давно, такое единство по отношению к трагедии в "Крокусе" может привести, я думаю, к тому, что Соединенные Штаты, коллективный Запад как-то изменят свое отношение к Украине и к поддержке ВСУ.Потому что после того, как они заявили, что это жестокий теракт, если "вылезет" украинский след (а скорее всего так и будет), то даже для Запада это будет чересчур.И как тогда Украина будет отпираться от неовласовцев*, которые, кстати, документы выкладывали, что они номерная войсковая часть в составе украинских спецслужб. То есть их официальное подразделение.На этом фоне делать вид, что такие протеже — это нормально, сложно. Запад этого не примет. И это может сказаться на Украине отрицательно.*Запрещенная в РФ террористическая организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

запад, украина, москва, евгений ющук, оон, украина.ру, фсб, интервью, теракт, террорист