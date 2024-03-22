Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина - 22.03.2024 Украина.ру
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
При всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.
2024-03-22T23:02
2024-03-22T23:06
запад
украина
москва
евгений ющук
оон
украина.ру
фсб
интервью
теракт
террорист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_59:15:849:460_1920x0_80_0_0_886fd592a9d239d868eafe921cf85aa7.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.— Евгений Леонидович, кто может стоять за всей этой историей? И в связи с чем она произошла?— Кто за этим стоит, мы, видимо, скоро узнаем. Я отмечу, что сегодня прошла информация, что ФСБ задержало, по-моему, 7 человек неовласовцев* в Москве. Если считать, что это не просто совпадение, то может получиться, что часть ячейки решила таким образом [через теракт в Крокус Сити Холл] самостоятельно активизироваться.Я думаю, что в высокой степени вероятности все оттуда идет.Потому что из исламистов, которые раньше совершали теракты, сегодня делать это некому. А вот неовласовцы* вполне могут.— Какую взаимосвязь видите с Украиной?— При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта мы наблюдаем то, чего не было очень давно, на мой взгляд. Потому что практически одинаковая реакция идёт от нашего российского МИД, от ООН и Белого дома.Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии – на них виден однозначно жестокий теракт и других трактовок быть не может.Учитывая все разногласия между Россией и Западом, которые назрели уже давно, такое единство по отношению к трагедии в "Крокусе" может привести, я думаю, к тому, что Соединенные Штаты, коллективный Запад как-то изменят свое отношение к Украине и к поддержке ВСУ.Потому что после того, как они заявили, что это жестокий теракт, если "вылезет" украинский след (а скорее всего так и будет), то даже для Запада это будет чересчур.И как тогда Украина будет отпираться от неовласовцев*, которые, кстати, документы выкладывали, что они номерная войсковая часть в составе украинских спецслужб. То есть их официальное подразделение.На этом фоне делать вид, что такие протеже — это нормально, сложно. Запад этого не примет. И это может сказаться на Украине отрицательно.*Запрещенная в РФ террористическая организация
запад
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040937917_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_3e0d970f4feb98d933bd05f80df479bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, украина, москва, евгений ющук, оон, украина.ру, фсб, интервью, теракт, террорист
Запад, Украина, Москва, Евгений Ющук, ООН, Украина.ру, ФСБ, Интервью, теракт, террорист

Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина

23:02 22.03.2024 (обновлено: 23:06 22.03.2024)
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
При всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
— Евгений Леонидович, кто может стоять за всей этой историей? И в связи с чем она произошла?
— Кто за этим стоит, мы, видимо, скоро узнаем. Я отмечу, что сегодня прошла информация, что ФСБ задержало, по-моему, 7 человек неовласовцев* в Москве. Если считать, что это не просто совпадение, то может получиться, что часть ячейки решила таким образом [через теракт в Крокус Сити Холл] самостоятельно активизироваться.
Я думаю, что в высокой степени вероятности все оттуда идет.
Потому что из исламистов, которые раньше совершали теракты, сегодня делать это некому. А вот неовласовцы* вполне могут.
— Какую взаимосвязь видите с Украиной?
— При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта мы наблюдаем то, чего не было очень давно, на мой взгляд. Потому что практически одинаковая реакция идёт от нашего российского МИД, от ООН и Белого дома.
Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии – на них виден однозначно жестокий теракт и других трактовок быть не может.
Учитывая все разногласия между Россией и Западом, которые назрели уже давно, такое единство по отношению к трагедии в "Крокусе" может привести, я думаю, к тому, что Соединенные Штаты, коллективный Запад как-то изменят свое отношение к Украине и к поддержке ВСУ.
Потому что после того, как они заявили, что это жестокий теракт, если "вылезет" украинский след (а скорее всего так и будет), то даже для Запада это будет чересчур.
И как тогда Украина будет отпираться от неовласовцев*, которые, кстати, документы выкладывали, что они номерная войсковая часть в составе украинских спецслужб. То есть их официальное подразделение.
На этом фоне делать вид, что такие протеже — это нормально, сложно. Запад этого не примет. И это может сказаться на Украине отрицательно.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
 
ЗападУкраинаМоскваЕвгений ЮщукООНУкраина.руФСБИнтервьютеракттеррорист
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:50Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
22:23У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
20:49В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
20:34РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему
20:11В Одессе и области вводят экстренные отключения света
Лента новостейМолния