https://ukraina.ru/20240323/1054065064.html
Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин - 23.03.2024 Украина.ру
Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ
2024-03-23T16:09
2024-03-23T16:09
2024-03-23T16:09
новости
россия
красногорск
московская область
фсб
ск рф
владимир путин
обращение
убийство
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Путин заявил, что обращается к жителям России в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки ни в чем не повинных людей, их соотечественники, в том числе дети, подростки женщины.Он подчеркнул, что следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей, отметил Путин.Российский лидер сообщил, что преступники хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать в упор российских граждан и их детей. Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов."С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина читайте на сайте Украина.ру*Включен в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, красногорск, московская область, фсб, ск рф, владимир путин, обращение, убийство
Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ
Путин заявил, что обращается к жителям России в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки ни в чем не повинных людей, их соотечественники, в том числе дети, подростки женщины.
Он подчеркнул, что следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей, отметил Путин.
"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу" - сказал Президент.
Российский лидер сообщил, что преступники хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать в упор российских граждан и их детей.
"Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения", - отметил Президент.
Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью
изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.
"С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.
*Включен в перечень террористов и экстремистов