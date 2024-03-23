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Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин

Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин - 23.03.2024 Украина.ру

Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин

Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России заявил, что Россия столкнулась не просто с цинично спланированным терактом, а с организованным массовым убийством мирных граждан РФ

2024-03-23T16:09

2024-03-23T16:09

2024-03-23T16:09

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Путин заявил, что обращается к жителям России в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки ни в чем не повинных людей, их соотечественники, в том числе дети, подростки женщины.Он подчеркнул, что следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей, отметил Путин.Российский лидер сообщил, что преступники хладнокровно и целенаправленно шли убивать, расстреливать в упор российских граждан и их детей. Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, подчеркнул Путин.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов."С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина читайте на сайте Украина.ру*Включен в перечень террористов и экстремистов

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новости, россия, красногорск, московская область, фсб, ск рф, владимир путин, обращение, убийство