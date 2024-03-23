Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024 Украина.ру
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Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024 Украина.ру
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
2024-03-23T15:48
2024-03-23T15:48
новости
россия
красногорск
московская область
александр полищук
владимир путин
траур
обращение
теракт
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Путин заявил, что жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.Президент заявил, что будет оказана необходимая помощь всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук."Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.Полный текст интервью Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием читайте на сайте Украина.ру*Организация признана террористической и запрещена в России
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новости, россия, красногорск, московская область, александр полищук, владимир путин, траур, обращение, теракт
Новости, Россия, Красногорск, Московская область, Александр Полищук, Владимир Путин, траур, обращение, теракт

Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура

15:48 23.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин заявил, что жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.
"Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура", - заявил Президент РФ.
Глава государства выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.
Президент заявил, что будет оказана необходимая помощь всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
"Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.
Полный текст интервью Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием читайте на сайте Украина.ру
*Организация признана террористической и запрещена в России
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
14:08
Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикойПо информации Следственного комитета России число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" составляет 115 человек. Подозреваемые в теракте задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что они имели связи с украинской стороной
 
НовостиРоссияКрасногорскМосковская областьАлександр ПолищукВладимир Путинтрауробращениетеракт
 
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Заголовок открываемого материала
16:32Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает
16:09Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
15:48Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов
15:48Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
15:30Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
11:17Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
10:36Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию
10:24Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль
10:01Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев
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