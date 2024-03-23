https://ukraina.ru/20240323/1054064298.html
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура - 23.03.2024 Украина.ру
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
2024-03-23T15:48
2024-03-23T15:48
2024-03-23T15:48
новости
россия
красногорск
московская область
александр полищук
владимир путин
траур
обращение
теракт
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Путин заявил, что жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.Президент заявил, что будет оказана необходимая помощь всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук."Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.Полный текст интервью Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием читайте на сайте Украина.ру*Организация признана террористической и запрещена в России
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новости, россия, красногорск, московская область, александр полищук, владимир путин, траур, обращение, теракт
Новости, Россия, Красногорск, Московская область, Александр Полищук, Владимир Путин, траур, обращение, теракт
Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам после теракта в "Крокус сити холле" в Московской области. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура
Путин заявил, что жертвами теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.
"Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура", - заявил Президент РФ.
Глава государства выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.
Президент заявил, что будет оказана необходимая помощь всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, после чего начался пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
.
"Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.
*Организация признана террористической и запрещена в России