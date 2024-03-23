https://ukraina.ru/20240323/1054060270.html
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием - 23.03.2024 Украина.ру
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
2024-03-23T12:07
2024-03-23T12:07
2024-03-23T12:16
интервью
россия
украина
банковая
владимир путин
игил
цру
сбу
всу
ядерное оружие
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Необходимо переходить к использованию тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?- Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибшим и тем кто пострадал в этом страшном теракте.При опросе на Западе 74 процента опрошенных сказали, что за терактом в Крокусе видны уши ЦРУ, а ведь это мнение совсем не граждан России.ИГИЛ* вырастили американцы и поддерживал Израиль, по крайней мере полевые командиры ИГИЛ со своими семьями точно лечились там и это известный факт. Укронацистов вырастили американцы и поддерживала Великобритания – печеньки на Майдане известно кто раздавал.Террор против мирных граждан – это, излюбленная тема англо-саксов, и не важно чьими руками это исполнены – бенефициаров здесь два: ЦРУ (США) и МИ-6 (Великобритания). Украина, ИГИЛ и прочие прокси - это просто руки.- Как Россия ответит на убийство своих граждан?- Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*. Необходимо переходить на использования тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур.Внутри страны – ввести смертную казнь за терроризм и государственную измену. Все остальное внутри страны у нас и так есть.Если бы в этом вопросе мне пришлось выбирать между добрым Путиным и злым Медведевым, я согласен поддержать Дмитрия Анатольевича – от очередных красных линий народ устал и уже хочет посмотреть на лунный пейзаж на месте Банковой.*Организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20240323/1054057521.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, банковая, владимир путин, игил, цру, сбу, всу, ядерное оружие
Интервью, Россия, Украина, Банковая, Владимир Путин, ИГИЛ, ЦРУ, СБУ, ВСУ, Ядерное оружие
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
12:07 23.03.2024 (обновлено: 12:16 23.03.2024)
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
Необходимо переходить к использованию тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?
- Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибшим и тем кто пострадал в этом страшном теракте.
При опросе на Западе 74 процента опрошенных сказали, что за терактом в Крокусе видны уши ЦРУ, а ведь это мнение совсем не граждан России.
ИГИЛ* вырастили американцы и поддерживал Израиль, по крайней мере полевые командиры ИГИЛ со своими семьями точно лечились там и это известный факт. Укронацистов вырастили американцы и поддерживала Великобритания – печеньки на Майдане известно кто раздавал.
Террор против мирных граждан – это, излюбленная тема англо-саксов, и не важно чьими руками это исполнены – бенефициаров здесь два: ЦРУ (США) и МИ-6 (Великобритания). Украина, ИГИЛ и прочие прокси - это просто руки.
- Как Россия ответит на убийство своих граждан?
- Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*.
Необходимо переходить на использования тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур.
Внутри страны – ввести смертную казнь за терроризм и государственную измену. Все остальное внутри страны у нас и так есть.
Если бы в этом вопросе мне пришлось выбирать между добрым Путиным и злым Медведевым, я согласен поддержать Дмитрия Анатольевича – от очередных красных линий народ устал и уже хочет посмотреть на лунный пейзаж на месте Банковой.
*Организация запрещена в России