Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием - 23.03.2024 Украина.ру
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Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием - 23.03.2024 Украина.ру
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
2024-03-23T12:07
2024-03-23T12:16
интервью
россия
украина
банковая
владимир путин
игил
цру
сбу
всу
ядерное оружие
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Необходимо переходить к использованию тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?- Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибшим и тем кто пострадал в этом страшном теракте.При опросе на Западе 74 процента опрошенных сказали, что за терактом в Крокусе видны уши ЦРУ, а ведь это мнение совсем не граждан России.ИГИЛ* вырастили американцы и поддерживал Израиль, по крайней мере полевые командиры ИГИЛ со своими семьями точно лечились там и это известный факт. Укронацистов вырастили американцы и поддерживала Великобритания – печеньки на Майдане известно кто раздавал.Террор против мирных граждан – это, излюбленная тема англо-саксов, и не важно чьими руками это исполнены – бенефициаров здесь два: ЦРУ (США) и МИ-6 (Великобритания). Украина, ИГИЛ и прочие прокси - это просто руки.- Как Россия ответит на убийство своих граждан?- Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*. Необходимо переходить на использования тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур.Внутри страны – ввести смертную казнь за терроризм и государственную измену. Все остальное внутри страны у нас и так есть.Если бы в этом вопросе мне пришлось выбирать между добрым Путиным и злым Медведевым, я согласен поддержать Дмитрия Анатольевича – от очередных красных линий народ устал и уже хочет посмотреть на лунный пейзаж на месте Банковой.*Организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20240323/1054057521.html
россия
украина
банковая
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, банковая, владимир путин, игил, цру, сбу, всу, ядерное оружие
Интервью, Россия, Украина, Банковая, Владимир Путин, ИГИЛ, ЦРУ, СБУ, ВСУ, Ядерное оружие

Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием

12:07 23.03.2024 (обновлено: 12:16 23.03.2024)
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
Необходимо переходить к использованию тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр, посольство США незадолго до трагедии предупредило об угрозе терактов в Москве, а после случившегося заявило о непричастности Украины. Какова роль Вашингтона в массовом убийстве людей?
- Прежде всего хочу выразить соболезнования семьям погибшим и тем кто пострадал в этом страшном теракте.
При опросе на Западе 74 процента опрошенных сказали, что за терактом в Крокусе видны уши ЦРУ, а ведь это мнение совсем не граждан России.
ИГИЛ* вырастили американцы и поддерживал Израиль, по крайней мере полевые командиры ИГИЛ со своими семьями точно лечились там и это известный факт. Укронацистов вырастили американцы и поддерживала Великобритания – печеньки на Майдане известно кто раздавал.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Террор против мирных граждан – это, излюбленная тема англо-саксов, и не важно чьими руками это исполнены – бенефициаров здесь два: ЦРУ (США) и МИ-6 (Великобритания). Украина, ИГИЛ и прочие прокси - это просто руки.
- Как Россия ответит на убийство своих граждан?
- Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*.
Необходимо переходить на использования тактического ядерного оружия при ведении боевых действий на Украине – каждому укрепленному пункту перед штурмов по ТЯО. Перестать быть "мы не такие" и решить вопрос с ликвидацией украинских представителей власти и силовых структур.
Александр Перенджиев интервью
05:26
Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случайВ свое время Судоплатов подарил Коновальцу конфеты и тот взорвался. Хаттаб прочитал отравленное письмо, он его распечатал и ушел из жизни. В Дудаева ракета прилетела, которую навели по сигналу его мобильного телефона.
Внутри страны – ввести смертную казнь за терроризм и государственную измену. Все остальное внутри страны у нас и так есть.
Если бы в этом вопросе мне пришлось выбирать между добрым Путиным и злым Медведевым, я согласен поддержать Дмитрия Анатольевича – от очередных красных линий народ устал и уже хочет посмотреть на лунный пейзаж на месте Банковой.
*Организация запрещена в России
 
ИнтервьюРоссияУкраинаБанковаяВладимир ПутинИГИЛЦРУСБУВСУЯдерное оружие
 
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12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
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