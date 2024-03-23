https://ukraina.ru/20240323/1054063451.html
"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов - 23.03.2024 Украина.ру
"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле". Если информация о причастности Киева подтвердится, после этого должен последовать внятный ответ на поле боя. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
2024-03-23T14:42
2024-03-23T14:42
2024-03-23T14:44
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Главным заинтересованной стороной в совершении теракта скорее всего могла быть Украина и ее покровители, в этом нет ничего удивительного, заявил Картаполов.Отвечая на вопрос о возможных законодательных изменениях после теракта, депутат отметил, что на сегодняшний день в России достаточно жесткие законы. При этом он уточнил, что совместно с комитетом ГД по безопасности могут быть подготовлены новые законодательные предложения.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук."Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.Полный текст интервью Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием читайте на сайте Украина.ру*Организация признана террористической и запрещена в России
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новости, россия, украина, красногорск, александр полищук, александр бортников, владимир путин, госдума, сбу, игил, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Украина, Красногорск, Александр Полищук, Александр Бортников, Владимир Путин, Госдума, СБУ, ИГИЛ, теракт, Крокус Сити
"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:42 23.03.2024 (обновлено: 14:44 23.03.2024)
Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в "Крокус сити холле". Если информация о причастности Киева подтвердится, после этого должен последовать внятный ответ на поле боя. Об этом заявил журналистам РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Главным заинтересованной стороной в совершении теракта скорее всего могла быть Украина и ее покровители, в этом нет ничего удивительного, заявил Картаполов.
"Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь. Но сейчас самое главное, чтобы был достойный, внятный, конкретный и понятный им ответ, не теоретический, а все на поле боя", - заявил глава комитета.
Отвечая на вопрос о возможных законодательных изменениях после теракта, депутат отметил, что на сегодняшний день в России достаточно жесткие законы.
При этом он уточнил, что совместно с комитетом ГД по безопасности могут быть подготовлены новые законодательные предложения.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, но скорее всего число жертв возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
Реакция России на теракт в Красногорске должна быть максимально жесткой, такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
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"Что касается реакции России, то она должна быть максимально жесткой и максимально разрушительной – снесено должно быть все, что связано с ГУР, СБУ, ИГИЛ* и в Сирии, и в Африке, и в Украине. ГУР и СБУ должны быть признаны террористическими организациями, такими же, как и запрещенный в РФ ИГИЛ*", - сказал Полищук.
*Организация признана террористической и запрещена в России