Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:41 23.03.2024 (обновлено: 13:43 23.03.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "День донорского совершеннолетия"
Жители Москвы с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в телеграм
Москвичи с самой редкой группой крови приезжают в пункты донорства, говорится в сообщении департамента. Его представители поблагодарили доноров за отзывчивость и готовность помочь.
"Благодаря нашим донорам в Москве достаточно запасов донорской крови и её компонентов. Спасибо тем, кто сегодня нашел возможность прийти и сдать кровь", - говорится в сообщении.
В департаменте сообщили, что пункты сдачи крови для доноров открыты сегодня по адресам:
- Центр крови имени О.К. Гаврилова: ул. Поликарпова, д.14, корп.2 ул. Бакинская, д.31;
- НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: Большая Сухаревская площадь, д. 3;
- ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова: Ленинский проспект, д. 10, к. 1;
- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ул. Вешняковская, д. 23;
- ГКБ № 52: ул.Пехотная, д. 3;
- ГКБ им. А.К. Ерамишанцева: ул.Ленская, д.15;
- Морозовская ДГКБ: 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9;
- ГКБ им. В.М. Буянова: ул. Бакинская, д.26;
- ГКБ им. М.П. Кончаловского: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.
Как правильно подготовиться к донации читайте здесь.
Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, их число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.
Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружиемВ пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.