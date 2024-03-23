Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения - 23.03.2024 Украина.ру
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Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения - 23.03.2024 Украина.ру
Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
Жители Москвы с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в телеграм
2024-03-23T13:41
2024-03-23T13:43
новости
москва
красногорск
московская область
минздрав
кровь
донор
теракт
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Москвичи с самой редкой группой крови приезжают в пункты донорства, говорится в сообщении департамента. Его представители поблагодарили доноров за отзывчивость и готовность помочь.В департаменте сообщили, что пункты сдачи крови для доноров открыты сегодня по адресам:- Центр крови имени О.К. Гаврилова: ул. Поликарпова, д.14, корп.2 ул. Бакинская, д.31; - НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: Большая Сухаревская площадь, д. 3; - ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова: Ленинский проспект, д. 10, к. 1;- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ул. Вешняковская, д. 23;- ГКБ № 52: ул.Пехотная, д. 3;- ГКБ им. А.К. Ерамишанцева: ул.Ленская, д.15; - Морозовская ДГКБ: 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9;- ГКБ им. В.М. Буянова: ул. Бакинская, д.26;- ГКБ им. М.П. Кончаловского: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.Как правильно подготовиться к донации читайте здесь.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, их число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
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новости, москва, красногорск, московская область, минздрав, кровь, донор, теракт
Новости, Москва, Красногорск, Московская область, Минздрав, кровь, донор, теракт

Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения

13:41 23.03.2024 (обновлено: 13:43 23.03.2024)
 
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Всероссийская акция День донорского совершеннолетия - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Жители Москвы с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в телеграм
Москвичи с самой редкой группой крови приезжают в пункты донорства, говорится в сообщении департамента. Его представители поблагодарили доноров за отзывчивость и готовность помочь.
"Благодаря нашим донорам в Москве достаточно запасов донорской крови и её компонентов. Спасибо тем, кто сегодня нашел возможность прийти и сдать кровь", - говорится в сообщении.
В департаменте сообщили, что пункты сдачи крови для доноров открыты сегодня по адресам:
- Центр крови имени О.К. Гаврилова: ул. Поликарпова, д.14, корп.2 ул. Бакинская, д.31;
- НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: Большая Сухаревская площадь, д. 3;
- ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова: Ленинский проспект, д. 10, к. 1;
- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ул. Вешняковская, д. 23;
- ГКБ № 52: ул.Пехотная, д. 3;
- ГКБ им. А.К. Ерамишанцева: ул.Ленская, д.15;
- Морозовская ДГКБ: 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9;
- ГКБ им. В.М. Буянова: ул. Бакинская, д.26;
- ГКБ им. М.П. Кончаловского: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.
Как правильно подготовиться к донации читайте здесь.
Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, их число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.
Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
12:07
Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружиемВ пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. По данным СК РФ погибли более 60 человек, более ста пострадали.
 
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14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
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13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
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