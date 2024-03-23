https://ukraina.ru/20240323/1054062924.html

Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения

Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения - 23.03.2024 Украина.ру

Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения

Жители Москвы с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в телеграм

2024-03-23T13:41

2024-03-23T13:41

2024-03-23T13:43

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Москвичи с самой редкой группой крови приезжают в пункты донорства, говорится в сообщении департамента. Его представители поблагодарили доноров за отзывчивость и готовность помочь.В департаменте сообщили, что пункты сдачи крови для доноров открыты сегодня по адресам:- Центр крови имени О.К. Гаврилова: ул. Поликарпова, д.14, корп.2 ул. Бакинская, д.31; - НИИ СП им. Н.В. Склифосовского: Большая Сухаревская площадь, д. 3; - ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова: Ленинский проспект, д. 10, к. 1;- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ул. Вешняковская, д. 23;- ГКБ № 52: ул.Пехотная, д. 3;- ГКБ им. А.К. Ерамишанцева: ул.Ленская, д.15; - Морозовская ДГКБ: 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корпус 9;- ГКБ им. В.М. Буянова: ул. Бакинская, д.26;- ГКБ им. М.П. Кончаловского: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.Как правильно подготовиться к донации читайте здесь.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, их число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру

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новости, москва, красногорск, московская область, минздрав, кровь, донор, теракт