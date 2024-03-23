https://ukraina.ru/20240323/1054061606.html
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако это число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России
2024-03-23T13:07
2024-03-23T13:07
2024-03-23T13:13
новости
россия
красногорск
евгений ющук
московская область
ск рф
следственный комитет
погибшие
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Количество погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако, это число возрастет, сообщили следователи. В концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами были еще обнаружены тела погибших.Следственный комитет РФ также обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам: 8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР; 8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области; 8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, красногорск, евгений ющук, московская область, ск рф, следственный комитет, погибшие
Новости, Россия, Красногорск, Евгений Ющук, Московская область, СК РФ, Следственный комитет, погибшие
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
13:07 23.03.2024 (обновлено: 13:13 23.03.2024)
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако это число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России
Количество погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако, это число возрастет, сообщили следователи. В концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами были еще обнаружены тела погибших.
Следственный комитет РФ также обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:
8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;
8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;
8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.
Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.