https://ukraina.ru/20240323/1054061606.html

Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ

Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру

Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ

Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако это число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России

2024-03-23T13:07

2024-03-23T13:07

2024-03-23T13:13

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Количество погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако, это число возрастет, сообщили следователи. В концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами были еще обнаружены тела погибших.Следственный комитет РФ также обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам: 8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР; 8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области; 8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html

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новости, россия, красногорск, евгений ющук, московская область, ск рф, следственный комитет, погибшие