Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру
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Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ - 23.03.2024 Украина.ру
Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако это число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России
2024-03-23T13:07
2024-03-23T13:13
новости
россия
красногорск
евгений ющук
московская область
ск рф
следственный комитет
погибшие
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Количество погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако, это число возрастет, сообщили следователи. В концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами были еще обнаружены тела погибших.Следственный комитет РФ также обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам: 8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР; 8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области; 8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук."Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html
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красногорск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, красногорск, евгений ющук, московская область, ск рф, следственный комитет, погибшие
Новости, Россия, Красногорск, Евгений Ющук, Московская область, СК РФ, Следственный комитет, погибшие

Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ

13:07 23.03.2024 (обновлено: 13:13 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако это число возрастет. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе СК России
Количество погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске на данный момент составляет 115 человек, однако, это число возрастет, сообщили следователи. В концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами были еще обнаружены тела погибших.
Следственный комитет РФ также обратился к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус Сити Холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить информацию для восстановления полной картины происходивших событий.
Всю имеющуюся информацию можно передать по телефонам:
8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР;
8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области;
8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.
Расследование уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находится на личном контроле Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина.
По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.
Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.
В пятницу 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания.
При всей безусловной трагичности и ужасности этого теракта происходит то, чего не было очень давно. Потому что практически одинаковая реакция идёт от российского МИД, от ООН и Белого дома США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.
"Ситуация всеми ведомствами квалифицируется как циничный и жестокий теракт и осуждается. То есть реакция в унисон. Этому в значительной степени способствуют видеозаписи, попавшие в Интернет от очевидцев трагедии", - отметил Ющук.
Полный текст интервью Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина читайте на сайте Украина.ру
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
12:09
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский следВечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
 
НовостиРоссияКрасногорскЕвгений ЮщукМосковская областьСК РФСледственный комитетпогибшие
 
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Заголовок открываемого материала
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
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09:22В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
08:55Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта
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