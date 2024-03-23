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Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити" - 23.03.2024 Украина.ру

Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

2024-03-23T11:17

2024-03-23T11:17

2024-03-23T11:24

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Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, которые участвовали в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, сообщили в Кремле.Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе КремляО ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы.Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания, сообщил Песков.В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным СК РФ, число погибших не меньше 60 человек, пострадавших более 100 человек, их число может увеличиться.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов."С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина читайте на сайте Украина.ру*Включен в перечень террористов и экстремистов

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новости, россия, кремль, красногорск, владимир путин, александр бортников, фсб, теракт, задержание