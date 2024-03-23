https://ukraina.ru/20240323/1054060123.html
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити" - 23.03.2024 Украина.ру
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
2024-03-23T11:17
2024-03-23T11:17
2024-03-23T11:24
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Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, которые участвовали в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, сообщили в Кремле.Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе КремляО ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Кремля.Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы.Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания, сообщил Песков.В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным СК РФ, число погибших не меньше 60 человек, пострадавших более 100 человек, их число может увеличиться.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов."С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина читайте на сайте Украина.ру*Включен в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, красногорск, владимир путин, александр бортников, фсб, теракт, задержание
Новости, Россия, Кремль, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, ФСБ, теракт, задержание
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
11:17 23.03.2024 (обновлено: 11:24 23.03.2024)
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, которые участвовали в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Ведётся дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
О ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" было доложено о начале стрельбы.
Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания, сообщил Песков.
В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным СК РФ, число погибших не меньше 60 человек, пострадавших более 100 человек, их число может увеличиться.
Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью
изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.
"С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают", - сообщил аналитик.
*Включен в перечень террористов и экстремистов