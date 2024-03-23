https://ukraina.ru/20240323/1054059757.html

Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев

Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев - 23.03.2024 Украина.ру

Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев

Утром 23 марта на месте трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб. Всю необходимую информацию о пострадавших можно получить в открывшемся Центре помощи. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале

2024-03-23T10:01

2024-03-23T10:01

2024-03-23T10:02

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штаб

теракт

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Воробьев сообщил, что утром 23 марта на месте теракта в Красногорске состоялось заседание оперативного штаба. На нем были сформулированы основные задачи для помощи пострадавшим.Губернатор уточнил, что в больницах Москвы и Московской области на данный момент находятся 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления информации их списки будут уточняться.Губернатор проинформировал, что в 10 утра 23 марта в бизнес-центре "Кубик", в помещениях фонда защитников отечества начнет работу Центр Помощи пострадавшим. Он расположен рядом со зданием "Крокус Сити Холла". В Центре Помощи родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30. Воробьев уточнил, что в это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать. В центре будут работать представители правительств Москвы и Подмосковья, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы, сообщил губернатор.В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы произошел теракт. По предварительной информации, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, позднее прогремели взрывы, пожар после которых почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Погибли минимум 60 человек, более ста пострадали."У меня нет никаких сомнений в том, что это сделала Украина. Скорее всего, это была спящая ячейка, которая держалась на совсем уж крайний случай", - об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: В "Крокус-Сити" работала спящая ячейка, которую США держали на крайний случай читайте на сайте Украина.ру

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новости, москва, московская область, красногорск, алексей воробьев, александр перенджиев, крокус сити, штаб, теракт