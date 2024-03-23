https://ukraina.ru/20240323/1054019147.html

"Борьба "нанайских мальчиков": политолог об отношениях Германии и Франции

"Борьба "нанайских мальчиков": политолог об отношениях Германии и Франции - 23.03.2024 Украина.ру

"Борьба "нанайских мальчиков": политолог об отношениях Германии и Франции

Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, не испортятся ли отношения Германии и Франции из-за желания президента Франции Эммануэля Макрона доминировать в Европе

2024-03-23T06:25

2024-03-23T06:25

2024-03-23T06:25

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"Отношения могут складываться между самодостаточными, независимыми, своеобычными государственными субъектами. Какие могут быть отношения между куколками, одетыми на разные пальцы одной руки? Если бы речь шла об отношениях Франции под руководством, скажем, Марин Ле Пен и Германии во главе, к примеру, с Сарой Вагенкнехт, я бы промоделировал сложный и тернистый путь их взаимных компромиссов. Там были бы и политические интриги, и женские уловки, и скрежет столкновения двух стальных характеров. А так это борьба "нанайских мальчиков". Смешно и скучно", - сказал Выдрин.Полный текст интервью Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240301/1053657863.html

франция

германия

европа

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новости, франция, германия, европа, дмитрий выдрин, эммануэль макрон, марин ле пен