Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве
23:58 22.03.2024 (обновлено: 00:02 23.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Представители посольств западных стран заблаговременно попросили своих граждан, находящихся к Москве, избегать мест большого скопления людей. Это говорит о том, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva
"7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и ещё кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет", – сказал он.
Вучич выразил искренние соболезнования гражданам и руководству России, а также сказал, что надеется на то, что "террористы будут привлечены к ответственности как можно быстрее", а "подобное никогда больше не повторится".
Теракт в Москве произошёл вечером, 22 марта, в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Сведения о жертвах теракта продолжают поступать.