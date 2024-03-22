Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве - 23.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054058449.html
Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве
Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве - 23.03.2024 Украина.ру
Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве
Представители посольств западных стран заблаговременно попросили своих граждан, находящихся к Москве, избегать мест большого скопления людей. Это говорит о том, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva
2024-03-22T23:58
2024-03-23T00:02
новости
москва
сербия
запад
александр вучич
фсб
теракт
жертвы
разведка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045671709_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_c8a462c1420886e8d29317dfb87ca2ad.jpg
Вучич выразил искренние соболезнования гражданам и руководству России, а также сказал, что надеется на то, что "террористы будут привлечены к ответственности как можно быстрее", а "подобное никогда больше не повторится".Теракт в Москве произошёл вечером, 22 марта, в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Сведения о жертвах теракта продолжают поступать.
https://ukraina.ru/20240322/1054056901.html
москва
сербия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045671709_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c8fe967d636e7f4ef9ccfed0228dae63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сербия, запад, александр вучич, фсб, теракт, жертвы, разведка
Новости, Москва, Сербия, Запад, Александр Вучич, ФСБ, теракт, жертвы, разведка

Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве

23:58 22.03.2024 (обновлено: 00:02 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители посольств западных стран заблаговременно попросили своих граждан, находящихся к Москве, избегать мест большого скопления людей. Это говорит о том, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva

"7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и ещё кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет", – сказал он.

Вучич выразил искренние соболезнования гражданам и руководству России, а также сказал, что надеется на то, что "террористы будут привлечены к ответственности как можно быстрее", а "подобное никогда больше не повторится".
Теракт в Москве произошёл вечером, 22 марта, в здании "Крокус Сити Холла", где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. Его тушат до сих пор, в том числе, с применением авиации. В ФСБ сообщили, что не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Сведения о жертвах теракта продолжают поступать.
Евгений Ющук интервью
Вчера, 23:02
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить УкраинаПри всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.
 
НовостиМоскваСербияЗападАлександр ВучичФСБтерактжертвыразведка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:30Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН
00:04Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент
23:58Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве
23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:50Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
22:23У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
Лента новостейМолния