https://ukraina.ru/20240322/1054056359.html

Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40

Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40 - 22.03.2024 Украина.ру

Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40

Не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ

2024-03-22T22:36

2024-03-22T22:36

2024-03-22T22:36

новости

москва

московская область

фсб

мвд

теракт

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054056232_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_0578b60ae1c20bc0d9b7bd1f606d8700.jpg

Более 20 человек госпитализированы после теракта, четверо находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Данные о пострадавших продолжают поступать. В МВД Москвы и Подмосковья введен план "Заря". Весь состав мужского пола должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных.

москва

московская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, московская область, фсб, мвд, теракт, жертвы