Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
Не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ
"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", – сказано сообщении в ФСБ.
Более 20 человек госпитализированы после теракта, четверо находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Данные о пострадавших продолжают поступать.
В МВД Москвы и Подмосковья введен план "Заря". Весь состав мужского пола должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных.