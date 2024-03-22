https://ukraina.ru/20240322/1054056618.html

Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве

Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру

Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве

Террористы понимают только аналогичные действия, поэтому все причастные к произошедшей в Москве трагедии должны быть уничтожены. Смерть за смерть, призвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-03-22T22:50

2024-03-22T22:50

2024-03-22T22:50

новости

москва

россия

дмитрий медведев

совбез

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054056491_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_16b2fe78e38dec64f6f6fb5086faff99.jpg.webp

С террористами невозможно поступать иначе, в особенности если будет установлено, что Украина причастна к произошедшему. "Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", – добавил Медведев. По уточнённой информации ФСБ, не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Данные о жертвах теракта продолжают поступать.

https://ukraina.ru/20240322/1054054222.html

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, дмитрий медведев, совбез, теракт