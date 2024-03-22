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Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
Террористы понимают только аналогичные действия, поэтому все причастные к произошедшей в Москве трагедии должны быть уничтожены. Смерть за смерть, призвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-03-22T22:50
2024-03-22T22:50
2024-03-22T22:50
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С террористами невозможно поступать иначе, в особенности если будет установлено, что Украина причастна к произошедшему. "Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", – добавил Медведев. По уточнённой информации ФСБ, не менее 40 человек погибло при вооружённом нападении неизвестных в Москве в Крокус Сити Холле, ещё более 100 людей пострадали. Данные о жертвах теракта продолжают поступать.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, москва, россия, дмитрий медведев, совбез, теракт
Новости, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, теракт
Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
Террористы понимают только аналогичные действия, поэтому все причастные к произошедшей в Москве трагедии должны быть уничтожены. Смерть за смерть, призвал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев