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Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию - 22.03.2024 Украина.ру
Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
Вертолёты Московского авиационного центра направлены для тушения пожара к зданию "Крокус сити холла". Об этом сообщили РИА Новости в МЧС РФ
2024-03-22T21:59
2024-03-22T21:59
2024-03-22T22:00
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Уточняется, что вертолёт ведёт сброс воды на горящее здание, ещё пара – готовятся к вылету. Площадь возгорания может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Пожару, который продолжается в "Крокус сити холле", присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей. Ранее в МЧС сообщали, что спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла.Чудовищный теракт произошел вечером, 22 марта в Москве в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, сейчас известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники. В МВД Москвы и Подмосковья введен план "Заря". Весь состав мужского пола в течении часа должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных.
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Украина.ру
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новости, москва, россия, мчс, теракт, жертвы
Новости, Москва, Россия, МЧС, теракт, жертвы
Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:59 22.03.2024 (обновлено: 22:00 22.03.2024)
Вертолёты Московского авиационного центра направлены для тушения пожара к зданию "Крокус сити холла". Об этом сообщили РИА Новости в МЧС РФ
Уточняется, что вертолёт ведёт сброс воды на горящее здание, ещё пара – готовятся к вылету.
Площадь возгорания может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. Пожару, который продолжается в "Крокус сити холле", присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей.
Ранее в МЧС сообщали
, что спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла.
Чудовищный теракт произошел вечером, 22 марта в Москве в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт группы "Пикник". Неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, а после подожгли зал. По данным Baza, сейчас известно о 18 погибших, ранены как минимум 43 человека. У оставшихся в здании преступников могут быть заложники.
В МВД Москвы и Подмосковья введен план "Заря". Весь состав мужского пола в течении часа должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены. Также на работу вызваны все сотрудники с выходных.