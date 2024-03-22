Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054054466.html
Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС - 22.03.2024 Украина.ру
Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
Порядка 100 человек выведены из подвала Крокус Сити Холла, где произошёл теракт. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России
2024-03-22T21:25
2024-03-22T21:25
новости
россия
мчс
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054054339_0:69:3122:1825_1920x0_80_0_0_b297a3351710b21133fc769af66fdc1c.jpg
Уточняется, то специалисты проводят работы по спасению людей с крыши здания также с помощью подъёмных механизмов. Пожару, который продолжается в "Крокус сити холле", присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей. Площадь пожара может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.По данным Shot, несколько террористов забаррикадировались внутри здания Крокус сити холла.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054054339_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_40d12cc09744abbbce61ecb73efbe4f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мчс, теракт
Новости, Россия, МЧС, теракт

Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС

21:25 22.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Порядка 100 человек выведены из подвала Крокус Сити Холла, где произошёл теракт. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России
Уточняется, то специалисты проводят работы по спасению людей с крыши здания также с помощью подъёмных механизмов.
Пожару, который продолжается в "Крокус сити холле", присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей. Площадь пожара может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.
По данным Shot, несколько террористов забаррикадировались внутри здания Крокус сити холла.
 
НовостиРоссияМЧСтеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала