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Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС

Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС - 22.03.2024 Украина.ру

Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС

Порядка 100 человек выведены из подвала Крокус Сити Холла, где произошёл теракт. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России

2024-03-22T21:25

2024-03-22T21:25

2024-03-22T21:25

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Уточняется, то специалисты проводят работы по спасению людей с крыши здания также с помощью подъёмных механизмов. Пожару, который продолжается в "Крокус сити холле", присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей. Площадь пожара может составлять до 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.По данным Shot, несколько террористов забаррикадировались внутри здания Крокус сити холла.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мчс, теракт