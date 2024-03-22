https://ukraina.ru/20240322/1054033398.html

В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу

В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу - 22.03.2024 Украина.ру

В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия никому не советовала бы проверять её готовность к жёсткому ответу. Так в МИД прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат европейских стран на Украину

2024-03-22T00:01

2024-03-22T00:01

2024-03-22T00:01

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"Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу", - сказал Грушко в интервью "Комсомольской правде". Он уточнил, что оправка иностранных военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, только усугубит украинский конфликт. Ранее Эммануэль Макрон допустил, что Франция может провести наземную операцию против России на Украине. Кроме этого, он заявлял, что Париж не даст РФ "выиграть эту войну" и сделает всё для этого, в том числе, создаст "коалицию для глубоких ударов" по поставке ВСУ бомб и ракет среднего и дальнего действия.

https://ukraina.ru/20240321/1054011899.html

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новости, мид, эммануэль макрон, россия, франция, украина, вооруженные силы украины, сво