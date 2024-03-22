В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054033398.html
В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу
В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу - 22.03.2024 Украина.ру
В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия никому не советовала бы проверять её готовность к жёсткому ответу. Так в МИД прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат европейских стран на Украину
2024-03-22T00:01
2024-03-22T00:01
новости
мид
эммануэль макрон
россия
франция
украина
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_ea28206c20a1f3ac0dc53f6892b9adbc.jpg
"Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу", - сказал Грушко в интервью "Комсомольской правде". Он уточнил, что оправка иностранных военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, только усугубит украинский конфликт. Ранее Эммануэль Макрон допустил, что Франция может провести наземную операцию против России на Украине. Кроме этого, он заявлял, что Париж не даст РФ "выиграть эту войну" и сделает всё для этого, в том числе, создаст "коалицию для глубоких ударов" по поставке ВСУ бомб и ракет среднего и дальнего действия.
https://ukraina.ru/20240321/1054011899.html
россия
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_5112ca887cc78ca1c3157a71b734c8b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мид, эммануэль макрон, россия, франция, украина, вооруженные силы украины, сво
Новости, МИД, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО

В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу

00:01 22.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
Встреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия никому не советовала бы проверять её готовность к жёсткому ответу. Так в МИД прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат европейских стран на Украину

"Никому не советовали бы, как Вы выразились, "прощупывать почву" и опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу", - сказал Грушко в интервью "Комсомольской правде".

Он уточнил, что оправка иностранных военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, только усугубит украинский конфликт.
Ранее Эммануэль Макрон допустил, что Франция может провести наземную операцию против России на Украине. Кроме этого, он заявлял, что Париж не даст РФ "выиграть эту войну" и сделает всё для этого, в том числе, создаст "коалицию для глубоких ударов" по поставке ВСУ бомб и ракет среднего и дальнего действия.
Макрон
Вчера, 08:11
Макрон – слишком эмоциональный, чтобы быть умнымОбычно войны начинают люди эмоциональные, амбициозные и обидчивые. Собственно три перечисленных критерия определяют непрофессионала в политике, военном деле и большинстве профессий. Эмоциональность хороша в искусстве. Эмоциональные люди создают шедевры, в то время, как остальные с трудом (и не всегда) поднимаются над средним ремесленным уровнем.
 
НовостиМИДЭммануэль МакронРоссияФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В МИД не рекомендовали Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу
23:44Зеленский разозлился на российские "Кинжалы" и призвал ужесточить санкции
23:26Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем
23:11Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
22:49Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The Economist
22:19ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
22:07Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш
21:44Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
21:18В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию
21:02Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь
20:31Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн
20:01Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24
19:44Орбан поздравил Путина с победой на выборах
19:20Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого
19:06Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
18:45Украина очень скоро падёт, допустил Макрон
18:24СМИ: Украине следует сконцентрироваться на обороне Одессы, так как этот город – главная цель Путина
18:17Украина возглавила рейтинг дружественности к России с конца. Что делать с остальными странами б. СССР
18:00Ответ на отправку европейских военных. Итоги 21 марта на Украине
17:50Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО
Лента новостейМолния