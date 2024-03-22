Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков
16:45 22.03.2024 (обновлено: 16:51 22.03.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта в комментарии сайту издания "Аргументы и факты" заявил, что Россия находится в состоянии войны. Позднее он уточнил, что де-юре спецоперация на Украине остается спецоперацией
По сути - война
Песков отметил, что в составе РФ появилось четыре новых региона, главное – "обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".
В материале отмечается, что пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия "не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - добавил Песков.
Позднее в комментарии журналистам он уточнил свои слова про войну, подчеркнув, что никаких юридических изменений статус боевых действий, которые ведет РФ на Украине не претерпел.
"Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - сказал Песков.
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Как РФ может перейти в состояние войны
Вопросы военного положения (ВП) и состояния войны в РФ регулируются федеральными законами "Об обороне", "О военном положении", "О мобилизации", "О связи", "О воинской обязанности и военной службе".
Основание для ВП – внешняя агрессия против государства. Под этим понимаются следующие действия: нападение армии иностранного государства, военная оккупация, аннексия территории, применение оружия против РФ, блокада портов или берегов, засылка иностранным государством диверсантов и т.д.
Состояние войны не следует путать с военным положением. Первое больше относится к международным отношениям, а второе – к внутреннему режиму функционирования государства, хотя, как правило, эти вещи взаимосвязаны.
Введение ВП может произойти после формального объявления Россией войны. Эта процедура нигде не прописана, но регулируется "Конвенцией об открытии военных действий", которую приняли в Гааге в 1907 году.
13:44Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из нихНа уже ставшем знаменитым смешном фото, где президент Франции Эмманюэль Макрон терзает боксерскую грушу, прекрасно все. И похотливо-агрессивный оскал сжатых зубов, и явное желание не так побить, как забодать или задушить в объятиях спортивный снаряд.
Там говорится, что военные действия "не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны".
Введение ВП будет означать возможность применения государством целого ряда мер:
- —усиление охраны общественного порядка;
- —приостановление деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций, ведущих подрывную деятельность;
- —ограничение свободы передвижения по территории, где введено военное положение, в том числе касательно движения транспортных средств, возможность его досмотра;
- —привлечение граждан к работам на нужды обороны, по восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики и т.д.;
- —изъятие государством необходимого для нужд обороны имущества граждан или организаций с выплатой государством его стоимости;
- —запрет на митинги и забастовки;
- —комендантский час;
- —запрет продажи оружия и боеприпасов, особый режим оборота лекарств с содержанием наркотических веществ и сильнодействующих средств, а также алкогольных напитков;
- —военная цензура;
- —отмена выборов и прочее.
При введении военного положения можно ожидать проведения мобилизации, однако автоматически это не делается. Объявить мобилизацию можно и без ВП, как и наоборот.
С 20 октября 2022 года режим военного положения в России действует в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Что имел ввиду Песков
Исходя из слов Пескова, война для России идет де-факто: против Украины и стоящего за ней Запада. При этом Москва официально не объявляла войну Украине, аналогичного шага не делал и Киев.
Кроме самого простого объяснения, что заявление пресс-секретаря Владимира Путина направлено на прощупывание реакции противника и россиян на такую смену риторики, можно рассмотреть еще две основные версии.
Если на данном этапе российские власти не видят необходимости в дополнительных мерах и переводе всей страны на военные рельсы, а цели и задачи СВО будут достигнуты имеющимися силами и средствами, то слова Пескова о войне можно трактовать следующим образом:
Предупреждение Западу
В последнее время западные политики все чаще говорят о возможности прямой военной интервенции на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские военнослужащие могут быть отправлены на Украину. Российские аналитики также полагают, что свои войска туда может направить и Великобритания.
Макрон
Макрон
Их главная цель – взять под контроль важные направления (например, границу Украины с Белоруссией, район Киева или же по правому берегу Днепра), чтобы высвободить силы ВСУ и остановить наступление российских вооруженных сил, а в конечном итоге заставить Кремль согласиться на украинские мирные условия.
Такое вмешательство стран НАТО чревато существенным риском прямого военного столкновения армий Альянса и ВС РФ с последующим их перерастанием в полноценную мировую войну. Слова Пескова в этом случае могут означать сигнал о готовности России и дальше отстаивать свои интересы. РФ не потерпит у своих границ государство с таким режимом, как на современной Украине, а значит цели и задачи СВО все равно будут выполнены. С отправленными на Украину западными военнослужащими будут поступать по законам военного времени.
Предупреждение Украине
В этой же логике стоит рассматривать один из крупнейших ударов по энергоинфраструктуре Украины, который произошел 22 марта.
Российские ракеты впервые за все время конфликта поразили крупнейшую ГЭС – Днепровскую. По заявлениям местных властей, станция получила существенные повреждения и была отключена. Мощные удары были нанесены и по Харькову, где также получили повреждения многие объекты энергетики, город оказался полностью обесточен.
ДнепроГЭС
ДнепроГЭС
Согласно заявлению министерства обороны РФ, эти удары были возмездием за атаки Украины по России. Всю прошлую неделю украинские диверсанты пытались совершить прорывы в приграничные российские регионы, также фиксировались многочисленные атаки на нефтебазы в разных городах страны.
Москва неоднократно подчеркивала, что ведет спецоперацию на Украине "хирургическими" методами, стремясь свести к минимуму потери среди мирного населения. Удары по ключевой инфраструктуре киевского режима не противоречат этой стратегии, но показывают, что дальнейшие террористические действия украинских властей будут иметь для этой страны все более тяжелые последствия.
Если Россия ведет войну, если на кону стоит будущее страны, то провоцируемая Киевом эскалация в любом случае не останется без ответа.