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Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили - 22.03.2024 Украина.ру
Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
На Запорожской атомной электростанции восстановили работу отключенной линии электропередач, сообщила 22 марта пресс-служба предприятия в телеграм-канале
2024-03-22T13:17
2024-03-22T13:17
2024-03-22T13:38
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Там подчеркнули, что на настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной электростанции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".Украинское предприятие "Энергоатом" также заявило о возобновлении питания Запорожской АЭС.Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на ДнепроГЭС.В 6:10 на Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции.Администрация предприятия подчеркнула, что угроз безопасности нет, радиационный фон в норме. Глава украинского предприятия "Энергоатом" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Российская армия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Это ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.
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новости, россия, украина, запорожская аэс, энергоатом, энергетика, ракетный удар, лэп
Новости, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Энергоатом, энергетика, ракетный удар, ЛЭП
Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
13:17 22.03.2024 (обновлено: 13:38 22.03.2024)
На Запорожской атомной электростанции восстановили работу отключенной линии электропередач, сообщила 22 марта пресс-служба предприятия в телеграм-канале
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская". Линия введена в работу в 11:02", - говорится в сообщении
администрации ЗАЭС.
Там подчеркнули, что на настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной электростанции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".
Украинское предприятие "Энергоатом" также заявило о возобновлении питания Запорожской АЭС.
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на ДнепроГЭС.
В 6:10 на Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила
пресс-служба станции.
Администрация предприятия подчеркнула, что угроз безопасности нет, радиационный фон в норме. Глава украинского предприятия "Энергоатом" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
Российская армия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Это ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.