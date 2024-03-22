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Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили

Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили - 22.03.2024 Украина.ру

Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили

На Запорожской атомной электростанции восстановили работу отключенной линии электропередач, сообщила 22 марта пресс-служба предприятия в телеграм-канале

2024-03-22T13:17

2024-03-22T13:17

2024-03-22T13:38

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Там подчеркнули, что на настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной электростанции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".Украинское предприятие "Энергоатом" также заявило о возобновлении питания Запорожской АЭС.Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на ДнепроГЭС.В 6:10 на Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции.Администрация предприятия подчеркнула, что угроз безопасности нет, радиационный фон в норме. Глава украинского предприятия "Энергоатом" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Российская армия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Это ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.

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