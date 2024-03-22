Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили - 22.03.2024 Украина.ру
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Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили - 22.03.2024 Украина.ру
Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
На Запорожской атомной электростанции восстановили работу отключенной линии электропередач, сообщила 22 марта пресс-служба предприятия в телеграм-канале
2024-03-22T13:17
2024-03-22T13:38
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Там подчеркнули, что на настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной электростанции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".Украинское предприятие "Энергоатом" также заявило о возобновлении питания Запорожской АЭС.Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на ДнепроГЭС.В 6:10 на Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции.Администрация предприятия подчеркнула, что угроз безопасности нет, радиационный фон в норме. Глава украинского предприятия "Энергоатом" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Российская армия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Это ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.
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новости, россия, украина, запорожская аэс, энергоатом, энергетика, ракетный удар, лэп
Новости, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Энергоатом, энергетика, ракетный удар, ЛЭП

Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили

13:17 22.03.2024 (обновлено: 13:38 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Запорожской атомной электростанции восстановили работу отключенной линии электропередач, сообщила 22 марта пресс-служба предприятия в телеграм-канале
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская". Линия введена в работу в 11:02", - говорится в сообщении администрации ЗАЭС.
Там подчеркнули, что на настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной электростанции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".
Украинское предприятие "Энергоатом" также заявило о возобновлении питания Запорожской АЭС.
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах на ДнепроГЭС.
В 6:10 на Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции.
Администрация предприятия подчеркнула, что угроз безопасности нет, радиационный фон в норме. Глава украинского предприятия "Энергоатом" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
Российская армия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Это ответная реакция России на теракт на Крымском мосту.
10:16
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
 
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