Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом - 22.03.2024 Украина.ру
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Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом - 22.03.2024 Украина.ру
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом
ВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадало, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
2024-03-22T10:16
2024-03-22T10:16
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украина
днепропетровская область
владимир рогов
гэс
днепрогэс
ракетный удар
энергетика
энергосистема украины
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"Сегодня утром на ДнепроГЭС прозвучали два взрыва. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала", - сказал Рогов.Попадание по ДнепроГЭС подтвердили в "Укргидроэнерго". По их информации, на станции сейчас пожар, угрозы прорыва плотины нет. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Он отметил, что в результате удара повреждены генерационные объекты, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.Телеграм-канал Baza сообщил, что российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины."По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - говорится в сообщении.В 6:10 на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале."На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Феросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - говорится в сообщении.Администрация ЗАЭС подтвердила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует норме. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".В украинском предприятии "Энергоатом" также заявили, что Запорожскую АЭС сейчас питает только одна линия электропередачи. Глава "Энергоатома" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.ВС РФ наносит удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, после украинского теракта на Крымском мосту. Россия наносит удары по объектам энергетики, военного управления и связи, а также по объектам военной промышленности.
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новости, россия, украина, днепропетровская область, владимир рогов, гэс, днепрогэс, ракетный удар, энергетика, энергосистема украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Владимир Рогов, ГЭС, ДнепроГЭС, ракетный удар, энергетика, Энергосистема Украины

Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом

10:16 22.03.2024
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
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ВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадало, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
"Сегодня утром на ДнепроГЭС прозвучали два взрыва. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала", - сказал Рогов.
Попадание по ДнепроГЭС подтвердили в "Укргидроэнерго". По их информации, на станции сейчас пожар, угрозы прорыва плотины нет. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
Он отметил, что в результате удара повреждены генерационные объекты, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.
Телеграм-канал Baza сообщил, что российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины.
"По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - говорится в сообщении.
В 6:10 на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.
"На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Феросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - говорится в сообщении.
Администрация ЗАЭС подтвердила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует норме. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".
В украинском предприятии "Энергоатом" также заявили, что Запорожскую АЭС сейчас питает только одна линия электропередачи. Глава "Энергоатома" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.
ВС РФ наносит удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, после украинского теракта на Крымском мосту. Россия наносит удары по объектам энергетики, военного управления и связи, а также по объектам военной промышленности.
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
09:41
Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 мартаВ России начали массовое производство трёхтонных авиабомб ФАБ-3000. На Украине заявили о поражении энергообъектов по всей стране
 
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10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом
09:41Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта
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