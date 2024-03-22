https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом

Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом - 22.03.2024 Украина.ру

Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом

ВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадало, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости

2024-03-22T10:16

2024-03-22T10:16

2024-03-22T10:16

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"Сегодня утром на ДнепроГЭС прозвучали два взрыва. По предварительным данным, один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала", - сказал Рогов.Попадание по ДнепроГЭС подтвердили в "Укргидроэнерго". По их информации, на станции сейчас пожар, угрозы прорыва плотины нет. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.Он отметил, что в результате удара повреждены генерационные объекты, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.Телеграм-канал Baza сообщил, что российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины."По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - говорится в сообщении.В 6:10 на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий, которая снабжала предприятие электричеством, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале."На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Феросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - говорится в сообщении.Администрация ЗАЭС подтвердила, что радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует норме. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".В украинском предприятии "Энергоатом" также заявили, что Запорожскую АЭС сейчас питает только одна линия электропередачи. Глава "Энергоатома" Петр Котин напугал блэкаутом, в случае отключения последней линии.ВС РФ наносит удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, после украинского теракта на Крымском мосту. Россия наносит удары по объектам энергетики, военного управления и связи, а также по объектам военной промышленности.

https://ukraina.ru/20240322/1054035427.html

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новости, россия, украина, днепропетровская область, владимир рогов, гэс, днепрогэс, ракетный удар, энергетика, энергосистема украины