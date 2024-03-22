В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией - 22.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240322/1054040961.html
В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией
В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией - 22.03.2024 Украина.ру
В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией
Владимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом
2024-03-22T12:50
2024-03-22T13:43
эксклюзив
владимир зеленский
украина
президент
выборы
легитимность
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9e772be3dccfc1d49106e8da31daca32.jpg.webp
Срок президентаЗеленский стал президентом Украины в 2019 году. По закону, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили. Причиной власти назвали действующее в стране военное положение.Ранее аналогичным образом отменили октябрьские выборы в Верховную Раду. Разница заключается в том, что про запрет на проведение президентские выборы в Конституции Украины ничего не сказано, в отличие от парламентских.Статья 108 основного закона страны гласит, что президент должен исполнять свои полномочия до избрания следующего, при этом 103-я статья оговаривает, что срок президентских полномочий ограничивается пятью годами. Предположительно, последняя норма и принималась для того, чтобы ни у кого не возникало соблазна ввести военное положение и продлить свои полномочия.Представители действующей власти настаивают, что никаких проблем с легитимностью Зеленского после 20 мая, когда кончатся его полномочия, не возникнет. Ряд украинских экспертов и политиков, тем не менее, отмечают, что данная коллизия может сыграть не в пользу нынешнего главы государства.А судьи ктоНекоторое время назад появилась информация о том, что Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ) с просьбой подтвердить законность сложившейся ситуации. Эту новость вскоре опровергли, однако одновременно с этим команда президента запустила отбор судей, которые назначаются в КСУ по квоте главы государства.Сейчас на сайте Конституционного суда в судейском составе числятся 13 человек из положенных 18-ти. Это число формируется по квотам – по 6 судей от президента, Рады и Съезда судей. В настоящее время в составе КСУ числятся все шесть выдвиженцев главы государства (двое назначены при Зеленском, остальные – при Петре Порошенко).Минимально допустимое число судей для принятия решений – 12. Теоретически, власти могут подать прошение в КСУ уже сейчас, однако, по всей видимости, Зеленский хочет подстраховаться и продвинуть в Конституционный суд лояльных себе кандидатов.Ранее издание Украина.ру в материале "Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским" писало об этом специфическом судейском конкурсе. Так, один из претендентов не знал, когда была принята Конституция, а другие не скрывали, что участвовали в серых коррупционных схемах.Подписи самозванцаПредположим, что Зеленскому удастся протащить нужное решение через КСУ и на время приглушить разговоры о своей нелегитимности. Вероятнее всего, в случае пролонгации президентских полномочий он все равно останется мишенью для критики со стороны своих оппонентов, которые при случае будут "качать" эту тему.Поводов в ближайшее время наверняка будет предостаточно: положение ВСУ на фронтах постепенно ухудшается, в стране продолжается повальная мобилизация, растет усталость и апатия у населения.Еще один немаловажный аспект заключается в том, как кризис легитимности Зеленского отразится на конфликте с Россией.Если предположить, что Украина при нынешних властях пойдет на переговоры с РФ, то подписывать какие-либо соглашения от лица Киева придется именно Зеленскому. Здесь кроется своеобразная мина замедленного действия – при смене президента его преемник сможет заявить, что данные документы не имеют силы, так как утверждал их не понятно кто.Не исключено, что такой вариант развития событий держат в уме и в Соединенных Штатах. Он может заключаться в том, чтобы руками Зеленского подписать мир-перемирие, запустить на Украине избирательную кампанию, дождаться вероятного поражения действующего президента и сменить режим.В эту паузу Украину начнут перевооружать и готовить к новому витку противостояния с РФ, спусковым крючком которого может быть отказ Киева от взятых на себя обязательств под предлогом того, что все это подписывал нелегитимный Зеленский. Таким образом все документы за его подписью будут отправлены в макулатуру.Что будет с ЗеленскимВ этой схеме открытым остается лишь вопрос о будущем самого Зеленского. Вариантов тут не так уж много, дальнейшая политическая карьера ему вряд ли светит. Все будет зависеть от того, в каком виде сохранится Украина по итогам СВО и сохранится ли вообще.Худший для него сценарий, помимо физической ликвидации, – попасть под суд за свои решения в должности главы государства. Под суд российский – это развязывание войны и военные преступления. Под суд украинский – практически вся деятельность Зеленского на посту президента: война, узурпация власти, запрет оппозиции, ликвидация свободы слова и т.д.Но есть и другие мнения."Учитывая, сколько наших миллионов Зеленский уже выцыганил — не меньше нечистоплотных афганских президентов — не сомневаюсь: его ждет сладкая жизнь в теплом местечке", - прокомментировал один из читателей National Review.
https://ukraina.ru/20240315/1053878220.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_be3060e7fac7060f07b4024a20bc43b0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, президент, выборы, легитимность, конституция
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, президент, выборы, легитимность, Конституция

В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией

12:50 22.03.2024 (обновлено: 13:43 22.03.2024)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом
Срок президента
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. По закону, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили. Причиной власти назвали действующее в стране военное положение.
Ранее аналогичным образом отменили октябрьские выборы в Верховную Раду. Разница заключается в том, что про запрет на проведение президентские выборы в Конституции Украины ничего не сказано, в отличие от парламентских.
Статья 108 основного закона страны гласит, что президент должен исполнять свои полномочия до избрания следующего, при этом 103-я статья оговаривает, что срок президентских полномочий ограничивается пятью годами. Предположительно, последняя норма и принималась для того, чтобы ни у кого не возникало соблазна ввести военное положение и продлить свои полномочия.
Представители действующей власти настаивают, что никаких проблем с легитимностью Зеленского после 20 мая, когда кончатся его полномочия, не возникнет. Ряд украинских экспертов и политиков, тем не менее, отмечают, что данная коллизия может сыграть не в пользу нынешнего главы государства.
А судьи кто
Некоторое время назад появилась информация о том, что Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ) с просьбой подтвердить законность сложившейся ситуации. Эту новость вскоре опровергли, однако одновременно с этим команда президента запустила отбор судей, которые назначаются в КСУ по квоте главы государства.
Сейчас на сайте Конституционного суда в судейском составе числятся 13 человек из положенных 18-ти. Это число формируется по квотам – по 6 судей от президента, Рады и Съезда судей. В настоящее время в составе КСУ числятся все шесть выдвиженцев главы государства (двое назначены при Зеленском, остальные – при Петре Порошенко).
© СтрингерКонституционный суд митинг акция конституция протест флаг
Конституционный суд митинг акция конституция протест флаг
© Стрингер
Конституционный суд митинг акция конституция протест флаг
Минимально допустимое число судей для принятия решений – 12. Теоретически, власти могут подать прошение в КСУ уже сейчас, однако, по всей видимости, Зеленский хочет подстраховаться и продвинуть в Конституционный суд лояльных себе кандидатов.
Ранее издание Украина.ру в материале "Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским" писало об этом специфическом судейском конкурсе. Так, один из претендентов не знал, когда была принята Конституция, а другие не скрывали, что участвовали в серых коррупционных схемах.
Подписи самозванца
Предположим, что Зеленскому удастся протащить нужное решение через КСУ и на время приглушить разговоры о своей нелегитимности. Вероятнее всего, в случае пролонгации президентских полномочий он все равно останется мишенью для критики со стороны своих оппонентов, которые при случае будут "качать" эту тему.
Поводов в ближайшее время наверняка будет предостаточно: положение ВСУ на фронтах постепенно ухудшается, в стране продолжается повальная мобилизация, растет усталость и апатия у населения.
Еще один немаловажный аспект заключается в том, как кризис легитимности Зеленского отразится на конфликте с Россией.
Если предположить, что Украина при нынешних властях пойдет на переговоры с РФ, то подписывать какие-либо соглашения от лица Киева придется именно Зеленскому. Здесь кроется своеобразная мина замедленного действия – при смене президента его преемник сможет заявить, что данные документы не имеют силы, так как утверждал их не понятно кто.
15 марта, 03:40
"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом УкраинаСейчас идеальная фигура для Запада — клоун во власти. Но Владимир Зеленский сам закончится вместе с проектом Украина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Не исключено, что такой вариант развития событий держат в уме и в Соединенных Штатах. Он может заключаться в том, чтобы руками Зеленского подписать мир-перемирие, запустить на Украине избирательную кампанию, дождаться вероятного поражения действующего президента и сменить режим.
В эту паузу Украину начнут перевооружать и готовить к новому витку противостояния с РФ, спусковым крючком которого может быть отказ Киева от взятых на себя обязательств под предлогом того, что все это подписывал нелегитимный Зеленский. Таким образом все документы за его подписью будут отправлены в макулатуру.
Что будет с Зеленским
В этой схеме открытым остается лишь вопрос о будущем самого Зеленского. Вариантов тут не так уж много, дальнейшая политическая карьера ему вряд ли светит. Все будет зависеть от того, в каком виде сохранится Украина по итогам СВО и сохранится ли вообще.
Худший для него сценарий, помимо физической ликвидации, – попасть под суд за свои решения в должности главы государства. Под суд российский – это развязывание войны и военные преступления. Под суд украинский – практически вся деятельность Зеленского на посту президента: война, узурпация власти, запрет оппозиции, ликвидация свободы слова и т.д.
Но есть и другие мнения.
"Лично я думаю, что он хотел бы закончить конфликт на выгодных для Украины условиях, затем посмотреть, что будет дальше, и зарабатывать свои сотни тысяч лекциями в Штатах или где-нибудь еще. Может, он и вернется в политику через несколько лет, но мне кажется, что этот парень перегорел", - приводит американское издание National Review мнение главного редактора англоязычной газеты Kyiv Post Богдана Нагайло.
"Учитывая, сколько наших миллионов Зеленский уже выцыганил — не меньше нечистоплотных афганских президентов — не сомневаюсь: его ждет сладкая жизнь в теплом местечке", - прокомментировал один из читателей National Review.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинапрезидентвыборылегитимностьКонституция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00США специально не предупредили Киев об ударе по ДнепроГЭС? Что стоит за прозорливостью "Файнэншл таймс"
13:56"Предлагаю промолчать": мэр Днепропетровска призвал горожан набрать запасы воды
13:44Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из них
13:17Электроснабжение ЗАЭС по линии "Днепровская" возобновили
13:00Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков
13:00США напугали украинские удары, ячейка РДК* в Москве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 марта
12:50В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией
12:47Оборона по Днепру или осада Белоруссии. Владимир Мамонтов о вторжении НАТО на Украину
11:54В Днепропетровской области экстренно отключают электричество
11:45Одесские власти рассказали о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры
11:32Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
11:24Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова - местные власти
10:52В Белгороде женщина гуляла с собаками, рядом разорвался украинский снаряд
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом
09:41Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта
07:29"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
07:06Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?
06:43Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении
06:14"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают
05:49"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны
Лента новостейМолния