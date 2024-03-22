https://ukraina.ru/20240322/1054040961.html

В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией

В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией - 22.03.2024 Украина.ру

В расход, на нары или с лекциями в США. Чем закончатся игры Зеленского с конституцией

Владимиру Зеленскому осталось менее двух месяцев до того момента, как его легитимность на посту президента будет поставлена под сомнение. Фактическая узурпация власти может иметь серьезные последствия как для самого главы украинского государства, так и для страны в целом

2024-03-22T12:50

2024-03-22T12:50

2024-03-22T13:43

эксклюзив

владимир зеленский

украина

президент

выборы

легитимность

конституция

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Срок президентаЗеленский стал президентом Украины в 2019 году. По закону, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательную кампанию отменили. Причиной власти назвали действующее в стране военное положение.Ранее аналогичным образом отменили октябрьские выборы в Верховную Раду. Разница заключается в том, что про запрет на проведение президентские выборы в Конституции Украины ничего не сказано, в отличие от парламентских.Статья 108 основного закона страны гласит, что президент должен исполнять свои полномочия до избрания следующего, при этом 103-я статья оговаривает, что срок президентских полномочий ограничивается пятью годами. Предположительно, последняя норма и принималась для того, чтобы ни у кого не возникало соблазна ввести военное положение и продлить свои полномочия.Представители действующей власти настаивают, что никаких проблем с легитимностью Зеленского после 20 мая, когда кончатся его полномочия, не возникнет. Ряд украинских экспертов и политиков, тем не менее, отмечают, что данная коллизия может сыграть не в пользу нынешнего главы государства.А судьи ктоНекоторое время назад появилась информация о том, что Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ) с просьбой подтвердить законность сложившейся ситуации. Эту новость вскоре опровергли, однако одновременно с этим команда президента запустила отбор судей, которые назначаются в КСУ по квоте главы государства.Сейчас на сайте Конституционного суда в судейском составе числятся 13 человек из положенных 18-ти. Это число формируется по квотам – по 6 судей от президента, Рады и Съезда судей. В настоящее время в составе КСУ числятся все шесть выдвиженцев главы государства (двое назначены при Зеленском, остальные – при Петре Порошенко).Минимально допустимое число судей для принятия решений – 12. Теоретически, власти могут подать прошение в КСУ уже сейчас, однако, по всей видимости, Зеленский хочет подстраховаться и продвинуть в Конституционный суд лояльных себе кандидатов.Ранее издание Украина.ру в материале "Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским" писало об этом специфическом судейском конкурсе. Так, один из претендентов не знал, когда была принята Конституция, а другие не скрывали, что участвовали в серых коррупционных схемах.Подписи самозванцаПредположим, что Зеленскому удастся протащить нужное решение через КСУ и на время приглушить разговоры о своей нелегитимности. Вероятнее всего, в случае пролонгации президентских полномочий он все равно останется мишенью для критики со стороны своих оппонентов, которые при случае будут "качать" эту тему.Поводов в ближайшее время наверняка будет предостаточно: положение ВСУ на фронтах постепенно ухудшается, в стране продолжается повальная мобилизация, растет усталость и апатия у населения.Еще один немаловажный аспект заключается в том, как кризис легитимности Зеленского отразится на конфликте с Россией.Если предположить, что Украина при нынешних властях пойдет на переговоры с РФ, то подписывать какие-либо соглашения от лица Киева придется именно Зеленскому. Здесь кроется своеобразная мина замедленного действия – при смене президента его преемник сможет заявить, что данные документы не имеют силы, так как утверждал их не понятно кто.Не исключено, что такой вариант развития событий держат в уме и в Соединенных Штатах. Он может заключаться в том, чтобы руками Зеленского подписать мир-перемирие, запустить на Украине избирательную кампанию, дождаться вероятного поражения действующего президента и сменить режим.В эту паузу Украину начнут перевооружать и готовить к новому витку противостояния с РФ, спусковым крючком которого может быть отказ Киева от взятых на себя обязательств под предлогом того, что все это подписывал нелегитимный Зеленский. Таким образом все документы за его подписью будут отправлены в макулатуру.Что будет с ЗеленскимВ этой схеме открытым остается лишь вопрос о будущем самого Зеленского. Вариантов тут не так уж много, дальнейшая политическая карьера ему вряд ли светит. Все будет зависеть от того, в каком виде сохранится Украина по итогам СВО и сохранится ли вообще.Худший для него сценарий, помимо физической ликвидации, – попасть под суд за свои решения в должности главы государства. Под суд российский – это развязывание войны и военные преступления. Под суд украинский – практически вся деятельность Зеленского на посту президента: война, узурпация власти, запрет оппозиции, ликвидация свободы слова и т.д.Но есть и другие мнения."Учитывая, сколько наших миллионов Зеленский уже выцыганил — не меньше нечистоплотных афганских президентов — не сомневаюсь: его ждет сладкая жизнь в теплом местечке", - прокомментировал один из читателей National Review.

https://ukraina.ru/20240315/1053878220.html

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, президент, выборы, легитимность, конституция